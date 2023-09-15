ЦСКА — «Крылья Советов». Федотов выведет Чалова из спячки

16 сентября состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех самарцев оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» 16 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» (16.09.2023)

После небольшого перерыва на матчи сборных возвращаемся на внутреннюю арену. 16 сентября состоятся четыре игры 8-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой ранней из них на стадионе «ВЭБ Арена» московский ЦСКА примет «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

В семи матчах в чемпионате России ЦСКА проиграл «Уралу» (1:2) и «Динамо» (1:2). Вничью он сыграл с «Оренбургом» (1:1) и «Зенитом» (1:1). Обыграли москвичи «Ахмат» (3:2), «Локомотив» (4:1) и «Сочи» (3:1). Таким образом, они расположились на седьмой строчке в турнирной таблице.

В трёх из четырёх встреч потеряли очки армейцы на выезде — в играх с «Уралом», «Динамо» и «Оренбургом». Гостевой фактор присутствует у них ещё с прошлого сезона. Невооружённым взглядом видно, что на домашней арене подопечные Владимира Федотова выступают на порядок лучше

В 18 последних матчах РПЛ дома москвичи потерпели только одно поражение и четыре раза сыграли вничью. За этот период времени они пропустили всего 14 мячей, в то время как забили 45. Если наставнику удастся устранить ментальные проблемы игроков с выездными матчами, то можно будет даже побороться за чемпионство.

По итогам прошлого сезона красно-синие впервые за долгое время выиграли Кубок России. Они наловчились отбирать очки у «Зенита», а также навязывать ему свою игру. Совсем недавно ЦСКА точечно усилился. Он подписал защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келлвена и чилийского нападающего Виктора Давилу.

«Крылья Советов», в свою очередь, в семи встречах РПЛ уступили только «Рубину» (1:2), на выезде. Также они сыграли вничью с «Динамо» (3:3) и «Локомотивом» (1:1). Обыграли подопечные Игоря Осинькина «Ахмат» (2:1), «Ростов» (5:1), «Балтику» (2:1) и «Факел» (3:0). Они расположились на третьей строчке в турнирной таблице.

У самарцев была другая проблема. Из-за неё они очень обидно проиграли как раз ЦСКА в минувшем розыгрыше Кубка России, а также чуть было не вылетели в Первую лигу в прошлом сезоне. У команды проглядывались очень большие проблемы с реализацией. Она демонстрировала отменного качества футбол, но не забивала.

Летние трансферы помогли Осинькину исправить эту проблему. В семи матчах чемпионата России его подопечные забили 17 мячей — больше всех. Сами, правда, тоже пропустили немало — девять голов. В обозримом будущем результативность самарцев может стать ещё лучше.

Во-первых, вернулся в состав после травмы Владимир Писарский. Он принял участие в матче последнего тура с «Факелом». Во-вторых, идёт на поправку Бенхамин Гарре, признанный лучшим игроком РПЛ в июле/августе. На вопрос о восстановлении от травмы он рассказал, что его цель — это игра с ЦСКА.

Думается, в предстоящей встрече нас ждёт очень интересный, а главное — интенсивный, насыщенный событиями футбол. В минувшем розыгрыше Кубка России команды показали, что стоят друг друга. Наиболее завораживающим получился первый матч в Самаре. Полагаем, в этот раз мы увидим нечто похожее.

В этот раз у ЦСКА есть преимущество в виде домашней арены. В его победу верится больше, но списывать «Крылья Советов» со счетов, на наш взгляд, всё же не стоит. Дополнительный импульс энергии им может придать забитый Александром Солдатенковым гол в составе национальной команды во встрече с Катаром (1:1).

Солдатенков является одним из лидеров самарского клуба. Его пример наверняка вдохновит сокомандников, а также придаст им больше уверенности в себе. Предлагаем сделать ставку на то, что сыграет ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.85. Четыре из шести последних очных встреч на «ВЭБ Арене» закончились именно так.

Очень бодро начинал сезон Чалов. Казалось, он способен стать лидером в атаке. В трёх стартовых турах форвард забил четыре мяча и отдал один ассист — на этом всё. С того момента Фёдор никак не помогает команде, а вместе с тем стал получать гораздо меньше игрового времени. Возможно, в результативном матче с «Крыльями Советов» он взбодрится?

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» 16 сентября 2023 года

Матчи между ЦСКА и «Крыльями Советов» редко получаются скучными. Обе команды демонстрируют очень качественный атакующий футбол. На домашнем стадионе армейцы зачастую выигрывают и забивают много. Однако сейчас самарцы на подъёме. У них наконец-то исчезли проблемы с завершением и заметно улучшились результаты. Ждём, что забитых мячей будет предостаточно. История шести последних очных встреч на «ВЭБ Арене» только за.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.85.