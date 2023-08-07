«Урал» — «Ростов». Карпин и Гончаренко по-другому не умеют

Последние очные встречи получились яркими и результативными. В этот раз будет так же.

8 августа состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Урал» — «Ростов». Начало игры — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех ростовчан оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Урал» — «Ростов» 8 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Урал» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Урал» — «Ростов» (08.08.2023)

Фонбет Кубок России. Группа B Фонбет Кубок России. Группа B 08 августа 2023, вторник. 16:15 МСК Урал Екатеринбург Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Отгремели матчи 3-го тура. На 8 августа запланирована встреча, которая откроет программу 2-го тура группового этапа Кубка России. На стадионе «Екатеринбург Арена» померяются силами «Урал» и «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск.

За три матча в чемпионате России «Урал» не потерпел ни одного поражения. Сначала он победил ЦСКА (2:1), а затем сыграл вничью с «Пари Нижним Новгородом» (0:0) и выиграл у «Оренбурга» (2:0). Во встрече 1-го тура группового этапа Кубка России екатеринбуржцы уступили «Локомотиву» (1:2).

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В целом подопечные Виктора Гончаренко весьма неплохо начали новый сезон. Во всех этих матчах они продемонстрировали слаженный командный футбол, создав много моментов. В игре с «Пари НН» оранжево-чёрные не забили лишь из-за самоотверженной игры защитника соперника Дмитрия Тихого.

На 73-й минуте нападающий «шмелей» Алексей Каштанов убежал в контратаку. Он перехитрил двух защитников и перебросил голкипера нижегородцев Артура Нигматуллина. Мяч летел прямиком в пустые ворота, но Тихий вовремя ускорился и вынес игровой снаряд прямо с ленточки.

В остальном дела у «Урала» идут хорошо. Он продолжает медленно, но верно прогрессировать под чутким руководством Гончаренко. Приобретённые екатеринбуржцами летом футболисты, в частности легионеры Итало и Кике, понемногу осваиваются и приносят пользу.

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Также отдельно хочется отметить полузащитника Тимура Аюпова, присоединившегося к «Уралу» в межсезонье в качестве свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Оренбург». В первых двух матчах за новую команду хавбек отметился двумя забитыми мячами. Забил он отнюдь не аутсайдерам — ЦСКА и «Локомотиву».

«Ростов» в трёх матчах Российской Премьер-Лиги собрал всю палитру результатов. Сначала он победил «Факел» (2:1) и сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), а затем с разгромным счётом уступил «Крыльям Советов» (1:5). Во встрече 1-го тура группового этапа Кубка России жёлто-синие обыграли «Рубин» (1:0).

Наиболее интересна встреча с самарцами. Она стала первой для подопечных Валерия Карпина в гостях в новом сезоне. Также стоит отметить, что поражение стало четвёртым подряд для ростовчан в РПЛ на выезде. При тренере сборной такое впервые.

В послематчевом интервью Карпин на вопрос о том, какую оценку дал бы игрокам, ответил — никакую, причём всем. Также специалист выразил мнение, что вялыми футболисты были не из-за погоды. Он подчеркнул, что в Ростове даже жарче, чем в Самаре. Значит, дело в психологии или в чём-то другом.

В любом случае Карпину нужно исправляться. В предстоящем матче тренер вряд ли выделит молодёжи так же много игрового времени, как во встрече с «Рубином». Хотя некоторые эксперименты наверняка будут как с его стороны, так и от Гончаренко. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится «обе забьют» за коэффициент 1.86.

Выявить фаворита в предстоящей игре, на наш взгляд, не представляется возможным. Хорошие шансы на успех есть как у екатеринбуржцев, так и у ростовчан. У обеих команд хорошо поставлена игра в атаке, но регулярно всплывают проблемы оборонительного характера.

Лишь в 6 из 26 последних матчей РПЛ «шмели» ушли с поля без забитых мячей. Но и самим им только семь раз за этот период времени удалось сыграть «на ноль». У жёлто-синих похожая статистика. Лишь в 4 из 26 последних игр в РПЛ они не сумели забить. Сами ростовчане не пропустили только в трёх из этих игр.

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Шесть последних очных встреч также свидетельствуют в пользу забитых мячей с обеих сторон. Все ознаменовались данным исходом. Очередная встреча Гончаренко и Карпина обещает получиться насыщенной событиями. Когда сталкиваются два топовых тренера, которые сумели вывести свои команды на новые уровни — это всегда интересно.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Урал» — «Ростов» 8 августа 2023 года

Статистика команд и история очных встреч всецело на стороне того, что сыграет ставка на голы с обеих сторон. Весьма неплохо начавший новый сезон «Урал» наверняка сумеет забить как минимум один мяч «Ростову», у которого обнаружились серьёзные проблемы с выездными матчами. С другой стороны, Карпину нужно исправляться за разгромное поражение в игре с «Крыльями Советов». Да и на дистанции у ростовчан результаты лучше, чем у екатеринбуржцев. Думается, они найдут, чем ответить.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.86.

Экспресс с коэффициентом 9.24.

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Прогноз на матч «Урал» – «Ростов» с коэффициентом 2.41.

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