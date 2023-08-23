«Лудогорец» — «Аякс». Помощь Сперцяна была бы кстати

24 августа состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы «Лудогорец» — «Аякс». Начало игры – в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу амстердамцев можно с коэффициентом 1.71. Успех болгарской команды оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 4.15.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Лудогорец» — «Аякс» 24 августа 2023 года
Букмекеры уверены, что матч «Лудогорец» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.
Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Лудогорец» — «Аякс» (24.08.2023)
Квалификация в еврокубки вступает в решающую стадию. Матчи плей-офф Лиги Европы запланированы на четверг. В одном из них болгарский «Лудогорец» примет на своём стадионе в Разграде амстердамский «Аякс».
«Орлы» стали чемпионами Болгарии в 12-й раз подряд. Клуб из Разграда – опытный участник еврокубков, который за предыдущие 10 сезонов дважды выходил в групповой этап Лиги чемпионов и семь раз играл в Лиге Европы.
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До плей-офф квалификации текущего розыгрыша Лиги Европы команда Ивайло Петева добиралась с приключениями. На старте квалификации Лиги чемпионов пришлось спасать положение после гостевого поражения от «Балкани» (0:2) из Косова. На своём поле «Лудогорец» разгромил соперника — 4:0.
Однако игры со словенской «Олимпией» в следующем раунде обернулись драмой. После домашней ничьей (1:1) «Лудогорец» потерпел поражение со счётом 1:2. При этом решающий мяч болгары пропустили уже в добавленное ко второму тайму время, а нападающий Кирилл Десподов не реализовал пенальти на заключительной 102-й минуте.
После понижения в Лигу Европы «Лудогорец» в двух матчах прошёл «Астану». Болгарский клуб снова оказался в положении, когда приходилось отыгрываться после поражения в гостях (1:2), но и на этот раз домашняя победа вышла убедительной (5:1).
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Разница между домашними и гостевыми матчами для «Лудогорца» в текущем сезоне бросается в глаза. На своём поле футболисты выиграли четыре встречи и ещё в одной сыграли вничью, тогда как в гостях потерпели поражения в пяти из шести матчей во всех соревнованиях.
«Лудогорец» принимает участие в официальных матчах больше месяца, а вот для «Аякса» сезон только начался. Амстердамский клуб занял третье место в Эредивизии и успел потерять первые очки в текущем сезоне.
После домашней победы над «Хераклесом» (4:1) последовала ничья с «Эксельсиором» (2:2). «Аякс» мог забивать роттердамскому клубу, который в минувшем сезоне боролся за выживание, больше двух мячей, но пришлось довольствоваться лишь одним очком.
Летом новым главным тренером «Аякса» был назначен Морис Стейн. 49-летний голландец в прошлом сезоне занял с роттердамской «Спартой» шестое место в чемпионате страны, что является отличным результатом для скромного клуба. Однако смущает, что он никогда ранее не тренировал команды с чемпионскими амбициями.
Предстоящая встреча с «Лудогорцем» станет для Стейна всего пятой еврокубковой игрой в его тренерской карьере. В гостях у команды, которая уступила всего в 2 из 11 последних еврокубковых игр на своём поле, «Аяксу» будет непросто, но в ответной встрече будет шанс всё изменить. Поставим на то, что «Лудогорец» не проиграет за 2.11.
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Также авторитетный источник Фабрицио Романо утверждает, что Сперцян может стать футболистом «Аякса». Он подчеркнул, что спортсменом интересуется большое количество клубов, но он хочет уехать только в Нидерланды. Его помощь в этой встрече точно не помешала бы.
Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги Европы «Лудогорец» — «Аякс» 24 августа 2023 года
Минуло уже четыре года с тех пор, как «Аякс» выходил в полуфинал Лиги чемпионов, но с каждым годом амстердамский клуб выглядит на международной арене всё менее грозно. В гостях у «Лудогорца», имеющего опыт успешного выступления в квалификации и редко проигрывающего дома, амстердамцы вполне могут допустить осечку.
Ставка: «Лудогорец» не проиграет за 2.11.
Экспресс с коэффициентом 11.71.
Прогноз на матч «Лудогорец» — «Аякс» с коэффициентом 2.50.
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