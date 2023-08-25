«МЮ» — «Ноттингем Форест». Эрика тен Хага спасёт «Олд Траффорд»

Манкунианцы больше года не проигрывают на домашнем стадионе в АПЛ. Так держать! Поражение от «шпор» удастся загладить.

26 августа состоится матч 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.33. Успех «лесников» оценён в 9.10. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Ноттингем Форест» 26 августа 2023 года

Эксперты уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90 по линии «Фонбет», а за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» (26.08.2023)

Постепенно набирает обороты 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. На 26 августа запланированы шесть матчей 3-го тура. В одном из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Ноттингем Форест». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

В двух матчах чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0) и обидно уступил «Тоттенхэму» (0:2). «Красные дьяволы» создали много потенциально голевых моментов, но где-то их подвела реализация, а где-то был хорош голкипер «шпор» Гульельмо Викарио. Он совершил целых шесть сейвов.

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Также заслуживает внимания произошедший на 25-й минуте эпизод, когда после удара Алехандро Гарначо мяч попал в руку защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. Не исключено, что, если бы главный арбитр трактовал этот момент в пользу гостей, встреча сложилась бы совсем иначе.

Да, местами «Манчестер Юнайтед» смотрелся невнятно. Однако этому есть логичное объяснение. Его модель игры стала более атакующей. Летом «красные дьяволы» подписали высоко поднимающегося голкипера Андре Онана и ещё несколько футболистов в группу атаки. Для того чтобы привыкнуть к обновлению, нужно время.

Эрик тен Хаг наверняка проведёт работу над ошибками и исправит допущенные в игре с «Тоттенхэмом» просчёты. Благодаря его стараниям по итогам прошлого сезона манкунианцы заняли третье место в АПЛ, выиграли Кубок лиги и дошли до финала Кубка Англии. В новом сезоне они могут достичь большего.

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«Ноттингем Форест» в двух матчах АПЛ уступил «Арсеналу» (1:2) и обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:1). Одним из главных героев встречи с «клинками» стал новобранец «лесников» Крис Вуд. Нападающий записал на свой счёт победный гол на 89-й минуте.

Вообще, «Ноттингем Форест» очень продуктивно провёл лето. Он качественно усилился, подписав футболистов на те позиции, которые были проблемными. Помимо Криса Вуда, он совершил трансферы атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланги, голкипера «Арсенала» Мэтта Тёрнера и ещё нескольких защитников.

Также появлялась информация, что «лесники» могут усилиться полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом. Колумбиец подтвердил, что у него есть на руках предложение от клуба из Ноттингема. Однако также он отметил, что на все 100% сосредоточен на команде из Санкт-Петербурга. В ближайшем будущем трансфер вряд ли состоится.

«Ноттингем Форест» стал сильнее, но он по-прежнему является аутсайдером чемпионата Англии. По итогам минувшего сезона подопечные Стивена Купера финишировали в непосредственной близости от зоны вылета — на 16-й строчке. Им повезло, что «Эвертон» и «Лестер» потеряли много очков в последних шести турах.

На домашнем стадионе «красные дьяволы» наверняка обыграют «лесников». В 20 последних матчах чемпионата Англии дома манкунианцы потерпели только одно поражение и три раза сыграли вничью. «Ноттингем Форест» в 19 турах минувшего розыгрыша АПЛ на выезде одержал только одну победу и пять раз сыграл вничью. Хуже него в гостях не выступала ни одна команда.

Для «Манчестер Юнайтед» команда из Ноттингема является удобным соперником. Во всех четырёх последних очных встречах «красные дьяволы» уверенно выиграли с сухим счётом. Поставить на их победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 1.82. А всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

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У обеих команд повысилась мощность нападения за счёт летних трансферов. Манкунианцы, правда, уже лишились одного из новобранцев. Выбыл из строя Мэйсон Маунт. Он угодил в лазарет на шесть недель из-за полученного в матче последнего тура с «Тоттенхэмом» повреждения. Впрочем, у тех Хага есть более равноценная замена хавбеку по позиции.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 26 августа 2023 года

В прошлом сезоне у «Манчестер Юнайтед» также возникли проблемы вначале сезона, но тен Хаг быстро сделал выводы и направил команду в сторону прогресса. На «Олд Траффорд» его подопечные не проигрывают уже больше года. У «Ноттингем Форест» по-прежнему гораздо меньше ресурсов, чем у «красных дьяволов». История очных встреч и результаты на дистанции также не на стороне «лесников». Гол или два подопечные Купера может и сумеют забить, но зацепиться за очки у них вряд ли получится. Ставки на победу «МЮ» и тотал больше 2.5 мяча принимают в «Фонбет» за 1.82, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

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