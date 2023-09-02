Сириль Ган — Сергей Спивак. Француз обещает нокаут! Неужели молдаванин упадёт?

В ночь со 2 на 3 сентября состоится турнир UFC Fight Night 226 на «Аккор Арене» в Париже. В одном из поединков Сириль Ган будет драться с Сергеем Спиваком. Начало поединка – не ранее 0:30 мск.

Где смотреть бой Сириль Ган — Сергей Спивак

В прямом эфире поединок Сириль Ган – Сергей Спивак покажут на телеканале «Матч!», как и весь основной кард.

Коэффициенты букмекеров на бой Сириль Ган — Сергей Спивак (03.09.2023)

Эксперты уверены в победе француза и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.52. Шансы молдаванина оценили в 2.60. На ничью дают коэффициент 60.0. Аналитики считают, что поединок закончится досрочно. Тотал больше 4.5 раунда идёт за 3.25, а тотал меньше 4.5 раунда – за 1.32.

Прогноз на бой Сириль Ган — Сергей Спивак 3 сентября 2023 года

UFC старается не ставить в один поединок бойцов, одержавших победу, со спортсменами, потерпевшими поражение, но в данном случае это именно так. Несмотря на то что это не совсем обычный случай, бой состоится и будет интригующим.

В последний раз мы видели Сириля Гана в бою с Джоном Джонсом за титул чемпиона, освобождённый Фрэнсисом Нганну.

Хороший Парень возлагал большие надежды и был уверен в победе, но вместо этого он выглядел подавленным, оказался в положении лежа и был задушен всего за две минуты.

Несмотря на статус Джонса как великого бойца всех времён, это было очень обидное поражение для Гана, который с тех пор больше не дрался. Сможет ли он оправиться от неудачи — можно только догадываться, но UFC не дал ему простого соперника.

Сергей Спивак превратился в одного из самых опасных тяжеловесов промоушена. После поражения в дебютном поединке с Уолтом Харрисом Полярный медведь одержал восемь побед при всего двух поражениях. Он выиграл у Тая Туивасы, Грега Харди и Деррика Льюиса и сейчас занимает седьмое место в рейтинге своего дивизиона. Если он сможет победить француза, то наверняка получит шанс претендовать на титул.

Спивак, конечно, не такой хороший борец, как Джонс, но может ли он проводить такие же эффективные тейкдауны, как Нганну? Возможно, если он переведёт Гана в партер, то поединок может быстро закончиться.

Уроженец Молдавии опасен, когда оказывается сверху, и может легко добить соперника, если тот попадёт в его ловушку.

Однако француз крупнее, и в стойке этот бой будет неконкурентным. Спивак вдобавок ко всему слишком медлителен, чтобы справиться с комбинационными атаками Гана, а судя по его поражениям нокаутом от Харриса и Тома Аспиналла, его подбородок не выдерживает мощных ударов.

В общем, бой будет очень близким, но Сириль будет пользоваться преимуществом домашней арены, к тому же он более крупный и имеет преимущество в антропометрии над Полярным медведем.

Всё может сразу пойти не так, как хочет Спивак. Вряд ли он сумеет провести быстрый тейкдаун, поэтому более разумно будет поставить на то, что Ган найдёт свою дистанцию и будет избивать молдаванина, доведя дело до нокаута. Предлагаем ставку на победу Сириля нокаутом за 2.28.

Ставка: победа Сириля Гана нокаутом за 2.28.