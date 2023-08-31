«Рома» — «Милан». Дебют Азмуна откладывается, как и победа Моуринью

Римляне пока не побеждали в новом сезоне, а Сердар восстанавливается после травмы. Для «красных дьяволов» горит зелёный свет.

1 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры не могут определиться с фаворитом: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех римлян оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Милан» 1 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Милан» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Милан» (01.09.2023)

Вскоре стартует групповой этап еврокубковых турниров. Пока же всё внимание направлено на внутренние арены. В итальянской Серии А 1 сентября состоятся две встречи 3-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Олимпико» в Риме померяются силами местная «Рома» и «Милан».

Этим летом состав римлян претерпел важные обновления. К сожалению, не обошлось без болезненных потерь. Сначала ведущий защитник Рожер Ибаньес перешёл в «Аль-Ахли», а затем опытный Неманья Матич перебрался в состав «Ренна». Причём серб согласовал контракт с французским клубом без ведома «джаллоросси».

На замену ушедшим футболистам римляне подписали двух полузащитников «ПСЖ» — Леандро Паредеса и Ренату Саншеша, а также бывшего нападающего «Зенита» Азмуна, который так и не сумел стать своим в «Байере». Португальца и иранца они взяли в аренду на сезон с правом выкупа. Однако Сердар продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в начале августа.

В обновлённом составе «Рома» в двух матчах чемпионата Италии сыграла вничью с «Салернитаной» (2:2) и уступила «Вероне» (1:2). Результат встречи с «морскими коньками» не совсем закономерен. Один гол «волкам» не засчитали из-за микроскопического офсайда. Также был спорный момент с не назначенным в ворота «Салернитаны» пенальти.

В матче с «Вероной» римляне также не выглядели беспомощно. Они активно шли вперёд и били по воротам. К нападению «джаллоросси», несмотря на то что в лазарет на неопределённый срок угодил лучший бомбардир команды Тэмми Абрахам, нет никаких вопросов. Где-то выручали голкиперы соперников, где-то банально не хватило везения.

Но вот что действительно является большой проблемой, так это нехватка качества в защите. В трёх из четырёх встреч пропустили римляне очень простые голы. Уход Ибаньеса и Матича сильно ослабил их оборону. Если во встречах с аутсайдерами подопечные Моуринью пропустили четыре мяча, то что будет в игре с «Миланом»?

«Россонери» этим летом также не сумели избежать серьёзных кадровых потерь. Команду покинули два ведущих полузащитника — Сандро Тонали и Браим Диас. Итальянец перешёл в «Ньюкасл», а испанец вернулся в мадридский «Реал», так как его арендное соглашение с «дьяволами» истекло.

Однако на вырученные с продажи Тонали деньги «Милан» приобрёл двух полузащитников «Челси» — Рубена Лофтус-Чика и Кристиана Пулишича, хавбека АЗ из Алкмара Тейани Рейндерса, форварда «Зальцбурга» Ноа Окафора и вингера «Вильярреала» Самуэля Чуквезе. Приобретений явно больше, чем потерь.

Топовые новобранцы «россонери» моментально освоились в новой команде. В двух матчах чемпионата Италии они помогли Стефано Пиоли обыграть «Болонью» (2:0) и разгромить «Торино» (4:1). Пулишич отметился забитыми мячами в обеих встречах. Лофтус-Чик и Рейндерс записали на свой счёт по одной голевой передаче.

Самое главное — новички быстро нашли общий язык с лидерами атаки «Милана» — Оливье Жиру и Рафаэлом Леау. Француз принял непосредственное участие в четырёх из шести забитых мячей. Он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Жиру и Стефано Пиоли после победы над «Торино» заявили, что в этом сезоне их команда будет бороться за скудетто.

Напомним, в позапрошлом сезоне подопечным Пиоли удалось стать чемпионами Италии. Сейчас у «Милана» даже более внушительный состав, чем тогда. Поставить на его победу в предстоящем матче можно с коэффициентом 2.75. Всецело на стороне «россонери» история очных встреч. Лишь в 1 из 11 последних игр «джаллоросси» победили. Также было четыре ничейных результата.

Единственное, что плохо для «дьяволов» — в лазарете пребывает Исмаэль Беннасер. Полузащитник перенёс операцию на колене и вернётся в состав только к середине ноября. В то же время восстановился и принял участие в матчах с «Болоньей» и «Торино» лидер защиты «Милана» Давиде Калабрия.

Преобразившиеся «россонери» выглядят на порядок крепче обновлённой «Ромы». Хотя это только пока. До сих пор не дебютировал за «волков» Сердар Азмун. Кроме того, на подходе трансфер Ромелу Лукаку. Сообщается, что римляне достигли принципиальной договорённости по аренде бельгийца у «Челси». Осталось только подписать бумаги.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Милан» 1 сентября 2023 года

На данном этапе «Милан» выглядит на порядок сильнее «Ромы». «Россонери» провели прекрасную трансферную работу, которая приносит отменные плоды. Потери есть, но они практически неощутимы. У «джаллоросси» всё иначе. Уход ведущего защитника и опорного полузащитника заметно ослабил их оборонительную линию. Кроме того, в лазарете лучший бомбардир команды. Несмотря на то что матч состоится в Риме, в победу миланцев верится больше. История 11 последних очных встреч всецело на их стороне.

Ставка: победа «Милана» за коэффициент 2.75.