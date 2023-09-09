«Куньлунь» — ЦСКА. Ивана Федотова переоценивают

Россиянина признали лучшим игроком матча с «Нефтехимиком», но не учли, насколько беззащитны были нижнекамцы в той игре.

10 сентября состоится матч КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Шансы пекинцев оценили в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Куньлунь» — ЦСКА 10 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Куньлунь» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.40, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.00. На победу москвичей с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.27. Ставки на победу в матче пекинцев идут за 3.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА (10.09.2023)

Регулярный сезон КХЛ в самом разгаре. Постепенно становится понятно, какие команды готовы бороться за высокие позиции, а какие плохо провели предсезонку и оказались не готовы к розыгрышу. В одной из встреч 10 сентября 2023 года «Куньлунь» будет играть с ЦСКА. Начало матча – не ранее 16:00 мск.

Во время летнего отпуска китайский клуб сменил тренера. Команду возглавил латвийский специалист, который ранее работал ассистентом во многих российских командах. Наконец-то Виктор Игнатьев получил настоящий вызов. Он не побоялся взять на себя управление проблемными «драконами».

Уже во время предсезонной подготовки тренер показал себя с хорошей стороны, одержав пять побед в восьми встречах. Со старта регулярного сезона «Куньлунь» очаровал болельщиков, выиграв три матча кряду. «Драконам» удалось обыграть «Спартак» со счётом 5:4, «Сочи» — 3:0 и «Динамо» Минск – 4:3. Лучше всех проявляет себя канадец Девин Броссо – 5 (3+2) очков по системе «гол+пас».

Временно пекинцы возглавляли таблицу Западной конференции, но в последнем матче попали под горячую руку «Ак Барса». Подопечные Билялетдинова вышли на лёд после обидного поражения «Сочи» и, даже несмотря на то, что пропустили первыми, разгромили «Куньлунь» со счётом 5:1. Теперь клуб сместился на вторую строчку, уступив «Торпедо» по дополнительным показателям.

ЦСКА в межсезонье был скромен и принял участие лишь в четырёх встречах, выиграв три из них. Уступили армейцы только «Спартаку» в матче за Кубок мэра Москвы – 1:3. Однако сезон для обладателя Кубка Гагарина начался с плохих результатов. Не секрет, что клуб постоянно медленно набирает ход, но хочется, чтобы это произошло быстрее.

В матче за Кубок Открытия ЦСКА уступил «Ак Барсу» со счётом 2:5, но затем реабилитировался во встрече со слабым «Адмиралом» — 4:1. Всё бы хорошо, но затем армейцы потерпели поражение от «Металлурга» — 2:4. И вновь в следующей игре подопечным Фёдорова удалось реабилитироваться. Календарь предоставил москвичам простого соперника – «Нефтехимик».

Нижнекамцы в одиночку набрали 20 минут штрафного времени, а ЦСКА забросил в большинстве только две шайбы. В итоге армейцы выиграли с разгромным счётом 5:1. Голов должно было быть гораздо больше, если бы не реализация красно-синих. Всего московский клуб нанёс 102 броска, из которых 46 пришлись в створ ворот.

В качестве основного голкипера на эту игру Фёдоров выбрал Ивана Федотова. Его признали лучшим игроком матча с «Нефтехимиком». Вот только не стоит забывать, в каком ужасном состоянии пребывают нижнекамцы, и поражение от армейцев стало для них третьим подряд в новом сезоне. Также пять шайб им забросила «Северсталь», а с учётом овертайма столько же голов забило «Динамо» Минск.

Мы считаем, что в таком матче будет много голов. ЦСКА выиграли в последней встрече и нанесли громадное количество бросков, но должны были забивать гораздо больше. К тому же пока непонятно, кого выберет Фёдоров основным голкипером, но пропущенный гол Федотова в игре с «Нефтехимиком», который был просто ужасен, должен не радовать, а напрягать. На тотал больше 5.5 шайбы дают 1.96.

Прогноз и ставки на матч «Куньлунь» — ЦСКА 10 сентября 2023 года

Федотова признали лучшим игроком матча, в котором ЦСКА владел тотальным преимуществом в атаке. Несмотря на это, Иван пропустил одну шайбу. Оборона и голкипер армейцев по-прежнему не так надёжны, как хотелось бы. В свою очередь, заслуги «Куньлуня» в стартовых матчах обесценил в последней игре «Ак Барс», выиграв – 5:1. Думается, что с подобным счётом может закончиться и эта встреча, но шансы забить у китайцев будут.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.96.