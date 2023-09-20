МБА — «Фенербахче». Карасёв останется верен идее

21 сентября состоится матч 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ МБА — «Фенербахче». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу стамбульцев в основное время можно с коэффициентом 1.09. Успех москвичей оценён экспертами в 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Единой лиги ВТБ МБА — «Фенербахче» 21 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ будет результативным: тотал больше 155.5 очка идёт за 1.63, а тотал меньше 155.5 очка — за 2.20. Заключить пари на то, что москвичи не проиграют в основное время, можно в «Фонбет» с коэффициентом 6.23. А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ МБА — «Фенербахче» (21.09.2023)

Вот-вот стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ, организованный в год 100-летия московского спорта. Данный предсезонный турнир — это прежде всего дань уважения легендарному Александру Гомельскому. Под его руководством сборная СССР становилась олимпийским чемпионом, дважды выигрывала чемпионат мира и семь раз побеждала на чемпионате Европы.

В этом году за Суперкубок Единой лиги ВТБ будут бороться восемь команд по олимпийской системе (шесть российских и две турецкие). Турнир обещает стать одним из самых ярких спортивных событий осени. 21 сентября в четвертьфинальном матче померяются силами МБА и «Фенербахче». Начало игры — в 17:00 мск.

МБА является очень молодой, но стремительно прогрессирующей командой. Минувший сезон стал для неё первым в Единой лиге ВТБ. По его итогам москвичи заняли шестое место в турнирной таблице и даже сумели навязать борьбу «Зениту» в плей-офф. Они на выезде одержали сенсационную победу в первом матче 1/4 финала, со счётом 65:61.

Кроме того, МБА выиграла бронзовые медали Кубка России. Летом она не только сумела сохранить практически весь основообразующий костяк, но и неплохо усилилась. Москвичи подписали экс-игрока «Химок» Максима Барашкова, центрового «Автодора» Евгения Минченко, лёгкого форварда Глеба Шейко и Владислава Трушкина.

Всё бы ничего, но преобразившаяся МБА в двух матчах недавнего предсезонного товарищеского турнира (Кубка Кондрашина и Белова) уступила «Зениту» (66:81) и «Пари Нижний Новгород» (69:79). Местами она смотрелась здорово, но соперники выиграли за счёт более высокого класса.

Не исключено, что та же участь постигнет подопечных Василия Карасёва в предстоящем матче. У МБА в составе нет ни одного легионера. С одной стороны, это хорошо. Клуб развивает молодёжь и повышает уровень баскетбола в стране. С другой – у него на порядок меньше резервов, чем у других принимающих участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ команд.

Для сравнения, у «Фенербахче» в составе всего лишь семь турецких баскетболистов. Стамбульцы далеко не первый год являются одним из главных фаворитов чемпионата Турции. По итогам минувшего розыгрыша они заняли второе место в турнирной таблице, а также добрались до 1/2 финала плей-офф.

Также подопечные Димитриса Итудиса неплохо выступили в Евролиге. Они заняли седьмое место в регулярном чемпионате, а также сумели навязать борьбу «Олимпиакосу» в 1/4 финала плей-офф. Греки выиграли со счётом 3-2 в серии. По итогу они добрались до финала турнира, обидно проиграв мадридскому «Реалу».

Относительно недавно произошло сразу несколько важных событий. «Фенербахче» усилился 23-летним разыгрывающим, выступающим за сборную Латвии — Артуром Жагаром. Также Итудис покинул должность главного тренера национальной команды Греции. Теперь он будет всецело сосредоточен на успехах стамбульцев.

Известный многим болельщикам из России работой на посту главного тренера московского ЦСКА специалист объяснил, что обязательства перед клубом из Стамбула не позволяют ему организовать необходимую подготовку сборной к квалификации на Олимпийские игры.

В четырёх последних товарищеских играх «Фенербахче» обыграл «Капакли Спор» (84:81), «Зенит» (75:60) и «Панатинаикос» (79:66). Уступили стамбульцы «Маккаби» из Тель-Авива (78:82). Поставить на то, что они выиграют в предстоящем матче с форой (-13.5), можно за коэффициент 1.90 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Если подопечные Итудиса непринуждённо разгромили «Зенит», то с МБА у них тем более не должно возникнуть никаких проблем. Москвичи постепенно прогрессируют, но уровень их баскетбола пока ещё очень далёк от того, который демонстрирует команда из Стамбула. Возможно, всё изменится через несколько лет.

Недавно главный тренер МБА Василий Карасёв объяснил, почему летом клуб не подписал звёздного баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, ставшего свободным агентом. Он подчеркнул, что очень хорошо относится к игроку, но команда следует другой стратегии развития. Наставник намерен вырастить из имеющихся в подспорье баскетболистов лидеров сборной России. Он признался, что на это уйдёт не один год, а несколько лет.

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Единой лиги ВТБ МБА — «Фенербахче» 21 сентября 2023 года

Для МБА предстоящий матч — большой опыт. С такими сильными соперниками команде ещё не приходилось сталкиваться. Скорее всего, москвичи проиграют с разгромным счётом. «Фенербахче» преуспевает не только в чемпионате Турции, но и на международной арене. Если уж «Зениту» не удалось даже навязать ему борьбу, то что может молодая московская команда? Предлагаем ставку на победу «Фенербахче» с форой (-13.5) за 1.90 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Фенербахче» с форой (-13.5) за коэффициент 1.90.

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