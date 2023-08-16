«Аль-Халидж» — «Аль-Ахли». Роберто Фирмино разрывает Про-Лигу

17 августа состоится матч 2-го тура Про-Лиги «Аль-Халидж» — «Аль-Ахли». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Ахли» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Шансы «Аль-Халиджа» оценили в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Халидж» — «Аль-Ахли» 17 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Халидж» — «Аль-Ахли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Халидж» — «Аль-Ахли» (17.08.2023)

Стартовал новый сезон Про-Лиги, а значит, болельщиков ждёт много интересного. Клубы из Саудовской Аравии этим летом серьёзно усилили свои составы звёздными футболистами из европейских чемпионатов. 17 августа пройдёт матч 2-го тура «Аль-Халидж» — «Аль-Ахли». Начало игры запланировано на 21:00 мск.

Хозяева вернулись в Про-Лигу после успешного сезона-2021/2022. Вряд ли команда строила большие планы на минувший розыгрыш, но ей удалось хотя бы задержаться в элитном дивизионе, пусть и не без труда. «Аль-Халидж» финишировал на 14-м месте, опередив «Аль-Адалх», находящийся в зоне вылета, всего на три очка. Клуб прибавил в концовке, и это помогло зацепиться за спасительную строчку.

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«Аль-Халидж» летом подписал контракт с Мохамедом Шерифом, Ибрагимом Шехичем и ещё с несколькими футболистами, которые вряд ли сделают команду сильнее. По сравнению с трансферной кампанией того же «Аль-Ахли», работа хозяев на рынке выглядит скромной.

Зато команда из Джидды не жалела денег на ценные приобретения игроков. Состав клуба пополнили Рияд Марез из «Ман Сити», Рожер Ибаньес («Рома»), Аллан Сент-Максимен («Ньюкасл»), Эдуард Менди («Челси»), Роберто Фирмино («Ливерпуль») и экс-полузащитник «Барселоны» Франк Кессье.

Руководит этим звёздным составом известный тренер Маттиас Яйсле, до этого работавший с «Зальцбургом». Вместе с «быками» немецкий специалист выигрывал дважды чемпионат Австрии и Кубок страны. Интересно, что минувший сезон «Аль-Ахли» провёл дивизионом ниже, но занял первое место и поднялся в Про-Лигу. С таким набором футболистов он запросто может бороться за места в первой тройке.

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«Аль-Халидж» провёл пять товарищеских матчей перед стартом нового сезона и ни в одном из них не проиграл. Клуб начинал предсезонную подготовку с ничьей во встрече с иранским «Нассаджи» (0:0), но затем последовали три победы подряд: над «Аль-Раедом» со счётом 4:0, «Казмой» (2:1) и «Умм-Салалем» (3:1).

Всё бы хорошо, но в 1-м туре Про-Лиги «Аль-Халидж» потерпел поражение от «Аль-Фейхи» со счётом 1:3. Подвела реализация, ведь команда действовала агрессивно и нанесла суммарно 16 ударов по воротам, а четыре из них пришлись в створ. Соперник продемонстрировал 100% реализацию, ведь все три удара в створ оказались голевыми.

«Аль-Ахли» провёл всего две контрольные встречи, проиграв «Санкт-Пёльтену» (1:2) и крупно победив «Шамаль» со счётом 5:0. Фирмино сделал дубль, а Сент-Максимен забил гол. Экс-футболисту «Ливерпуля» потребовалось совсем немного времени, чтобы вжиться в роль одного из лидеров саудовского клуба.

Уже в 1-м туре Про-Лиги Фирмино вновь стал главным героем и оформил хет-трик в ворота «Аль-Хазмы». Благодаря его забитым мячам «Аль-Ахли» выиграл со счётом 3:1. Единственный гол соперник забил благодаря ошибке Эдуарда Менди. 31-летний голкипер получил мяч от партнёра, но затем отдал его в ноги футболисту «Аль-Хазма». Вина воспользовался моментом и перебросил вратаря, немного скрасив поражение.

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Гости не проигрывают «Аль-Халиджу» в девяти последних очных встречах подряд, но в них одержали всего четыре победы. Теперь они выглядят гораздо сильнее, чем тогда. Виной тому невероятная трансферная кампания, благодаря которой удалось заполучить звёздных футболистов. Фирмино, кажется, вошёл во вкус, и остановить его будет некому. Предлагаем ставку на победу «Аль-Ахли» и тотал больше 2.5 мяча за 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Халидж» — «Аль-Ахли» 17 августа 2023 года

Хозяева поля проиграли в 1-м туре Про-Лиги команде, которая гораздо слабее «Аль-Ахли». Подопечные опытного Яйсле усилились звёздами, причём довольно перспективными. Фирмино сделал дубль в товарищеском матче, а затем записал на свой счёт хет-трик, который помог одержать победу во встрече с «Аль-Хазмом» (3:1). Думается, в этот раз экс-футболист «Ливерпуля» будет не менее результативен.

Ставка: победа «Аль-Ахли» и тотал больше 2.5 мяча за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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