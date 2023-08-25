«Борнмут» — «Тоттенхэм». Постекоглу ко всему готов

После победы над «МЮ» уже не страшно играть с «вишнями».

26 августа состоится матч 3-го тура АПЛ «Борнмут» — «Тоттенхэм». Начало — в 14:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу «шпор» составляет 1.95, а на «вишен» можно поставить за 3.65. Ставки на ничью принимают за 3.95.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч «Борнмут» — «Тоттенхэм» 26 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Борнмут» — «Тоттенхэм» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.40. Ставку на победу миланцев с точным счётом 2:1 можно сделать в «Фонбет» за 9.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Борнмут» — «Тоттенхэм» (26.08.2023)

26 августа в матче английской Премьер-лиги встретятся «Борнмут» и «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити – Дин Корт», и хозяева начинают уикенд на 14-м месте с одним очком, в то время как гости занимают шестую строчку с четырьмя очками.

«Вишни» выйдут на поле после поражения от «Ливерпуля» со счётом 1:3. Клуб открыл счёт уже на третьей минуте. Однако на 28-й минуте «Ливерпуль» сравнял цифры на табло и вскоре вышел вперёд. Третий гол «красные» забили на 62-й минуте, несмотря на удаление.

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Поражение от команды Клоппа команда потерпела после ничьей с «Вест Хэмом» (1:1) на домашней арене в день открытия сезона АПЛ. «Борнмут» сравнял счёт на 82-й минуте, добыв одно очко.

Согласно тенденциям, «вишни» одержали только одну победу в семи последних встречах чемпионата Англии. Домашняя форма в АПЛ показывает, что «Борнмут» выиграл один из шести матчей – это плохой результат.

«Шпоры» приезжают в гости к «вишням» после домашней победы над «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0 в минувшие выходные. «Тоттенхэм» уверенно начал второй тайм и забил первый гол на 49-й минуте. Под конец матча удалось увеличить преимущество до двух мячей.

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Победа над «МЮ» последовала за ничьей с «Брентфордом» (2:2) в 1-м туре АПЛ. Это была очень тяжёлая игра, но без очков команда не осталась.

Тенденции показывают, что «шпоры» выиграли три из шести последних встреч английской Премьер-лиги. Однако в девяти выездных играх они одержали лишь одну победу.

В составе «Борнмута» отсутствуют травмированные Данго Уаттара и Алекс Скотт. У Постекоглу не выйдут на поле Трой Пэрротт, Брайан Хиль, а Джеймс Мэддисон и Райан Сесеньон — под вопросом.

«Шпоры» стремятся закрепить удачное начало сезона и хотят улучшить свой выездной рекорд за счёт победы над «вишнями». «Борнмут» с трудом побеждает дома в АПЛ, поэтому мы будем рассчитывать на то, что три очка возьмёт команда Постекоглу. Ставки на победу «Тоттенхэма» по линии «Фонбет» принимают за 1.93, а всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 9.58.

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