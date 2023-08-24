«Челси» — «Лутон Таун». Мудрик отплатит Почеттино за доверие?

Аргентинец улучшил игру «аристократов», но результата по-прежнему нет, а украинец не забивает.

25 августа состоится матч 3-го тура АПЛ «Челси» — «Лутон Таун». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «шляпников» оценён экспертами в 12.5. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Лутон Таун» 25 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Челси» — «Лутон Таун» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Лутон Таун» (25.08.2023)

Постепенно набирает обороты 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. 25 августа состоится встреча, которая откроет программу 3-го тура. На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне померяются силами «Челси» и «Лутон Таун». Начало игры — в 22:00 мск.

Летом «Челси» сильно преобразился. Его главным тренером стал Маурисио Почеттино. Также «синие» подписали нескольких топовых футболистов, в частности полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо и результативного хавбека «Лейпцига» Кристофера Нкунку, который по итогам позапрошлого сезона был признан лучшим игроком Бундеслиги.

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Сборы «аристократы» провели весьма продуктивно. В пяти товарищеских матчах они не потерпели ни одного поражения. Победили «Рексем» (5:0), «Брайтон» (4:3) и «Фулхэм» (2:0). Вничью сыграли с «Ньюкаслом» (1:1) и дортмундской «Боруссией» (1:1). Почеттино улучшил многие компоненты игры «Челси». Особое внимание он уделил физике.

Результатом стараний Маурисио стало то, что в двух матчах АПЛ с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» «синие» продемонстрировали неплохую игру в пас. В обеих встречах они значительно больше владели мячом, а также создали больше опасных моментов, чем соперники. Всё бы ничего, но победить не удалось.

Встреча с мерсисайдцами закончилась ничейным результатом — 1:1. Матч с «молотобойцами» ознаменовался поражением — 1:3, хотя у «аристократов» были все шансы как минимум сравнять счёт. Более того, они могли выйти вперёд под занавес первого тайма, реализуй Энцо Фернандес пенальти.

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«Синие» упустили свои шансы и подарили голы «Вест Хэму». То, что соперник с 67-й минуты играл в меньшинстве, им не помогло. В очередной раз ушёл с поля без результативных действий приобретённый «Челси» в середине прошлого сезона по сильно завышенной цене Михаил Мудрик. Он не забивает уже в 18 матчах кряду во всех официальных турнирах.

Удастся ли украинцу прервать голевую засуху в предстоящей встрече? Почеттино сказал, что у Михаила чрезвычайный талант. Аргентинец подчеркнул, что Мудрику просто нужно время на то, чтобы правильно настроиться и найти способ выступать так, как от него ожидают. Как скоро Маурисио раскроет талант экс-полузащитника «Шахтёра», а также отладит игру на результат?

В грядущем матче в соперники «Челси» достался явный аутсайдер. В прошлом сезоне «Лутон Таун» выступал в Чемпионшипе. Он занял третье место и получил право сыграть в плей-офф за повышение в дивизионе. В финале отборочного турнира «шляпники» отнюдь не без удачи обыграли «Ковентри Сити» (1:1, 6:5 пен.).

Таким образом, «Лутон Таун» впервые за всю историю существования добыл путёвку в АПЛ. Летом он практически полностью обновил состав. Робу Эдвардсу пришлось адаптировать огромное количество новобранцев к своей системе, а также отладить сыгранность.

На сборах команда из Лутона проявила себя довольно неплохо. Уступила она только «Бохуму» (0:2). Обыграли «шляпники» сначала «Питерборо» (3:1), а затем «Шеффилд Уэнсдей» (2:1) и «Бохум» (3:1). Вничью сыграли с «Ипсвичем» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (0:0).

Тем не менее в матче 1-го тура чемпионата Англии подопечные Эдвардса разгромно проиграли «Брайтону» (1:4). Соперник нанёс целых 27 ударов, 12 из которых пришлись в створ. Если бы не совершивший целых восемь сейвов голкипер «шляпников» Томас Камински, счёт был бы неприличным.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 2.60. История очных встреч насчитывает всего два матча. Оба закончились именно так. «Аристократы» переживают не лучшие времена, но состав у них намного сильнее, а тренер опытнее.

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Кроме того, «шляпники» провели пока только один официальный матч в этом сезоне. Встреча 2-го тура была перенесена из-за неготовности домашней арены новичка АПЛ после модернизации. К матчу с «аристократами» подопечные Эдвардса подходят не в лучшем тонусе.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура АПЛ «Челси» — «Лутон Таун» 25 августа 2023 года

Скорее всего, голов будет много. У обеих команд проглядываются серьёзные проблемы оборонительного характера. У «Челси» также наблюдаются трудности с реализацией. Однако разница в классе должна это компенсировать. На домашнем стадионе «аристократы» наверняка обыграют «шляпников», для которых матч станет вторым за всю историю в АПЛ. По содержанию и результату он вряд ли будет сильно отличаться от игры с «Брайтоном». В пользу этого свидетельствует и история очных встреч.

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.60.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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