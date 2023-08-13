Янник Синнер — Алекс де Минор. История не даст соврать

Австралиец никогда не обыгрывал итальянца в очных встречах. В этот раз восьмая ракетка вновь сильнее.

13 августа состоится матч финала турнира в Торонто Янник Синнер – Алекс де Минор. Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитом итальянца: поставить на его победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Шансы австралийца оценили в 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Янник Синнер — Алекс де Минор 13 августа 2023 года

Аналитики сомневаются, что матч Янник Синнер – Алекс де Минор получится упорным: тотал больше 2.5 сета идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 сета — за 1.53. Поставить на победу итальянца с точным счётом 2:0 можно за 2.00 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на финал турнира в Торонто Янник Синнер — Алекс де Минор (13.08.2023)

Подошёл к концу турнир «Мастерс» в Торонто, который проходит на хардовом покрытии. В финальном матче 13 августа 2023 года Янник Синнер сыграет с Алексом де Минором. Начало игры запланировано на 23:00 мск. Итальянец является восьмым номером рейтинга, а австралиец – 18-м.

Янник – молодой, но очень перспективный теннисист. 21-летний спортсмен является победителем восьми турниров серии АТР. Кроме того, он неплохо выступает в соревнованиях «Большого шлема». Например, в 2022 году Синнер доходил до четвертьфиналов в Открытом чемпионате США и Австралии.

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В текущем сезоне итальянец дошёл до полуфинала Уимблдона – что многое говорит о его перспективах в дальнейшем. Для Янника текущий сезон складывается неплохо. Он уже выиграл турнир в Монпелье, победив в финале американца Максима Кресси. В Роттердаме Синнер в финале потерпел поражение от Даниила Медведева, но выиграл у него один из сетов.

Однако судьба вновь свела его с россиянином в финале Майами, и вновь он уступил. Что касается прошедшего Уимблдона, то итальянец показал себя превосходно по собственным меркам. Он обыграл Романа Сафиуллина в 1/4 финала, а затем потерпел поражение от Новака Джоковича со счётом 0:3 (3:6, 4:6, 6:7).

Алекс де Минор является победителем восьми турниров серии АТР, а также доходил до финала Кубка Дэвиса. Ему всего 24 года, и впереди ждёт большое будущее в теннисе. Однако таких больших успехов в «Большом шлеме» австралиец не добивался, по сравнению со своим соперником. Максимальным достижением спортсмена был второй раунд ТБШ.

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В текущем сезоне австралийский теннисист выиграл только один турнир – АТР-500 в Акапулько. В финале он победил Томми Пола со счётом 2:1 (6:3, 4:6, 1:6). Из «Ролан Гаррос» он вылетел уже во втором круге, проиграв малоизвестному аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри. Правда, Алекс дошёл до финала турнира в Лондоне на травяном покрытии, уступив в нём Карлосу Алькарасу – 0:2 (4:6, 4:6).

В Лос-Кабосе удача тоже была близко, но де Минор потерпел поражение в финальной встрече со Стефаносом Циципасом со счётом 0:2 (3:6, 4:6). Однако у Синнера тотальное преимущество над Алексом в очных встречах. Они четыре раза играли между собой, и постоянно побеждал итальянец, причём за это время он отдал всего один сет.

Янник в полуфинале встречался с Томми Полом. Синнер уверенно одержал победу всухую по сетам 2:0 (6:4, 6:4). За всю игру итальянский теннисист допустил три двойные ошибки. Что касается Алекса, то он гораздо быстрее справился с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной – 2:0 (6:1, 6:3). За всю игру австралиец был предусмотрительным и не допустил ни одной двойной ошибки. До этого он выиграл у Даниила Медведева всухую по сетам — 2:0.

Мы предполагаем, что у Синнера больше шансов одержать победу в этом матче. Как минимум благодаря доминированию в очных встречах. Сможет ли изменить ход истории де Минор – вряд ли! Предлагаем поставить на победу Синнера с форой (-3.5) за коэффициент 1.90 по линии «Фонбет». А всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч Янник Синнер — Алекс де Минор 13 августа 2023 года

Эти спортсмены неплохо проводят сезон, но Янник явно достиг большего. Чего стоят выступления итальянского теннисиста на турнирах «Большого шлема», в которых он заметно преуспевает и прогрессирует. Сказать того же про Алекса нельзя. Австралиец проводит хорошие матчи, набирается опыта, но до серьёзных побед ему ещё далековато. Взяв во внимание доминирование Синнера над де Минором в очных встречах, предлагаем ставку на победу итальянца с форой (-3.5) за 1.90 по линии «Фонбет», а всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Янника Синнера с форой (-3.5) за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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