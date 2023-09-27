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«Торпедо» – «Ак Барс», прогноз на матч КХЛ 28 сентября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Торпедо» – «Ак Барс». Ларионов подаст пример Билялетдинову?
Александр Лунякин
«Торпедо» – «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ
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По сравнению с казанцами, которые могут просто бросить играть в третьем периоде, нижегородцы делают свою работу до конца.

28 сентября состоится матч КХЛ «Торпедо» – «Ак Барс». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Шансы нижегородцев оценили в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» – «Ак Барс» 28 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Торпедо» – «Ак Барс» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.55. На победу нижегородцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.95. Ставки на победу в матче казанцев идут за 1.85.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Ак Барс» (28.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Продолжаем наблюдать за матчами регулярного сезона КХЛ, которые с каждым днём становятся более напряжёнными и интересными. 28 сентября 2023 года на арене «Нагорный» пройдёт встреча между «Торпедо» и «Ак Барсом». Начало игры запланировано на 19:00 мск. Команды уже встречались в этом розыгрыше и победили казанцы — 4:3. Ларионов попробует взять реванш.

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Автозаводцами восхищались практически все в минувшем сезоне, они сделали большой рывок. Команда спрогрессировала до уровня топовых хоккейных клубов лиги. Сегодня она превосходит все ожидания и достойна только похвалы. «Торпедо» занимает первое место в Западной конференции, опережая ближайшего преследователя на одно очко. Нижегородцы выиграли 8 из 10 встреч, а одно из поражений потерпели в овертайме от «Салавата Юлаева» (0:1 ОТ).

По играм на домашнем стадионе подопечным Игоря Ларионова просто нет равных. Автозаводцы победили во всех пяти встречах на своём льду. Они обыграли СКА (4:3), «Динамо» Минск (6:4), «Адмирал» (3:1), «Куньлунь» (5:2) и «Витязь» (3:1). В каждой из этих игр нижегородцы забрасывали не меньше трёх шайб. В целом по ходу сезона автозаводцы всего лишь раз не смогли пробить индивидуальный тотал 2.5 шайбы – в матче с «Салаватом Юлаевым», который завершился нулями на табло.

Два последних матча «Торпедо» провело на выезде, но весьма удачно. Нижегородцы выиграли у минского «Динамо» (4:3) и «Витязя» (4:1). В игре с подмосковным клубом в третьем периоде произошёл момент, который заинтересовал. Автозаводцы сделали примерно 15 передач в своей зоне, не пытаясь продвигаться дальше. Ларионов объяснил это тем, что хотел увидеть, как соперник начнёт идти в нападение, включит прессинг. Он также добавил, что нет смысла идти вперёд, когда ведёшь в три шайбы. В этом он прав.

Был и ещё один интересный момент, когда Владислав Фирстов толкнул судью, преграждавшего ему путь. За это его удалили до конца матча. Причём в качестве причины было приведено «оскорбление судей». «Торпедо» стало более интересным для СМИ, чем тот же «Ак Барс», со всеми своими звёздами.

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«Барсы» находятся на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Они одержали семь побед в 10 матчах, но две были добыты за пределами основного времени. В гостях казанцы пока провели только три встречи, проиграв в двух из них – «Салавату Юлаеву» (2:3) и совсем недавно минскому «Динамо» (2:3).

Игра с «зубрами» наиболее интересна. Нельзя показывать настолько вялый и ужасный хоккей, который продемонстрировал «Ак Барс». Клуб добился преимущества в одну шайбу в первом периоде, а во втором пропустил, получив 11 минут штрафного времени. В третьем казанцев было не узнать. Они на протяжении почти всех 20 минут не могли выбраться из своей зоны, а «зубры» их продолжали прижимать к воротам.

Почти за две минуты до финальной сирены минчане забросили победную шайбу, а у подопечных Билялетдинов уже просто не оставалось времени, чтобы отыграться. Отражает уровень «Ак Барса» в третьем периоде и статистика – он нанёс всего три броска в створ, при 13 у соперника. Тренер сказал, что соперник хорошо играл в обороне, но на деле это казанцы очень плохо сыграли в атаке. А касаемо заключительного периода можно сказать, что они вообще не пытались идти вперёд.

Правильнее высказался защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель. По словам хоккеиста, в какой-то момент команда бросила играть и стала возить шайбу, демонстрируя вялый хоккей. Особенно он отметил третий период, и это больше похоже на правду. До поражения от «зубров» подопечные Билялетдинова выиграли три встречи подряд, в каждой пробивая индивидуальный тотал больше 3.5 шайбы.

Ларионов не позволяет так играть своим хоккеистам, они выходят мотивированными и настроенными на победу в каждом матче. Очная встреча в этом сезоне закончилась семью заброшенными шайбами. Думается, в этот раз нас ждёт похожий результат. Предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 2.10. Выбрать победителя в этой паре нелегко, но нижегородцы должны быть ближе к победе. Однако если в раздевалке «Ак Барса» был серьёзный разговор, то он их взбодрит.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо» – «Ак Барс» 26 сентября 2023 года

В 10 матчах текущего сезона нижегородцы только раз не пробили индивидуальный тотал больше 2.5 шайбы. У «Ак Барса» звёздный состав в линии нападения. Шипачёв уже набрал 12 очков по системе «гол+пас», а Яшкин – 11. Последняя очная встреча, которая прошла в этом сезоне, закончилась победой «барсов» со счётом 4:3. Всё указывает на то, что шайб вновь будет много, поэтому поставим на голы.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.10.

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