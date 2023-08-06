«Бавария» — «Монако». У Головина серьёзный настрой

7 августа состоится товарищеский матч «Бавария» – «Монако». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех монегасков оценивается аналитиками коэффициентом 6.70. Поставить на ничью предлагают за 5.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Бавария» — «Монако» 7 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Бавария» – «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Бавария» — «Монако» (07.08.2023)

Европейские чемпионаты постепенно выходят из отпуска. До старта французской Лиги 1 всего неделя, а немного позже вернётся и немецкая Бундеслига. Пока же обращаем внимание на один из последних контрольных матчей – «Бавария» примет «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Бавария» откровенно провалила прошедший сезон. Странные решения руководства клуба привели к увольнению тренера в середине второго круга, в Кубке Германии и Лиге чемпионов был зафиксирован ранний вылет. 11-й чемпионский титул подряд удалось выиграть в последнем туре. В итоге мюнхенцы решились на перестройку, сменив всё спортивное руководство.

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Команда не в полной мере укомплектована. Приобрести Гарри Кейна у «Тоттенхэма» никак не удаётся, а шансы на положительный исход снижаются. Таким образом, центрального нападающего у мюнхенцев нет, так как травмирован Эрик Шупо-Мотинг.

Нельзя сказать, что «Бавария» относится к товарищеским матчам серьёзно. Тренер проверяет новичков обороны, часто заигрывает молодёжь. Если не акцентировать внимание на выставочном матче с любительским «Роттах-Эгерном» (27:0), в остальных встречах мюнхенцы не впечатлили – один гол забили «Манчестер Сити» (1:2) и обыграли «Кавасаки Фронтале» (1:0).

Только в матче с «Ливерпулем» «красные» смогли выиграть, забив четыре гола (4:3). Основываясь на той игре, можно отметить, что проблемы с провалами в обороне не решились. Теперь у Тухеля остаётся всего один матч перед Суперкубком Германии, в котором он должен исправить ошибки. Эксперименты не ожидаются, на поле появится основной состав.

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Гости также провалились в прошлом сезоне. В трёх последних турах не набрали ни одного очка и остались без еврокубков. Подобные результаты стоили работы главному тренеру Филиппу Клеману, которого сменил Ади Хюттер. Австриец известен тем, что вместе с «Боруссией» Мёнхенгладбах нанёс «Баварии» самое болезненное поражение в Кубке Германии (5:0).

Хюттер всегда особенно настраивает свои команды на такие матчи. В четырёх последних играх с мюнхенцами он не уступал. Разумеется, в товарищеских встречах настрой другой, однако экономить силы монегаскам больше незачем. Лучшей проверки готовности у французского клуба уже не будет. Тем более что результаты в предсезонке до сих пор нельзя было назвать хорошими.

Монегаски провели семь контрольных матчей. В основное время проиграли только бельгийскому «Серкль Брюгге» (0:3) и итальянскому «Дженоа» (0:1). Эти встречи стали единственными, в которых французы не забили ни одного мяча. Также были победы над «Бетисом», «Болоньей» и «Лидсом», а ещё ничьи с «Юнионом» и «Арсеналом». В среднем «Монако» забивал по два мяча за игру.

Такая результативность не должна удивлять, так как гости сохранили всю линию нападения. Александр Головин по-прежнему выходит в старте, а в матче с «Болоньей» забил два гола. Остался и Кевин Фолланд. Хюттер активно старается замаскировать ошибки в обороне активностью впереди. И пока это получается.

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«Баварию» называют фаворитом, и спорить с этим сложно. Команда Ади Хюттера способна не проиграть, но и рисковать зря она не станет. Что бесспорно, так это преимущество соперников в атаке – минимум три гола забивалось в трёх из четырёх товарищеских матчей мюнхенцев, а также в четырёх из шести последних игр с участием «Монако». Ставка на тотал больше 3.5 мяча идёт за 2.00.

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Бавария» — «Монако» 7 августа 2023 года

«Бавария» по-прежнему ждёт решения по трансферу Гарри Кейна, но пока старается справиться без него. Провалы в обороне случаются, однако нападение постепенно преображается. «Монако» летом не потерял никого из лидеров атаки, в неплохой форме и Александр Головин, поэтому отсиживаться на своей половине поля гости не будут. Голов должно быть много.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 6.48.

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