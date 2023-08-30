Даниил Медведев — Кристофер О'Коннелл. Нью-Йорк и правда любит россиянина?

31 августа Даниил Медведев – Кристофер О'Коннелл сыграют в матче второго круга US Open. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом россиянина: коэффициент на его победу составляет 1.02, а на австралийца можно поставить за 15.0.
Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Кристофер О'Коннелл 31 августа 2023 года
Аналитики «Фонбет» считают, что матч второго круга US Open Даниил Медведев – Кристофер О'Коннелл не получится упорным: ставки на тотал больше 31.5 гейма принимаются за 2.25, а тотал меньше 31.5 гейма оценён экспертами в 1.57. Ставку на победу россиянина с точным счётом 3:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 1.44, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.
Анализ и прогноз на матч второго круга US Open Даниил Медведев — Кристофер О'Коннелл (31.08.2023)
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Третий номер мирового рейтинга Даниил Медведев продолжает свой путь на Открытом чемпионате США. Во втором круге он встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Начало игры запланировано на 31 августа 2023 года – не ранее 18:00 мск.
Россиянин в первом круге одержал лёгкую победу над Аттилой Балажем. 27-летний теннисист уступил лишь один гейм венгру. Точно такой же счёт был и во втором сете, когда россиянин взял игру полностью под свой контроль.
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Ещё больше преимущества у него было в третьем сете. Соперник не смог выиграть ни одного гейма, а Медведев одержал свою 50-ю победу в сезоне.
Тем временем О'Коннелл, занимающий 69-е место в рейтинге, столкнулся с более сложным соперником в первом круге. Ему попался соотечественник — Макс Пёрселл. 29-летний теннисист проиграл первый сет со счётом 4:6, а второй и третий выиграл — 6:3. Тяжёлым получился последний сет, который дошёл до тай-брейка. Кристофер оказался выносливее и одержал победу.
Последний раз Медведев и О'Коннелл встречались в четвертьфинале турнира 2023 года в Дохе. Россиянин выиграл со счётом 2:1 по сетам.
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Даниил и Кристофер любят доминировать над соперниками с задней линии корта и имеют схожий стиль игры: большие подачи, мощные удары с обоих флангов, хорошее движение.
Однако преимущество россиянина объясняется его большим опытом, постоянством и послужным списком, особенно на «Больших шлемах», где он имеет рекорд 65 побед, 24 поражения и один титул.
О'Коннелл же ни разу не выходил дальше третьего круга. Более того, Медведев одержал уверенную победу в первом круге, проиграв всего лишь два гейма – 3:0 (6:1, 6:1, 6:0).
Предлагаем сделать ставку на победу Даниила с форой (-8.5) за 1.93. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.
Ставка: победа Даниила Медведева с форой (-8.5) за 1.93.
Экспресс с коэффициентом 12.66.
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