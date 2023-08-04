Япония — Норвегия. Проще, чем с испанками

5 августа состоится матч 1/8 финала женского ЧМ-2023 Япония — Норвегия. Начало — 11:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение японкам: коэффициент на их победу составляет 1.80, а на норвежек можно поставить за 4.80. Ставки на ничью принимают за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Япония — Норвегия 5 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч Япония — Норвегия не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.67. Ставки на победу японок с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч женского чемпионата мира Япония — Норвегия (05.08.2023)

В субботу на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне состоится матч за выход в 1/4 финала чемпионата мира по футболу среди женщин между сборными Японии и Норвегии.

Японки прошли групповой этап со 100-процентным результатом, опередив Испанию на три очка в группе и одержав при этом победу над ней с разгромным счётом 4:0 — впечатляет.

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В группе А нестабильная сборная Норвегии по разу одержала победу, сыграла вничью и потерпела поражение. Она отстала от швейцарок всего на одно очко, заняв второе место. Этого хватило, чтобы выйти в плей-офф.

Япония начала свою кампанию с победы над Замбией со счётом 5:0. Она чаще владела мячом и нанесла 25 ударов по воротам, уверенно сдерживая любые попытки выхода в атаку от соперниц.

После победы над Коста-Рикой (2:0) во втором матче «Надэсико Дзяпан» разгромили Испанию (4:0) во многом благодаря дублю и одному ассисту Хинаты Миядзавы. По владению мячом у «Красной фурии» было огромное преимущество – 77%, но японки использовали все свои возможности и не теряли надёжности на протяжении всего матча.

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Япония не только забила 11 голов, но и сохранила ворота сухими во всех трёх встречах, что подчёркивает её силу на обоих концах поля.

Норвегия в день открытия турнира потерпела поражение от Новой Зеландии со счётом 0:1, несмотря на 13 ударов по воротам. Затем норвежки сыграли в безголевую ничью со Швейцарией, после чего обрели уверенность в себе, победив Филиппины со счётом 6:0. Софи Роман Хауг сделала хет-трик.

Норвегия выиграла чемпионат мира в 1995 году, но не смогла пройти дальше 1/8 финала на каждом из трёх последних турниров. Смогут ли «кузнечики» изменить эту тенденцию?

За последние годы японки и норвежки встречались друг с другом восемь раз, и в пяти случаях побеждала «Надэсико Дзяпан». Стоит также отметить, что «кузнечики» выиграли только одну из шести предыдущих встреч с Японией, пропустив при этом 14 мячей.

Звезда сборной Японии Хината Миядзава лидирует в гонке за «Золотую бутсу» с четырьмя голами, а Мина Танака и Рико Уэки имеют по два гола и одной передаче.

Нападающая сборной Норвегии Софи Роман Хауг будет стремиться пополнить свой бомбардирский счёт после хет-трика в прошлом матче.

Япония является одной из лучших команд на женском чемпионате мира, но опыт норвежек может сыграть решающую роль в эти выходные. Азиатская сборная лучше по многим показателям, она безупречно провела групповой этап и выглядит стабильнее. Кажется, норвежки не пройдут дальше.

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