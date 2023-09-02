«Арсенал» — «МЮ». Артета обставит тен Хага

3 сентября состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «МЮ». Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Микеля Артеты. Поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.82, а шансы «красных дьяволов» оценены в 4.30. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «МЮ» 3 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Арсенал» — «МЮ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.44. Если забьют лондонцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол манчестерской команды доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на 4-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» (03.09.2023)

Матч 4-го тура АПЛ «Арсенал» — «МЮ» состоится 3 сентября на стадионе «Эмирейтс». Энтони Тейлор в 18:30 мск даст стартовый свисток. В минувшем сезоне АПЛ «канониры» имели реальные шансы стать чемпионами, но на финишной прямой Микелю Артете не хватило кадровых ресурсов.

Руководство лондонского клуба в летнее межсезонье качественно поработало над повышением конкуренции в составе, подписав по игроку в каждую линию. В итоге состав «канониров» пополнили Давид Райя (аренда), Юрриен Тимбер, Деклан Райс и Кай Хаверц.

«Арсенал» начал новый сезон с победы в Суперкубке Англии, обыграв в серии послематчевых пенальти «Манчестер Сити» (1:1, 4:1 по пен.). В АПЛ подопечные Микеля Артеты в трёх турах набрали семь очков, победив «Ноттингем Форест» (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0), а также сыграв вничью с «Фулхэмом» (2:2).

В трёх матчах футболисты выполнили суммарно 48 ударов по воротам (из них 21 в створ), но забили только пять голов. Мартин Эдегор, который был признан лучшим игроком команды в прошлом сезоне, забил лишь один гол, да и тот с пенальти. Подводит команду не только реализация, но и оборона. За последние 16 официальных встреч «канониры» лишь три раза сохранили ворота в безопасности.

Эрик тен Хаг вместе с «МЮ» тоже провёл неплохой сезон. За это боссы «красных дьяволов» поблагодарили его трансферами почти на € 200 млн, подписав Андре Онана, Джонни Эванса, Мэйсона Маунта и Расмуса Хойлунна. Однако уже после первых официальных матчей многие разочаровались в результатах клуба. Похоже, что в предсезонке тренеру «МЮ» не удалось решить все проблемы.

Игровая модель стала более атакующей, но травма Расмуса Хойлунна сказывается на качестве игры в завершающей стадии. В трёх матчах АПЛ футболисты выполнили 55 ударов по воротам, из которых лишь 18 пришлись в створ, забив четыре гола, что на 3,44 мяча меньше от количества ожидаемых (xG).

Манкунианцы начали новый сезон с тяжёлой победы над «Вулверхэмптоном» со счётом 1:0. Во 2-м туре «красные дьяволы» потерпели поражение от «Тоттенхэма» (0:2). В последнем матче с «Ноттингем Форест» (3:2) подопечным Эрика тен Хага пришлось проявлять морально-волевые качества, чтобы совершить камбэк после двух пропущенных голов.

По итогам 40 очных встреч между «Арсеналом» и «МЮ» 19 побед на счету манкунианцев, а девять матчей закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 62:49 в пользу «красных дьяволов». Последняя официальная личная встреча в АПЛ закончились победой команды Артеты со счётом 3:2.

«МЮ» качественно усилился, подписав хороших исполнителей на проблемные позиции, но на старте сезона допускает много брака. Подопечные тен Хага слишком много позволяют соперникам в своей штрафной и при этом не отличаются эффективной игрой в завершающей стадии. Команда Артеты на стартовом отрезке выглядит более сбалансированной.

Обладая солидным атакующим потенциалом, «Арсенал» должен реализовывать фактор родных стен. Рекомендуем ставку на победу «канониров» за 1.82 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 3 сентября 2023 года

На старте текущего сезона «красные дьяволы» не впечатляют качеством, а кадровые проблемы мешают нидерландскому специалисту безболезненно перекроить игровую модель. «Арсенал» симпатично смотрится в атаке, хоть и испытывает проблемы с хорошо организованными защитными линиями. Учитывая проблемы манкунианцев, у хозяев будет достаточно шансов, чтобы реализовать атакующий потенциал. Мы рекомендуем ставку на победу «Арсенала» за 1.82 по линии «Фонбет», а за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.82.

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