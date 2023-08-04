Швейцария — Испания. Алиша Леманн не сдаётся

У швейцарок упёртый характер — они могут дать отпор «Красной фурии».

5 августа состоится матч 1/8 финала женского ЧМ-2023 Швейцария — Испания. Начало — 8:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение испанкам: коэффициент на их победу составляет 1.35, а на швейцарок можно поставить за 9.00. Ставки на ничью принимают за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Швейцария — Испания 5 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч Швейцария — Испания не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.85. Ставку на победу испанок с точным счётом 2:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч женского чемпионата мира Швейцария — Испания (05.08.2023)

5 августа в Окленде на стадионе «Эден Парк» в первом матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года встретятся сборные Швейцарии и Испании.

Швейцарки обеспечили себе место в плей-офф, заняв первое место в группе A, а испанки вышли, заняв второе место в группе C.

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Если «Красная фурия» перед началом турнира считалась одним из фаворитов ЧМ, то Швейцария вышла в плей-офф в качестве аутсайдера.

Швейцарские футболистки начала свою кампанию с победы со счётом 2:0 над Филиппинами, нанеся 17 ударов по воротам и грамотно действуя в обороне.

Затем были две ничьих с одинаковым счётом 0:0 с Норвегией и Новой Зеландией. В итоге Швейцария набрала пять очков из девяти возможных. Она не только осталась непобеждённой, но и трижды подряд сохранила ворота сухими, что подчёркивает её грамотную игру в обороне.

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Что касается испанок, то в своём стартовом матче они разгромили Коста-Рику со счётом 3:0, а затем крупно обыграли Замбию — 5:0, застолбив за собой место в плей-офф. Однако в последнем туре «Красная фурия» уступила Японии – 0:4.

Несмотря на 77% владения мячом в матче с японками, испанки не смогли извлечь пользу из своего превосходства, пропустив три гола уже в первом тайме.

Разумеется, Испания будет стремиться как можно быстрее оправиться от этого поражения, но игры на выбывание никогда не бывают лёгкими.

За последние годы Швейцария и Испания встречались между собой трижды, причём в двух случаях побеждали испанки.

Нападающая сборной Швейцарии Ана-Мария Црногорчевич, забившая 71 гол в 147 международных матчах, будет полна решимости взять верх над своими партнёршами по «Барселоне». Напомним, в составе сборной Испании девять футболисток из каталонского клуба, в том числе двукратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс и защитница Ирен Паредес.

Несмотря на впечатляющий состав «Красной фурии», ей вряд ли будет легко. Алиша Леманн пока не забивала, но постепенно прибавляет. Вместе с Црногорчевич она может создать массу проблем обороне испанок.

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