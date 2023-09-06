Даниил Медведев – Андрей Рублёв. Ни слова о дружбе!

6 сентября Даниил Медведев – Андрей Рублёв сыграют в матче 1/4 финала US Open. Начало — около 20:30 мск. Эксперты отдают преимущество третьей ракетке мира, коэффициент на его победу составляет 1.38. Шансы восьмого номера рейтинга оценили коэффициентом 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Даниил Медведев – Андрей Рублёв 6 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч 1/4 финала US Open Даниил Медведев – Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.68, а тотал меньше 37.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.05. Поставить на победу восьмого номера рейтинга со счётом 3:1 по сетам можно за 3.90.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала US Open Даниил Медведев – Андрей Рублёв (06.09.2023)

Наступило время для четвертьфинала последнего в сезоне турнира «Большого шлема». В одном из матчей 6 сентября 2023 года сетка, к сожалению, свела двух россиян, поэтому продолжить путь сможет лишь один из них. Даниил Медведев сыграет с Андреем Рублёвым за право попасть в 1/2 финала. Начало игры – ориентировочно в 20:30 мск.

Третья ракетка мира проводит отличный сезон, сыграв в семи финалах и победи в пяти из них. В 2023 году на его счету победы в Роттердаме, Дохе и Дубае, как раз на хардовом покрытии. Примечательно, что в ОАЭ Медведев в полуфинале обыграл Новака Джоковича – 2:0 (6:4, 6:4), а в финале одержал победу как раз над Рублёвым – 2:0 (6:2, 6:2). Также на харде Даниил выиграл турнир в Майами, а на грунте победил в Риме.

Твёрдое покрытие в этом сезоне даётся россиянину с большим успехом. Пока на Открытом чемпионате США он не проиграл никому больше одного сета. В первом круге Даниил одержал победу над Аттилой Баллажем – 3:0 (6:1, 6:1, 6:0), во втором обыграл Кристофера О`Коннелла – 3:1 (6:2, 6:2, 6:7, 6:2). Затем россиянин выиграл аргентинца Себастьяна Баэса – 3:0 (6:2, 6:2, 7:6) и наконец прошёл Алекса де Минора со счётом 3:1 (2:6, 6:4, 6:1, 6:2).

Беспокойство у болельщиков вызвал только последний матч с австралийцем. Медведев уступил в первом сете, да ещё и с такой разницей. Однако потом он собрался и включился в матч. Если во втором сете Алекс ещё сопротивлялся, то два последних достались россиянину без труда, в них он проиграл суммарно всего три гейма.

Андрей Рублёв не может похвастаться такими же успехами в этом сезоне – он выиграл в двух турнирах, а всего принял участие в шести финалах. На харде россиянин два раза доходил до заключительной стадии, но постоянно терпел поражения. Он уступил в финалах Стефаносу Циципасу и Даниилу Медведеву. Выиграл восьмой номер рейтинга турниры на грунте в Монте-Крало и Бостаде.

Свой путь на US Open Андрей начал с побед над Артуром Кузо – 3:0 (6:4, 7:6, 6:1), Гаэлем Монфисом — 3:1 (6:4, 6:3, 3:6, 6:1) и Артуром Риндеркнешом – 3:1 (3:6, 6:3, 6:1, 7:5). Все трое были представителями Франции и кажется, Рублёву удобно играть с ними. Однако за 11 сетов он ни одного не выиграл всухую, несмотря на превосходство. В четвёртом круге россиянин победил Джека Дрэйпера со счётом 3:1 (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

На конференции после победы над британцем Андрей рассказал, за счёт чего выиграл. Он похвалил соперника и сказал, что уже после первого брейка решил, что должен сделать этот матч длинным. Он почувствовал усталость Джека и понимал, что долго тот не сможет держать темп. В концовке Рублёв просто прибавил и выиграл встречу.

Восьмая ракетка мира назвал Даниила кем-то большим, чем просто другом. Он также напомнил, что является крёстным отцом его дочери. Медведев в свою очередь назвал Андрея близким другом и рассказал о прекрасных отношениях между ними. Он также подчеркнул насколько важно иметь почти в каждом турнире вот такого друга, с которым всегда можно пообщаться. Даже очень напряжённые и горячие матчи не смогут их разделить.

В личных встречах счёт 5-2 в пользу Медведева. К сожалению стиль и манера поведения на корте Андрея уже давно не менялись, а сейчас он стал даже мягче и более предсказуемым, чем раньше. В таком случае Даниилу не составит труда обыграть его вновь, зная все ошибки и слабые стороны Рублёва. Мы считаем, что третья ракетка мира выиграет и не отдаст более одного сета. Ставка на победу Медведева с форой (-1.5) по сетам за 1.85 выглядит вполне оправданной.

Также не будем забывать о проклятье четвертьфиналов «Больших шлемов» у Рублёва. Он девять раз доходил до этой стадии на турнирах, причём четыре раза делал это на US Open, но постоянно терпел поражение. Ещё более знаковым выглядит то, что два раза его выбивал из этой стадии Медведев – на US Open и Australian Open.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев – Андрей Рублёв 6 сентября 2023 года

Медведев намного быстрее и легче прошёл свои предыдущие матчи на US Open. Более того, у него явно задался сезон на харде – три победы в турнирах на этом покрытии. В одном из них он выиграл как раз Рублёва. Болельщики и соперники уже давно не ждут сюрпризов от Андрея, он стал играть мягче. Предсказуемость – станет главной проблемой Рублёва в этой встрече, ведь Даниил очень хорошо его знает.

Ставка: победа Медведева с форой (-1.5) по сетам за 1.85.