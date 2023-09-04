ЦСКА — «Металлург». Андрей Разин прав!

5 сентября состоится матч КХЛ ЦСКА — «Металлург». Начало – в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.92. Шансы магнитогорцев оценили в 3.45. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» 5 сентября 2023 года

Аналитики считают, что встреча ЦСКА — «Металлург» получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.30, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.57. Ставки на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, принимаются за 1.62. Поставить на гол в меньшинстве можно в «Фонбет» с коэффициентом 6.00, а всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» (05.09.2023)

На 5 сентября в КХЛ запланирован только один матч. Хоккеисты ЦСКА и «Металлурга» скрестят клюшки на ледовой площадке «ЦСКА Арена». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 19:30 мск.

Действующий обладатель Кубка Гагарина проиграл «Ак Барсу» в первой встрече сезона со счётом 2:5. Кубок Открытия не является приоритетной целью для армейцев, но на домашней арене такой результат явно не входил в планы тренерского штаба.

Большое внимание СМИ и болельщиков перед игрой было сосредоточено на фигуре голкипера ЦСКА Федотова. Напомним, Ивану ИИХФ запретила выступать в КХЛ, ссылаясь на действующий контракт с одним из клубов НХЛ. Руководство армейцев отказалось выполнять предписание и заявило вратаря на сезон-2023/2024.

Сергей Фёдоров отказался связывать поражение от «барсов» с давлением на клуб. Главный тренер рассказал на пресс-конференции, что его подопечные были излишне взволнованы перед стартом сезона. Может, наставник армейцев темнит и хоккеисты полностью вовлечены в скандал с Федотовым?

В плане физики хозяева действительно выглядели свежо и не проигрывали в движении сопернику. Есть несколько других моментов, на которых стоит заострить внимание. Например, реализация численного преимущества. Игра с «Ак Барсом» шла нервно, и было много удалений, но спецбригада ЦСКА отработала вхолостую.

Уже в следующей игре произошли изменения. Тренер армейцев вместо Ивана выбрал голкипером Александра Шарыченкова. В итоге вратарь пропустил всего один гол, отразив 29 бросков. Фёдоров говорил нечётко о том, почему решил сменить Федотова. Причиной он назвал план, который был разработан ещё до начала сезона, а также упомянул болезни и другие ситуации, которые могут повлиять на решение. ЦСКА выиграл со счётом 4:1, и это взбодрит хоккеистов.

Андрей Разин тоже потерпел поражение в первом, дебютном для себя матче — с «Автомобилистом». Основное время победителя не выявило и завершилось со счётом 2:2, а в овертайме точный бросок Джесси Блэкера принёс два очка клубу из Екатеринбурга.

Наставник «лис» посетовал, что в команде много молодых хоккеистов и только подъехали иностранцы, поэтому требуется время для сыгранности. Разин добавил, что игра была примерно одинаковой. По словам тренера «Магнитки», в современном хоккее уже нет пятёрки Ларионова — а жаль.

Пока «Металлургу» не хватает слаженности в звеньях, что сказывается на комбинационной игре. Команда работает на высоких скоростях, грамотно встречает соперника на входе в зону и прессингует. Но вот с позиционным нападением у подопечных Разина пока не ладится.

ЦСКА и «Металлург» провели 46 личных встреч. Удивительно, но у соперников ничейный счёт — каждая из команд записала в актив по 23 победы. Разница заброшенных шайб — 118:114 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

Короткая предсезонка, которую провёл тренерский штаб ЦСКА, позволила хоккеистам набрать физическую форму, но отточить до мельчайших деталей игру армейцы не успели. Уже обозначились проблемы при реализации численного преимущества.

По ходу регулярки подопечные Фёдорова обязательно прибавят, но в начале сезона они выглядят уязвимыми. «Металлург» показал себя довольно слаженной в плане обороны командой, поэтому сумеет засушить игру. Весьма вероятно, что будет выбрана осторожная тактическая схема с обеих сторон, поэтому поставим на тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 2.16 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» 5 сентября 2023 года

Очные встречи подтверждают нашу версию о закрытом сценарии игры. В пяти из семи последних матчей ЦСКА и «Металлург» совместными усилиями забрасывали не больше четырёх шайб. Поэтому ставка на тотал меньше 4.5 шайбы за 2.16 выглядит вполне перспективно. К тому же основной упор армейцев наверняка будет сделан на вратаря. Чувствуется, что Фёдоров ещё думает, должен ли Иван выступать в роли основного голкипера, особенно после провальной игры в матче за Кубок Открытия. Ставки на тотал меньше 4.5 шайбы принимают в «Фонбет» за 2.16, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.16.

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