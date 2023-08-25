«Пари НН» — «Ростов». Положение Карпина хуже, чем у Юрана?

26 августа состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Ростов». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех ростовчан оценён экспертами в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Ростов» 26 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Ростов» (26.08.2023)

В то время как в топ-5 чемпионатов новый сезон только начинает набирать обороты, в Российской Премьер-Лиге миновало уже пять туров. 26 августа состоятся четыре игры 6-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Нижний Новгород» «Пари НН» примет «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В пяти матчах чемпионата России клуб из Нижнего Новгорода обыграл только «Ахмат» (2:0). Также он сыграл вничью с «Уралом» (0:0). Уступили подопечные Сергея Юрана «Зениту» (0:2), лидирующему «Краснодару» (0:1) и «Факелу» (0:2). Таким образом, они расположились на 13-м месте в турнирной таблице.

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Результаты не из лучших, но не все они закономерны. В матчах с «Зенитом» и «Факелом» нижегородцы вполне могли зацепиться за очки. В обоих случаях подвёл команду ведущий защитник Виктор Александров. Во встрече с петербуржцами он получил красную карточку на 48-й минуте при счёте 0:0, а в игре с воронежцами был удалён на 56-й минуте тоже при 0:0.

Стоит отметить, что, оставшись в меньшинстве во встрече с «огнеопасными», нижегородцы не перестали создавать моменты. За последние 15 минут матча они нанесли четыре удара. Увы, сравнять счёт не удалось. В компенсированное ко второму тайму время нападающий соперника Александр Долгов забил второй гол, поставив точку в матче.

В послематчевом интервью Юран заявил о том, что разберёт ошибки и удаление. За последние четыре месяца наставник здорово улучшил качество игры нижегородцев. В Кубке России они сумели обыграть московское «Динамо» (1:1, по пенальти 4:3) и на выезде навязать борьбу «Спартаку» (4:5).

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«Ростов» в пяти матчах чемпионата России обыграл только «Факел» (2:1) и «Рубин» (3:0). Также он сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). Уступили жёлто-синие «Крыльям Советов» (1:5) и «Сочи» (0:4). Также клуб победил «Рубин» (1:0) и проиграл «Уралу» (0:1) в Кубке страны.

Примечательно, что все поражения команда Валерия Карпина потерпела на выезде. После матча с «Сочи» наставник признался, что его подопечные потеряли уверенность в себе и посыпались после первого пропущенного мяча. Как скоро специалисту удастся устранить проблемы с настроем?

Многое будет зависеть от того, как быстро восстановится лидер обороны «Ростова» Максим Осипенко. Он получил травму в преддверии матча с «Крыльями Советов». Сообщается, что повреждение серьёзное. Защитник пропустит около месяца. Остаётся лишь пожелать ему скорейшей поправки.

Карпину попросту не хватает ресурсов для того, чтобы залатать образовавшуюся в обороне дыру. У него в подспорье есть лишь молодые защитники, которые склонны допускать ошибки, а также два возрастных латераля, один из которых проигрывает конкуренцию молодёжи.

Кроме того, немало вопросов накопилось к голкиперу клуба из Ростова-на-Дону Сергею Песьякову. Карпин защищает вратаря, но он уже не первый год демонстрирует среднюю игру — пропускает необязательные голы и очень редко выручает. Без Осипенко у Песьякова стало больше работы и, соответственно, ошибок.

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При таком раскладе в победу подопечных Юрана верится гораздо больше. К тому же встреча состоится в Нижнем Новгороде. В этом сезоне нижегородцы на домашнем стадионе потерпели только одно поражение — в игре с «Зенитом», но из-за удаления. Поставить на них в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Ростов» 26 августа 2023 года

«Пари Нижний Новгород» продемонстрировал не лучшую игру в пяти матчах в чемпионате России, но, если бы не удаления, дела у него шли бы гораздо лучше. Клуб постепенно прогрессирует под руководством Юрана. На домашнем стадионе он наверняка обыграет ослабленный очень важной потерей «Ростов». Без лидера защиты у жёлто-синих совсем всё плохо. Они играют неуверенно и очень много пропускают.

Ставка: победа «Пари НН» за коэффициент 2.75.

Экспресс с коэффициентом 9.58.

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Прогноз на матч «Рубин» – «Динамо» с коэффициентом 2.29.

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