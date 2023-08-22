«Хайберниан» — «Астон Вилла». Для Унаи Эмери это как щёлкать семечки!

23 августа состоится матч раунда плей-офф Лиги конференций «Хайберниан» — «Астон Вилла». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «львов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех шотландского клуба оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги конференций «Хайберниан» — «Астон Вилла» 23 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Хайберниан» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч плей-офф Лиги конференций «Хайберниан» — «Астон Вилла» (23.08.2023)

В сентябре стартует групповой этап еврокубковых турниров. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 23 августа состоятся две игры плей-офф квалификации Лиги конференций. В самой поздней из них на стадионе «Истер Роуд» в Эдинбурге местный «Хайберниан» примет «Астон Виллу».

Шотландский клуб был основан без малого 150 лет назад. Его «золотыми» годами является середина прошлого века. В то время он трижды стал чемпионом страны, а также неплохо выступил в других турнирах. По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Шотландии он занял лишь пятое место в турнирной таблице.

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В последнее время «Хайберниан» твёрдо закрепился в качестве середняка местной лиги. Победы сменяются поражениями. Для того чтобы конкурировать с лидерами за медали и участие в Лиге чемпионов, команде из Эдинбурга попросту не хватает ресурсов.

По этой же причине «Хайберниан» ни разу за последние 10 лет не пробрался дальше третьего квалификационного раунда в еврокубковых турнирах. Из минувшего розыгрыша Лиги конференций он вылетел, уступив как раз в третьем квалификационном раунде «Риеке» (1:1 и 1:4).

Маловероятно, что клуб из Эдинбурга сумеет навязать борьбу «Астон Вилле». В середине прошлого сезона «львы» произвели смену главного тренера, которая благотворно отразилась на их будущем. Должность занял Унаи Эмери, который доходил с «Вильярреалом» до полуфинала Лиги чемпионов.

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Благодаря испанскому специалисту бирминцемцы заметно прибавили. В последних 15 турах АПЛ сезона-2022/2023 они потерпели только два поражения и трижды сыграли вничью. Таким образом, «львы» закончили сезон на седьмом месте и впервые за 13 лет добыли путёвку в еврокубковый турнир.

Летом «Астон Вилла» здорово усилила состав. Она подписала полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса, результативного нападающего «Байера» Муссу Диаби, ведущего защитника «Вильярреала» Пау Торреса, а также взяла в аренду полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло.

В первом матче сезона обновлённые «львы» разгромно уступили «Ньюкаслу» (1:5). Зато во встрече 2-го тура чемпионата Англии они уверенно обыграли «Эвертон» (4:0). Победа стала для «Астон Виллы» восьмой подряд на домашнем стадионе в АПЛ. Это клубный рекорд.

Поставить на победу «Астон Виллы» в предстоящем матче с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Даже если Унаи Эмери прибегнет к ротации и побережёт силы ведущих игроков, его подопечные должны без особых проблем обыграть «Хайберниан».

У наставника шотландской команды не так много опыта выступлений в еврокубковых турнирах, как у Унаи Эмери. С разными командами испанский специалист четыре раза становился победителем Лиги Европы. Не исключено, что в этом сезоне ему удастся пополнить свою коллекцию победой в Лиге конференций.

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«Львы» выглядят одними из главных фаворитов турнира. Мало кто способен тягаться с ними. «Вилланы» пребывают на подъёме. В конце прошлого сезона они сметали всех на своём пути. Для того чтобы добыть путёвку в Лигу Европы, подопечным Эмери не хватило всего лишь одного очка.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Хайберниан» — «Астон Вилла» 23 августа 2023 года

Несмотря на то что встреча состоится в Эдинбурге, «Астон Вилла» выглядит явным фаворитом. У неё гораздо больше ресурсов и выше уровень чемпионата. Для опытного Унаи Эмери обыгрывать команды уровня «Хайберниана» — это довольно простая задача. Испанец обладает огромным опытом в еврокубках. Даже если он захочет поэкспериментировать, на итоговом результате это отразиться не должно.

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (-1.5) за коэффициент 1.76.

Экспресс с коэффициентом 17.85.

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