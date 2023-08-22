«Ак Барс» — «Лада». Билялетдинов возьмёт реванш у Браташа

23 августа состоится матч Кубка губернатора «Ак Барс» — «Лада». Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами казанцев: поставить на победу «барсов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Шансы тольяттинцев оценили в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ак Барс» — «Лада» 23 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» — «Лада» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.23. На победу казанцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.22. Ставки на победу в матче тольяттинцев идут за 3.80.

Анализ и прогноз на матч Кубка губернатора «Ак Барс» — «Лада» (23.08.2023)

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора 23 августа 2023, среда. 13:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартует ещё один предсезонный хоккейный турнир в Челябинске. Это уже 10-й Кубок губернатора. Первые матчи начнутся 23 августа, а в одном из них «Ак Барс» будет играть с «Ладой» на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова». Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

Казанский клуб прошлый сезон провёл замечательно. Как только команду возглавил Зинэтула Билялетдинов, дела пошли в гору. «Ак Барс» выиграл Восточную конференцию с отрывом в пять очков от второй строчки. В плей-офф «барсы» дошли до финала Кубка Гагарина, в котором уступили ЦСКА со счётом 3-4 в серии. Обидное поражение.

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Клуб не стал с первых дней совершать громкие трансферы, а решил сначала избавиться от хоккеистов, с которыми дальше не по пути. Таким образом удалось освободить место под потолком зарплат на спортсменов, которые необходимы казанцам в новом сезоне. К команде присоединился лучший бомбардир минувшего сезона Дмитрий Яшкин, выступавший за СКА. Также из петербургского клуба пришёл Дамир Жафяров.

Недавно «Ак Барс» совершил ещё одно мощное усиление – Евгений Свечников вернулся в команду из Казани спустя почти 10 лет. Когда в 2014 году «барсов» вновь возглавил Билялетдинов, 26-летний ныне нападающий отправился за океан. Теперь он возвращается в клуб, в котором вновь на посту тренера находится Зинэтула Хайдярович – символично. Евгений переехал в КХЛ из «Сан-Хосе».

Прошло не так много времени — и «Лада» возвращается в КХЛ. Команду возглавляет Олег Браташ, который работал с молодёжными сборными России, на Олимпиаде и был исполняющим обязанности главного тренера во взрослой национальной команде. Чтобы быть конкурентоспособными, тольяттинцам пришлось заключить большое количество новых контрактов с хоккеистами. Некоторых спортсменов клуб забрал с собой из ВХЛ.

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Предсезонная подготовка для «Лады» проходит хорошо. Уже в первой товарищеской встрече клуб сыграл с «Ак Барсом» и одержал неожиданную победу со счётом 3:2. Не спас казанцев даже Яшкин. В следующей контрольной игре команда уступила «Нефтехимику» — 3:5.

Однако после этого тольяттинцы выиграли домашний предсезонный турнир – Кубок Лады. Они уступили «Куньлуню» (2:3), но обыграли «Химик» (3:2). В финале подопечные Браташа взяли реванш у нижнекамцев, обыграв «Нефтехимик» со счётом 3:2.

«Ак Барс», в свою очередь, начал предсезонку с победы над «Нефтяником» (5:0) и поражения от тольяттинцев (2:3). Затем подопечные Билялетдинова приняли участие в домашнем турнире – Кубке ТАНЕКО. С ходу казанцы одержали три победы подряд, обыграв «Трактор» (4:3), «Локомотив» (4:2) и «Барыс» (5:2). «Барсы» продемонстрировали отличную результативность, забрасывая в каждой игре не менее четырёх шайб.

Однако атака не сработала в финале Кубка ТАНЕКО – с «Трактором». Челябинцам удалось взять реванш за поражение. «Белые медведи» отлично поработали в обороне и одержали победу со счётом 2:1. Билялетдинов остался недоволен игрой своих подопечных, но пообещал, что команда исправится. Также журналисты спросили у Свечникова, когда состоится его дебют. Экс-игрок «Сан-Хосе» ответил, что это пока неизвестно.

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Кубок губернатора – это домашний турнир «Трактора». Значит, у Билялетдинова есть шанс взять реванш за поражение в Казани. После малорезультативной встречи с «белыми медведями» тренер сделает выводы, а Яшкин, Радулов и Кагарлицкий постепенно набирают оптимальную форму. Есть шанс, что сыграет Свечников. Предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» — «Лада» 23 августа 2023 года

Слишком много обид и мотивации накопилось у казанского клуба. Команда проиграла в первом товарищеском матче предсезонной подготовки «Ладе» со счётом 2:3, потерпела поражение в финале Кубка ТАНЕКО от «Трактора» (1:2). Есть невероятное желание побеждать, а делать это «Ак Барс» умеет только благодаря своей мощной атаке, поэтому рекомендуем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.25, ведь у тольяттинцев тоже будут шансы ответить.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 17.85.

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