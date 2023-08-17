«Ноттингем» — «Шеффилд». Крис Вуд и Эланга укажут на место новичку АПЛ

18 августа состоится матч 2-го тура АПЛ «Ноттингем» — «Шеффилд». Начало — в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: коэффициент на победу «лесников» составляет 1.87, а на «клинки» можно поставить за 4.40. Ставки на ничью принимают за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ноттингем» — «Шеффилд» 18 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Ноттингем» — «Шеффилд» не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.70. Ставку на победу «лесников» с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Ноттингем» — «Шеффилд» (18.08.2023)

«Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед» встретятся 18 августа вечером на стадионе «Сити Граунд». Они будут стремиться отыграться после поражения в 1-м туре.

В минувшие выходные «лесники» проиграли «Арсеналу» на стадионе «Эмирейтс» со счётом 1:2, а «клинки» на своём поле уступили «Кристал Пэлас» — 0:1.

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«Ноттингем Форест» уступил «канонирам» в последней встрече, проигрывая с отставанием в два мяча уже к 32-й минуте. Несмотря на шквал из 15 ударов по воротам и всего 21% владения мячом, «лесники» сумели отыграть один мяч благодаря Тайво Авонийи, однако на большее сил не хватило.

Минувший сезон «Ноттингем» завершил на высоком уровне, набрав 11 очков в шести последних матчах и оторвавшись от зоны выбывания на четыре очка.

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Не стоит забывать и о том, что в прошлом сезоне «лесники» добились значительного прогресса в матчах на своём поле, проиграв лишь 5 из 19 встреч на «Сити Граунд».

«Шеффилд Юнайтед» в дебютный уикенд сезона потерпел поражение от «Кристал Пэлас» со счётом 0:1. Мало того, что соперник нанёс 24 удара по воротам «клинков», так ещё и атака клуба смотрелась блёкло и нанесла в ответ лишь один удар в створ.

В прошлом сезоне «Шеффилд» занял второе место в Чемпионшипе, набрав 91 очко — на 10 меньше, чем «Бёрнли». Когда «клинки» в последний раз выступали в АПЛ в сезоне-2020/2021, они заняли последнее место в таблице и находились в 16 очках от зоны спасения.

За последние 12 встреч между «лесниками» и «клинками» во всех соревнованиях обе команды одержали по четыре победы и четыре раза сыграли вничью.

Учитывая то, чего добился «Ноттингем» на своём поле в прошлом сезоне, «Шеффилду» будет сложно что-то получить от этого матча. Мы рекомендуем сделать ставку на победу хозяев за 1.87 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

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К тому же в межсезонье «лесники» заметно усилились. Их состав пополнили такие футболисты, как Энтони Эланга из «МЮ», Крис Вуд и Мэтт Тёрнер. Они обязательно сделают «Ноттингем Форест» более уверенным.

Ставка: победа «Ноттингем» за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

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