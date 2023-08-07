«Барселона» — «Тоттенхэм». Хави даст мастер-класс Постекоглу

8 августа состоится товарищеский матч «Барселона» — «Тоттенхэм». Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех лондонцев оценивается в 3.81. На ничью дают коэффициент 3.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Барселона» — «Тоттенхэм» 8 августа 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что игра «Барселона» — «Тоттенхэм» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.62.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Барселона» — «Тоттенхэм» (08.08.2023)

Завершают подготовку к старту футбольного сезона европейские клубы. Тренеры практически определили основные составы и проводят последнюю проверку в товарищеских матчах. «Барселона» с «Тоттенхэмом» померяются силами 8 августа. Начало игры в 21:00 мск.

Сине-гранатовые под руководством Хави прогрессируют. Главный тренер выиграл чемпионский титул в минувшем сезоне вместе с командой. Это отличный промежуточный результат, но от клуба ждут побед в Лиге чемпионов.

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Главный козырь «Барселоны» — работа без мяча. Прессинг и позиционная оборона в отдельные отрезки матчей выручали каталонцев, лишая соперников малейшей возможности создать опасный момент. Стоит признать, что «Барса» — одна из самых прокачанных команд в мире при игре с высокой линией защиты.

В межсезонье «Барселона» рассталась с двумя легендами клуба — Бускетсом и Альбой. Ветераны вполне могли бы ещё поиграть на высоком уровне, но тормозили развитие команды. Ключевую позицию опорного хавбека теперь занимает Илкай Гюндоган, который открывает для Хави новые опции в привычной тактической схеме.

Результаты «Барселоны» в товарищеских встречах подтверждают, что Хави придерживается выбранного год назад вектора развития. Контроль мяча в сочетании с цепкой позиционной защитой делает сине-гранатовых одними из фаворитов не только Примеры, но и Лиги чемпионов.

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Затеял перезагрузку и «Тоттенхэм». Президент клуба сделал неоднозначный выбор в пользу тренера Ангелоса Постекоглу, который зарекомендовал себя успешной работой в шотландском «Селтике». Наставник предпочитает довольно авантюрный стиль, который заключается в постоянном контроле мяча.

В некоторых матчах «кельтов» владение мячом доходило до 80%, но как заработает подобная тактика в АПЛ? Определённо, «Тоттенхэм» идёт на риск, но он вполне осознанный и связан с вероятным трансфером Гарри Кейна в «Баварию».

Тактическая схема, которую внедряет Постекоглу, не подразумевает наличия на острие атаки ярко выраженного форварда. Нужен игрок, который будет выполнять большой объём работы без мяча, прессингуя защитников. С таким заданием гораздо лучше справится более мобильный и скоростной Ришарлисон. Поэтому возможный трансфер Кейна в «Баварию» не ставит главного тренера «шпор» в безвыходное положение.

«Барселона» и «Тоттенхэм» теперь придерживаются схожих тактических принципов, поэтому их встреча вызывает повышенный интерес. У Хави на руках больше козырей, поскольку Постекоглу находится лишь в начале пути по переформатированию команды.

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В составе сине-гранатовых больше исполнителей топ-уровня и защита сыграна, что и окажет решающее влияние на результат матча. Рекомендуем обратить внимание на сухую победу «Барселоны» за коэффициент 3.80.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Барселона» — «Тоттенхэм» 8 августа 2023 года

«Тоттенхэм» привыкает к Постекоглу, но нужно время. «Барселона» смотрится гораздо интереснее. Подопечные Хави вполне способны найти проблемные места в защите соперника и забить несколько мячей, в то же время сохранив свои ворота в неприкосновенности. Предлагаем поставить на сухую победу сине-гранатовых.

Ставка: сухая победа «Барселоны» за 3.80.

Экспресс с коэффициентом 6.48.

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