«Крылья Советов» — «Балтика». Игнашевич способен на большее

27 августа состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Балтика». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех калининградцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Балтика» 27 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Балтика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Балтика» (27.08.2023)

В то время как в топ-5 чемпионатах новый сезон только начинает набирать обороты, в Российской Премьер-Лиге миновало уже пять туров. На 27 августа запланированы два матча 6-го тура. В самом раннем из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре местные «Крылья Советов» примут «Балтику». Начало игры — в 17:30 мск.

В пяти встречах чемпионата России «Крылья Советов» уступили только «Рубину» (1:2), на выезде. Также они сыграли вничью с «Динамо» (3:3) и «Локомотивом» (1:1). Победили самарцы «Ахмат» (2:1) и «Ростов» (5:1). В Кубке России они проиграли как раз «Балтике» (2:3), причём на домашнем стадионе, и «Зениту» (0:1).

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Подопечные Осинькина, по обыкновению, демонстрируют отменный комбинационный футбол, но стабильности в результатах нет. Одной из ключевых проблем является нехватка надёжности в обороне. В семи матчах нового сезона «Крылья Советов» пропустили 12 мячей. В 30 встречах минувшего розыгрыша РПЛ они пропустили тоже немало — 45 голов.

Другим важным недостатком самарцев, который докучает им с давних времён, является плохая реализация. Благодаря летним приобретениям эта проблема стала менее заметна. В пяти матчах текущего розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» забили 12 мячей, что немало. Однако показатель мог быть ещё лучше. По ожидаемым голам они идут на втором месте.

В матче с «Локомотивом», например, подопечные Осинькина нанесли 21 удар, 11 из которых пришлись в створ, но забили только один гол. Соперник только один раз попал в створ, но этого хватило для того, чтобы зацепиться за ничью. Потеря очков, безусловно, очень обидная. Самарцы смотрелись намного лучше.

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«Балтика», в свою очередь, в пяти матчах чемпионата России обыграла только ужасно начавший сезон «Факел» (2:1). Во всех остальных матчах она потерпела поражения. Уступили калининградцы сначала «Сочи» (0:2) и «Спартаку» (1:2), а затем «Динамо» (0:2) и «Уралу» (0:1).

В Кубке России подопечные бывшего легендарного защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, помимо «Крыльев Советов», победили «Ахмат» (2:0). Результаты не из лучших, но торопиться с выводами не стоит. В этих семи играх калининградцы суммарно нанесли 59 ударов, 25 из которых пришлись в створ.

«Балтика» создаёт очень много потенциально голевых моментов. По ожидаемым голам она располагается на пятой строчке. В общем, калининградцам докучают те же самые проблемы, что и «Крыльям Советов». Они очень много и остро атакуют, но забивают меньше, чем должны.

Впрочем, Игнашевич спокоен. После поражения от «Урала» тренер заявил о том, что его команде просто нужно время на адаптацию. Специалист отметил, что подопечные много работают над реализацией. Он выразил надежду, что скоро вопрос с завершением наладится.

В обороне «Балтика» уже заметно прибавила. Она стала гораздо реже допускать простые ошибки и пропускать. Тем не менее наилучшим вариантом для ставки видится «обе забьют» за коэффициент 1.80. В Кубке России команды выдали очень результативный интересный матч. В этот раз, скорее всего, будет нечто подобное.

В победу самарцев, конечно, верится немного больше. У них выше класс игроков, больше опыта выступлений в РПЛ и лучше рисунок футбола. Однако в матче последнего тура получил красную карточку ведущий игрок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре. Предстоящую игру он пропустит из-за дисквалификации.

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Также Игорь Осинькин по-прежнему не может рассчитывать на подспорье Владимира Писарского, недавно угодившего в ДТП. Форвард продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа. Игорь Осинькин рассказал, что нападающий начал бегать по полю, но в общей группе пока не занимается.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Балтика» 27 августа 2023 года

Обе команды демонстрируют классный атакующий футбол. Забивают не так много, как хотелось бы, но работа над улучшением реализации идёт. При этом «Крылья Советов» и «Балтика» нередко пропускают. Последняя их очная встреча получилась очень результативной. Думается, как минимум по одному разу соперники сумеют забить и в этот раз.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.80.

Экспресс с коэффициентом 11.28.

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