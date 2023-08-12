«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Заварухин не дорожит результатом

13 августа состоится матч Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Начало игры — в 15:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.26. Успех екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценён в 2.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 13 августа 2023 года

Аналитики считают, что матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в «Фонбет» с коэффициентом 8.70. А ещё букмекер дарит фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Анализ и прогноз на матч Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» Уфа — «Автомобилист» Екатеринбург (13.08.2023)

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан 13 августа 2023, воскресенье. 15:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В ожидании начала нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, который стартует через месяц, обратим внимание на матч предсезонного турнира — Кубка Республики Башкортостан. 13 августа на льду «Уфа-Арены» померяются силами «Салават Юлаев» и «Автомобилист». Первое вбрасывание запланировано на 15:00 мск.

Летом «Салават Юлаев» пережил немаловажные изменения в составе. Ушли Андрей Кареев, Александр Кадейкин и один из лидеров — Райан Мёрфи. На замену им уфимцы приобрели ряд качественных игроков, в том числе Динара Хафизуллина, Александра Самонова, Александра Шарова и Матвея Гуськова.

Кузнецов: отстранение сборной России? От нас ничего не зависит.

На первый взгляд, замены равноценные. Тем не менее не во всех товарищеских матчах новобранцы проявили себя хорошо. Сначала уфимцы полуосновным составом обыграли «Нефтехимик» (4:2). Одним из главных героев матча стал Гуськов. Он записал на свой счёт дубль.

Однако после этого «зелёные» уступили московскому «Динамо» (2:4) и не без везения обыграли «Металлург» (5:2). За эти две игры Гуськов отметился только двухминутным штрафом. Счёт в игре с «Магниткой» не должен вводить в заблуждение. Соперник смотрелся предпочтительнее, особенно в первых двух периодах.

Виктор Козлов в послематчевом интервью отметил, что его подопечные получили много нелепых удалений. Пока что подготовка к новому сезону у наставника идёт не совсем по плану. Понятно, что это только контрольные матчи, но складывается впечатление, что хоккеистов с лидерскими качествами обновлённым уфимцам не хватает.

Овечкин: заставлять сына заниматься хоккеем я не буду.

У «Автомобилиста» летом не было таких серьёзных потерь, как у «Салавата Юлаева». Он сохранил весь основообразующий костяк и грамотно усилился. Клуб из Екатеринбурга подписал голкипера «Амура» Евгения Аликина, Алексея Бывальцева, Кирилла Воробьёва, Максима Осипова и пару молодых игроков.

На сборах Николай Заварухин уделил особое внимание физике. Хоккеисты работали в тренажёрном зале, на льду, и даже на футбольном стадионе. Тренер очень грамотно распределил нагрузки и поставил чёткий план на предсезонный турнир в Уфе. В двух товарищеских матчах его подопечные уступили «Металлургу» (2:3) и всухую обыграли московское «Динамо» (3:0).

После победы в игре с «Динамо» Заварухин отметил, что есть компоненты, которые нужно подтягивать, однако игра «авто» в атаке ему понравилась. Наставник подчеркнул, что игроки смотрелись посвежее, чем в матче с «Металлургом». Хотя также наставник признал, что соперник подходил к матчу не в лучшем тонусе.

В грядущей встрече Заварухин планирует уделить особое внимание тактическим действиям, а также выделить игровое время Евгению Аликину. Один из лидеров атаки «Автомобилиста» — Стефан Да Коста, по его словам, участия в матче не примет.

В преддверии встречи Заварухин отметил, что рад победе в игре с «Динамо», ведь она придаёт положительных эмоций. Однако в предстоящем матче он, вероятнее всего, выделит немало игрового времени резервистам и не игравшим ранее хоккеистам. Данный турнир не имеет для «авто» такой важности, как для «Салавата Юлаева».

Только в одном из трёх последних розыгрышей Кубка Республики Башкортостан «зелёные» не выиграли. Тогда они заняли второе место, уступив «Локомотиву» — 3:4. Думается, в этот раз Козлов предпочтёт результат экспериментам. Важно не разочаровать родных болельщиков.

Александр Овечкин: я до сих пор сомневаюсь, что побью рекорд Гретцки.

Специалист наверняка сделает выводы из двух последних игр и добудет победу. Для того чтобы сохранить шансы на победу в Кубке Республики Башкортостан, «зелёным» обязательно нужно взять два очка. Поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.30 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч 13 августа 2023 года

Для «Салавата Юлаева» этот турнир имеет бóльшую значимость, чем для «Автомобилиста». Он является домашним для клуба. Да, у «зелёных» пока не всё получается, но до начала нового сезона ещё есть время подготовиться. Главное постараться порадовать болельщиков качественной игрой и победой. Екатеринбуржцы преследуют несколько иные задачи. Заварухин хочет посмотреть в деле новичков, постараться сыграть связки и выделить игровое время молодёжи. О результате он будет думать потом. Ставки на победу «Салавата Юлаева» в «Фонбет» принимают за 2.30, а ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за коэффициент 2.30.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

Фанаты раскритиковали «Йокерит» за форму с советской символикой.

«Ак Барс» объявил о переходе Евгения Свечникова.

Жамнов оценил шансы Ковальчука сыграть за «Спартак».

Роман Ротенберг: без России ИИХФ станет банкротом.