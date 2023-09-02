«Ростов» — «Динамо». Нервы Валерия Карпина на пределе

3 сентября состоится матч 7-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 2.55. Шансы москвичей оценили в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» 3 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Ростов» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» (03.09.2023)

С каждым очередным матчем РПЛ становится всё интереснее. Интриги, неожиданные результаты – всё это нравится болельщикам. В матче 7-го тура РПЛ 3 сентября 2023 года на стадионе «Ростов-Арена» пройдёт встреча между «Ростовом» и «Динамо». Начало игры – не ранее 20:00 мск.

Подопечные Карпина пока не балуют хорошими результатами болельщиков. Неужели тренер плохо провёл межсезонье и не смог как следует подготовить команду к началу нового сезона РПЛ? Похоже на то. После шести туров «Ростов» занимает 10-е место, набрав семь очков. До зоны понижения – всего одно очко.

Хотя всё начиналось отлично – ростовчане победили «Факел» (2:1) и сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). Как раз после встречи с петербургским клубом последовало разгромное поражение от «Крыльев Советов» со счётом 1:5. Немного успокоить болельщиков удалось в игре с «Рубином», которая закончилась победой – 3:0.

Однако после этого подопечные Карпина проиграли всухую в двух матчах РПЛ подряд, при этом соперники были слабыми. Клуб уступил с разгромным счётом 0:4 «Сочи», а затем потерпел поражение от «Пари НН» (0:1). Стоит ли радоваться победе над «Локомотивом» (2:1) в последней встрече Кубка России, ведь за железнодорожников не выступал главный раздражитель Валерия Георгиевича – Артём Дзюба.

«Динамо» пока не может похвастаться стабильностью, но временами смотрится неплохо. Москвичи занимают пятую строчку в таблице РПЛ, набрав 11 очков в шести матчах. Если в атаке с приходом Лички дела немного наладились – 13 забитых голов, то в обороне пока есть проблемные места – 11 пропущенных мячей.

В 1-м туре бело-голубые уступили «Краснодару» со счётом 1:3, а затем сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3). Однако сейчас у московского клуба беспроигрышная серия из четырёх матчей, а три из них закончились победами – над «Зенитом» (3:2), «Балтикой» (2:0) и ЦСКА (2:1). Вничью команда сыграла с «Рубином» (2:2). Интересно, что обыграть подопечным Лички удалось довольно серьёзных соперников, но последняя встреча в Кубке России наложила отпечаток на все предыдущие успехи.

«Динамо» потерпело разгромное поражение от «Спартака» со счётом 1:4. Причём все четыре мяча были пропущены в первом тайме, что вызвало волну негодования. Да, удалось отыграть один мяч, но вот только во второй половине матча красно-белые утратили всякую мотивацию и держали оборону.

Впечатляет комментарий Марцела Лички после московского дерби, который не скупился в выражениях о своих подопечных. Он отметил, что футболисты были не так настроены, а некоторые упустили свой шанс. Он также добавил, что разочарован качеством игры «Динамо» и как минимум восемью игроками. Уход Арсена Захаряна и Сабы Сазонова не должен сказываться на результатах, у бело-голубых сильный состав.

Нестабильная игра «Ростова» — это большая головная боль для Карпина. На днях капитан клуба Данил Глебов высказался, что Валерий Георгиевич стал более нервным, раздражительным и проявляет эмоции гораздо чаще, чем прежде. Он также добавил, что победа над «Локо» должна придать уверенности, но так ли это?

Вдобавок ко всему Карпину предстоит заниматься подготовкой сборной к товарищеским матчам. Ему вновь приходится работать на два фронта. Когда подобное происходило последний раз, игра ростовчан оставляла желать лучшего. Мы рекомендуем поставить на победу «Динамо», которое выставит самый оптимальный состав и бросит абсолютно все силы для победы, лишь бы забыть поражение от «Спартака». Коэффициент на победу гостей – 2.70.

Прогноз и ставки на матч «Ростов» — «Динамо» 3 сентября 2023 года

Марцел Личка постепенно добивается нужного результата, но провёл ротацию в матче Кубка России, за что и был наказан. В РПЛ бело-голубые не проигрывают в четырёх встречах, а в распоряжении чеха есть россыпь талантов в атаке. Карпин действительно стал более нервным, из-за плохих показателей «Ростова», но это никак не помогает. Думается, ростовчане потерпят поражение от мотивированного «Динамо», пытающегося доказать, что проигрыш красно-белым был ошибкой.

Ставка: победа «Динамо» за 2.70.