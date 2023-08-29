«Балтика» — «Зенит». Семак спустит Игнашевича на землю

30 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Балтика» — «Зенит». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.89. Успех калининградцев оценён экспертами в 3.96. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.62.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит» 30 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Балтика» — «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Пути РПЛ Кубка России «Балтика» — «Зенит» (30.08.2023)

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 30 августа 2023, среда. 19:30 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Главные команды двух российских городов, находящихся на побережье Балтийского моря, встретятся друг с другом впервые за 11 лет. Первый визит «Зенита» на стадион «Ростех Арена» в Калининграде состоится в матче группового этапа Кубка России. Хозяином встречи будет неожиданный лидер группы C – «Балтика».

Под руководством Сергея Игнашевича команда показывает нестабильные результаты в РПЛ, но в Кубке России преуспевает. Стоит отметить, что оба матча в турнире калининградцы провели на выезде.

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Сначала «Балтика» победила «Крылья Советов» (3:2), а две недели спустя – «Ахмат» (2:0). «Зенит» также выиграл у этих команд с разницей в один и два гола, но за счёт меньшего количества забитых мячей занимает второе место в квартете.

Успехи в Кубке России резко контрастируют с выступлениями «Балтики» в чемпионате страны. Калининградцы в шести турах РПЛ выиграли только один матч. К встрече с чемпионом России «Балтика» готовится на фоне трёх поражений подряд.

Проиграли калининградцы таким клубам, как «Динамо» (0:2), «Урал» (0:1) и «Крылья Советов» (1:2). В этих трёх встречах «Балтика» допускала в среднем 11,6 удара по своим воротам, 4,6 из которых приходились в створ.

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Сергей Игнашевич применяет обширную ротацию для Кубка России. Так, в старте на матч с «Ахматом» вышли только три игрока основного состава, включая голкипера. Интересно, что Сергей Семак в кубковых встречах «Зенита» использует вдвое больше футболистов основы, несмотря на очевидно более длинную скамейку.

Среди игроков «Зенита», которых стоит ожидать в стартовом составе в Калининграде, выделяется Вендел. Бразильский полузащитник пропустил всю предсезонную подготовку и вернулся в Санкт-Петербург лишь в начале августа, но уже принёс огромную пользу клубу.

Все три матча, в которых Вендел вышел в стартовом составе после своего возвращения, «Зенит» выиграл. Особенно яркой получилась принципиальная встреча со «Спартаком» в Москве (3:1), в которой бразилец сделал дубль.

На выходных «Зенит» выиграл домашний матч у «Урала» (4:0). Преимущество хозяев «Газпром Арены» было столь огромным, что второй тайм они провели в режиме энергосбережения, что весьма важно в контексте предстоящей кубковой встречи, а также скорого выезда в Москву на матч с ЦСКА.

Победа над «Уралом» стала для «Зенита» четвёртой подряд. При этом с каждой игрой подопечные Сергея Семака показывали всё более уверенный футбол и забивали на один мяч больше, чем матчем ранее.

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Небольшой спад, который «Зенит» пережил месяц назад, уже позади, и это плохая новость для калининградцев. Рекомендуем поставить на победу «Зенита» с коэффициентом 1.89.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит» 30 августа 2023 года

Второй состав «Балтики» успешно играет в Кубке России, пока основа проваливается в РПЛ. Однако сложно что-то будет противопоставить «Зениту», который после небольшого кризиса находится на подъёме и забил семь мячей «Спартаку» и «Уралу», а заодно не теряет концентрации даже в кубковых матчах. Первый за 11 лет визит петербуржце в Калининград снова завершится победой.

Ставка: победа «Зенита» за 1.89.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

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