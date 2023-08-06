«Лахти» — «Хонка». У Романа Ерёменко ещё есть порох

7 августа состоится матч чемпионата Финляндии «Лахти» — «Хонка». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Хонки» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Лахти» оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч финской Вейккауслииги «Лахти» — «Хонка» 7 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лахти» — «Хонка» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Финляндии «Лахти» — «Хонка» (07.08.2023)

Пока в топ-5 европейских чемпионатов царит перерыв, в Финляндии идёт борьба за выход в плей-офф Вейккауслииги. 7 августа состоится встреча, в которой на стадионе «Лахден» померяются силами «Лахти» и «Хонка». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Лахти» уже не первый год является одним из главных аутсайдеров финской Вейккауслииги. По итогам минувшего сезона он занял предпоследнее место как в групповом этапе, так и в плей-офф за право остаться. За 27 матчей «чёрные трутни» одержали только пять побед и шесть раз сыграли вничью. Забили 26 мячей, а сами пропустили 55.

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В текущем сезоне дела у «Лахти» идут чуть получше. Он также располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице группового этапа, но отставание от идущей на 10-й строчке «Хаки» небольшое — всего одно очко. Кроме того, соперник провёл на два матча больше.

Не последнюю роль в улучшении результатов сыграл Микко Маннила. Наставник поработал над качеством оборонительной линии «Лахти». За 16 матчей клуб пропустил только 23 мяча. Относительно минувшего сезона «чёрные трутни» достигли большого, по собственным меркам, прогресса. Однако впереди у тренера ещё очень много работы.

За последние шесть встреч в чемпионате Финляндии клуб победил только ХИК (1:0), причём далеко не без удачи. Соперник выиграл по всем статистическим параметрам. Также «чёрные трутни» сыграли вничью с СИКом (1:1) и «Хакой» (1:1). Проиграли они КТП (0:2), «КуПСу» (3:4) и «Мариехамну» (0:2).

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«Хонка» на порядок успешнее, чем «Лахти». По итогам минувшего сезона она заняла третье место как в групповом этапе, так и в плей-офф чемпионов финской Вейккауслииги. За 27 игр команда из Эспоо потерпела только шесть поражений и семь раз сыграла вничью.

Сейчас «Хонка» располагается на шестом месте в турнирной таблице. Отрыв от идущего по пятам «Интера» из Турку составляет всего одно очко. Помимо того, у соперника есть матч в запасе. В предстоящем матче подопечным Веса Васара нужна только победа.

Шансы обыграть «Лахти» у клуба из Эспоо весьма неплохие. Он хандрил в начале сезона. За последние шесть матчей в чемпионате Финляндии «Хонка» уступила только СИКу (0:1). Также она сыграла вничью с «Ильвесом» (1:1) и ХИКом (1:1). Обыграла «Мариехамн» (2:1), ВПС (1:0) и «Оулу» (4:1).

Не последний вклад в успехи «Хонки» привнёс бывший полузащитник «Рубина», московского ЦСКА и «Ростова» Роман Ерёменко, которого когда-то признавали лучшим футболистом чемпионата России. Во всех этих встречах он провёл на поле 90 минут и отметился тремя результативными передачами.

Несмотря на возраст, 36-летний хавбек продолжает демонстрировать высокий класс игры и приносит большую пользу. Если бы не осадок от истории с проваленным допинг-тестом, а также семейные обстоятельства, он вполне мог бы ещё несколько лет провести в чемпионате России.

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Ерёменко набрал хорошую форму и наверняка поможет своей нынешней команде выйти в плей-офф чемпионов. Поставить на победу гостей в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Лишь в одной из семи последних очных встреч «чёрные трутни» одержали победу. Также была одна ничья.

Прогноз и ставка на матч финской Вейккауслииги «Лахти» — «Хонка» 7 августа 2023 года

«Лахти» является одним из главных аутсайдеров чемпионата Финляндии. В этом сезоне он выступает продуктивнее, чем в прошлом. Всё благодаря тому, что наставник «чёрных трутней» укрепил оборону. Однако они по-прежнему уступают по многим параметрам другим командам, в частности «Хонке». У клуба из города Эспоо сильнее состав, лучше рисунок футбола и результаты, причём как на дистанции, так и в последних шести матчах. История семи последних очных встреч также на её стороне.

Ставка: победа «Хонки» за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.48.

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