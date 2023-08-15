Гвардиола всегда на шаг впереди. «Ман Сити» и «Севилья» разыграют Суперкубок

В топ-5 чемпионатах стремительно набирает обороты новый сезон. На 16 августа запланирован матч за Суперкубок УЕФА, в котором померяются силами «Манчестер Сити» и «Севилья». Встреча состоится на стадионе «Караискакис» в Пирее (Греция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кому отдают предпочтение эксперты

Аналитики из «Фонбет» не сомневаются в том, что Суперкубок УЕФА выиграет «Ман Сити» — коэффициент 1.20. Шансы на победу в турнире «Севильи» оценили в 4.50. Сделать ставки на матч можно в букмекерской конторе «Фонбет», а за регистрацию каждому подарят фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч финала Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья» (16.08.2023)

«Манчестер Сити» стартовал в новом сезоне не лучшим образом. Он уступил в матче за Суперкубок Англии «Арсеналу» (1:1, по пенальти 1:4). Однако «горожане» быстро реабилитировались. В игре 1-го тура АПЛ они разгромили «Бёрнли» (3:0). Главным героем встречи стал Эрлинг Холанд. Он записал на свой счёт дубль.

В прошлом сезоне Холанд помог «Манчестер Сити» выиграть требл. Он принял принял участие в 53 матчах во всех официальных турнирах, в которых отметился 52 голами. Норвежец установил абсолютный рекорд АПЛ по количеству забитых мячей за один конкретный розыгрыш — 35 за 33 тура.

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Также Холанд повторил достижение Лионеля Месси в Лиге чемпионов. В ответном матче 1/8 финала турнира с «Лейпцигом» (7:1) он оформил пента-трик. Ранее подобное удавалось только знаменитому аргентинцу и бывшему игроку донецкого «Шахтёра» Луису Адриано.

Эрлинг Холанд — настоящая голевая машина. Несмотря на старания защитников соперников, в среднем за игру в составе «горожан» 23-летний норвежский нападающий забивает 0,98 мяча. И не исключено, что в будущем его результативность будет только расти.

Минувший сезон был для Холанда первым в чемпионате Англии. У него ушло некоторое время на то, чтобы влиться в команду и адаптироваться к стратегии Хосепа Гвардиолы. Были матчи, в которых Эрлинг терялся и неправильно открывался под передачи одноклубников. Сдаётся, таких случаев будет становиться всё меньше.

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В матче 1-го тура группового этапа минувшего розыгрыша Лиги чемпионов Холанд помог своей команде разгромить как раз «Севилью» (4:0). Он записал на свой счёт дубль. В ответной встрече «горожане» играли уже полуосновным составом, без Эрлинга. И, даже несмотря на это, они одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Конечно, с тех пор многое изменилось. «Севилья» пережила смену главного тренера. Должность занял опытный Хосе Луис Мендилибар. 62-летний специалист заметно улучшил рисунок игры. «Нервионцы» стали гораздо дисциплинированнее, надёжнее в обороне и опаснее в атаке.

За последние 12 туров в минувшем розыгрыше чемпионата Испании красно-белые потерпели лишь три поражения и столько же раз сыграли вничью. Также они выиграли Лигу Европы. В финале подопечные Мендилибара победили «Рому». На предыдущих стадиях турнира они прошли «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

Впрочем, «красных дьяволов» севильцы обыграли отнюдь не без удачи. Если бы не травмы двух ведущих защитников соперника — Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса, далеко не факт, что «нервионцы» сравняли бы счёт в концовке первого матча и одержали разгромную победу в ответном.

В плане комплектации состава и ресурсов «Севилья» сильно уступает «Манчестер Юнайтед» и «горожанам». Хорошо, что летом ей удалось сохранить бóльшую часть ведущих игроков. Сообщалось, что из-за финансовых проблем красно-белым придётся выставить весь основной состав на трансферный рынок.

Новый сезон «нервионцы» начали с поражения в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:2), которая финишировала в минувшем розыгрыше Ла Лиги неподалёку от зоны вылета — на 16-й строчке. На наш взгляд, крайне маловероятно, что севильцам удастся навязать борьбу «Манчестер Сити».

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Предлагаем сделать ставку на то, что «Ман Сити» выиграет в 2–3 мяча за 2.05 по «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. В матче с «Бёрнли» норвежец забил два красивых гола. Ему не потребовалось много времени на то, чтобы отойти от поражения в матче за титул с «Арсеналом». Шансы выиграть другой Суперкубок Эрлинг вряд ли упустит.

Прогноз и ставки на матч за Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья» 16 августа 2023 года

«Манчестер Сити» выглядит фаворитом предстоящего матча. История последних очных встреч, разница в классе и результаты на дистанции свидетельствуют в пользу его уверенной победы. Скорее всего, сумеет отличиться главная звезда «горожан». Холанд пребывает в отличном тонусе. Предлагаем ставку на победу «горожан» в 2–3 мяча за 2.05 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Ман Сити» в 2–3 мяча за 2.05.

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