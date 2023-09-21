«Салават Юлаев» – «Автомобилист». Заварухин держится молодцом

22 сентября состоится матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами уфимцев: поставить на победу «зелёных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Шансы екатеринбуржцев оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» – «Автомобилист» 22 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Салават Юлаев» – «Автомобилист» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. На победу уфимцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.77. Ставки на победу в матче екатеринбуржцев идут за 2.05.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист» (22.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В регулярном сезоне КХЛ становится всё интереснее. На 22 сентября 2023 года запланированы два матча. В одном из них «Салават Юлаев» на «Уфа-Арене» будет принимать «Автомобилиста». Начало игры не ранее 17:00 мск. Пока у команд одинаковое количество очков.

Правда, уфимцы провели на две игры меньше и у них лучше разница голов, поэтому клуб располагается выше в турнирной таблице, а именно на третьей строчке. Начало нового сезона «Салават Юлаев» отпраздновал победой над «Барысом» со счётом 3:2. Причём до 51-й минуты команда вела 3:0, но чуть не растеряла всё преимущество.

После этого уфимцы провели матч как раз с «Автомобилистом», который проиграли – 1:2. Подопечные Козлова много удалялись – семь раз. По игре они не сильно уступали сопернику, но потерпели поражение заслуженно. После этого «Салават Юлаев» реабилитировался, разгромив «Ладу» — 5:2. Хмелевски стал настоящим героем встречи, оформив хет-трик.

Матч с «Металлургом» завершился для «зелёных» поражением – 1:2. На этом неудачи закончились, и уфимский клуб выиграл три последние встречи. За этот отрезок он победил «Ак Барс» (3:2), «Торпедо» (1:0 ОТ) и «Нефтехимик» (4:2). Стоит отметить, что две из этих игр прошли с очень сильными командами.

«Автомобилист» провёл уже девять матчей, в которых набрал те же 10 очков. Но по факту клуб выступает хуже «Салавата Юлаева». Да, у екатеринбуржцев получился бодрым старт – две победы подряд. Однако затем они стали чередовать удачные выступления с плохими. Стоит выделить победу над «Сибирью» с крупным счётом 6:1. В тот день Алексей Макеев оформил хет-трик.

На фоне трёх поражений подряд результат игры со «снеговиками» забывается. Полоса неудач началась с проигранной встречи «Трактору» (1:2). Затем «Авто» провёл две игры с «Металлургом», но в обеих уступил (2:4 и 1:2 Б). Заварухин после матча отметил, что подвела реализация, много моментов упустили хоккеисты, а шайба не шла в ворота.

Но не оставил тренер и без похвалы своих хоккеистов. По словам наставника, «Автомобилист» бился как единое целое, одна команда. Он также подметил, что был заблокирован 21 бросок и спортсмены не боялись принимать шайбу на себя. Во многом он прав, и по игре екатеринбуржцы выглядели лучше «лис».

Вязкий хоккей – это обычное дело для матчей между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». В таких встречах крайне сложно выделить фаворита, потому что команды могут сыграть непредсказуемо. Что уж точно выделяется в играх между ними – так это небольшое количество заброшенных шайб. В пяти последних официальных очных матчах забивалось меньше пяти голов. Предлагаем поставить на тотал меньше 5 шайб за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Салават Юлаев» – «Автомобилист» 22 сентября 2023 года

Встречаются две равные команды, которые не собираются проигрывать. Они часто зациклены на обороне, желая удержать минимальный результата, ради набора очков. Последние очные игры свидетельствуют о том, что от матча не стоит ждать много голов. Также об этом говорит мотивация клубов не проигрывать – хозяевам нужно продлить победную серию, а гостям закончить с поражениями. Поставим на тотал меньше 5 шайб за 2.00.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 2.00.