«Челси» везёт с календарём, англичанин тащит «Баварию», а «Монако» впервые за долгое время обыграет «Ланс».

Экспресс на футбол с коэффициентом 10.15: Стерлинг, Кейн и Головин идут за победой

Первый выходной день после тяжёлой рабочей недели обещает подарить массу интересных событий в футболе. На 2 сентября запланировано большое количество матчей в Бундеслиге, Лиге 1 и АПЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.15 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Челси» — «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги и пока не демонстрирует своей лучшей игры в этом сезоне. На прошлой неделе «лесники» потерпели поражение от «Бёрнли» со счётом 0:1 в Кубке лиги. «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице и пока не может добиться успеха в этом сезоне. В последней встрече «синие» одержали важную победу над «Уимблдоном» со счетом 2:1 в Кубке лиги. До этого в АПЛ «аристократы» обыграли «Лутон Таун» — 3:0

«Челси» имеет в своём распоряжении хороший состав и за последний месяц продемонстрировал свой потенциал. Такие игроки, как Рахим Стерлинг и Николас Джексон, могут быть очень опасны в атаке, поэтому защите «лесников» придётся непросто. Рекомендуем ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.60.

Прогноз на матч «Боруссия» М — «Бавария»

«Боруссия» М занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги и в этом сезоне выступает не лучшим образом. На прошлой неделе хозяева поля потерпели поражение от «Байера» со счётом 0:3, и в этом матче им необходимо отыгрываться. «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице и впечатляет на старте розыгрыша. В последней игре «красные» со счётом 3:1 победили «Аугсбург».

Мюнхенцы располагают внушительным составом, и под руководством Томаса Тухеля становятся всё более стабильными. Кейн забил три гола в двух матчах за «Баварию» и рассчитывает увеличить количество мячей на своём счету. «Боруссия» уже не раз досаждала «красным», но в последний месяц не впечатляет. К слову, баварцы не могут выиграть в пяти последних очных встречах с «жеребятами». В данный момент мюнхенцы находятся в лучшей форме и должны побеждать, но гол пропустят. Победа «Баварии» и обе забьют идёт за 2.15.

Прогноз на матч «Монако» — «Ланс»

Монегаски удачно начали сезон, забив в трёх матчах 10 голов и пропустив пять. В своей единственной домашней встрече в Лиге 1 они одержали победу над «Страсбургом» со счётом 3:0. Однако в трёх очных играх между клубами на стадионе «Луи 2» побеждал «Ланс». Это вызывает беспокойство.

Кроваво-золотые потерпели два поражения в трёх турах чемпионата Франции. В этих встречах они забивали как минимум один гол, что является одним из положительных моментов для главного тренера Франка Эза. Команда гостей была значительно ослаблена из-за ухода ключевых футболистов в предсезонный период. Кроме того, у них есть проблемы с травмами.

Несмотря на то, что в Лиге 1 «Монако» уже шесть очных матчей не побеждает хозяев, учитывая текущую форму команд, ожидается, что клуб Головина сможет выиграть, но встреча будет результативной. Победа подопечных Хюттера и тотал больше 2.5 мяча идут за 2.95.

Экспресс на матчи 2 сентября

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «Челси» — «Ноттингем Форест» за 1.60.

Ставка 2: победа «Баварии» над «Боруссией» и обе забьют за 2.15.

Ставка 3: победа «Монако» над «Лансом» и тотал больше 2.5 мяча за 2.95.

Общий коэффициент: 1.60 Х 2.15 Х 2.95 = 10.15.