«Ливерпуль» — «Дармштадт». Юрген Клопп страшен в гневе

Вернувшимся в Бундеслигу впервые за шесть лет «лилиям» несдобровать. Они попадут под горячую руку тренера «красных».

7 августа состоится товарищеский матч «Ливерпуль» — «Дармштадт». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу английского клуба можно с коэффициентом 1.26. Успех немецкой команды оценён экспертами в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Дармштадт» 7 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Дармштадт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Ливерпуль» — «Дармштадт» (07.08.2023)

В некоторых чемпионатах уже стартовал новый сезон, но в Англии и Германии по-прежнему царит межсезонье. Чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящим розыгрышам своих первенств, команды принимают участие в товарищеских матчах. 8 августа померяются силами «Ливерпуль» и «Дармштадт».

Этим летом состав «Ливерпуля» пережил некоторые изменения. По различным причинам покинули его несколько многолетних ведущих игроков — Роберто Фирмино, Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон. На замену им была приобретена очень перспективная молодёжь, здорово проявившая себя в прошлом сезоне.

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В обновлённом составе мерсисайдцы провели четыре товарищеские встречи. Сначала они обыграли «Карлсруэ» (4:2) и сыграли вничью с «Гройтер Фюрт» (4:4), а затем разгромили «Лестер» (4:0) и обидно проиграли мюнхенской «Баварии» (3:4). Последняя встреча заслуживает особого внимания.

После 28 минут игры «красные» вели в счёте 2:0. Однако к 80-й минуте, несмотря на старания Алисона Бекера, на табло было уже 3:2 из-за очень простых ошибок защитников. В концовке подопечные Юргена Клоппа подсели ещё сильнее и пропустили два мяча. Победный гол записал на свой счёт совсем молодой хавбек «Баварии» Франс Кретциг на добавленной минуте.

Стоит ли говорить, что Юрген Клопп остался недоволен результатом и игрой своих подопечных в обороне? После матча раздосадованного немецкого специалиста ещё и разозлили болельщики, попросившие автограф перед посадкой в автобус. При передаче футболки фанаты уронили её, что, само собой, не понравилось тренеру.

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Сдаётся, «Дармштадту» в предстоящем матче придётся несладко. Разгневанный Клопп наверняка не упустит шанс выместить злость на команде, которая впервые за шесть лет вышла в Бундеслигу. По итогам минувшего сезона она заняла второе место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

«Дармштадт» обладает богатой историей. Он был основан 125 лет назад. Однако за этот период «лилиям» лишь три раза доводилось выступать в элитном дивизионе Германии. Причём дважды ещё в прошлом столетии. Главной задачей клуба станет остаться в Будеслиге.

Летом состав «лилий» заметно преобразился. Судить о пользе изменений пока трудно. Обновлённый «Дармштадт» за четыре товарищеские встречи не одержал ни одной победы. Сначала он проиграл «Норвичу» (0:1) и «Гисену» (0:2), а затем сыграл вничью с «Карлсруэ» (0:0) и «Зандхаузеном» (0:0).

«Дармштадту» давненько не приходилось сталкиваться с такими сильными соперниками, как «Ливерпуль». Качество состава и командной игры у него намного хуже, чем у мерсисайдцев. Юрген Клопп может спокойно экспериментировать и выделять игровое время молодёжи. На итоговом результате это отразиться не должно.

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2) в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Следующий товарищеский матч у мерсисайдцев будет только в конце недели. Так что беречь силы ведущих игроков нет смысла. Напротив, вероятно, Клопп выделит им игровое время, чтобы сохранить в тонусе.

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За четыре товарищеские встречи мерсисайдцы забили 15 мячей, хотя в соперниках были не только аутсайдеры. Сами тоже пропустили немало — 10 голов, но в этот раз есть все шансы сыграть «на ноль». Обновлённые «лилии» не забили ни одного гола за четыре контрольные игры, хотя в соперниках были далеко не такие сильные команды, как «красные».

Прогноз и ставки на матч «Ливерпуль» — «Дармштадт» 7 августа 2023 года

«Ливерпуль» — явный фаворит. У него в разы сильнее состав, а также намного лучше поставлена командная игра, чем у «Дармштадта». Кроме того, у Юргена Клоппа есть сразу несколько поводов выделить игровое время не только молодёжи, но и ведущим игрокам. Класс команд принципиально разный. Ждём уверенной победы «красных».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 6.48.

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