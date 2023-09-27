«Торпедо» – «Ак Барс». Ларионов подаст пример Билялетдинову?

По сравнению с казанцами, которые могут просто бросить играть в третьем периоде, нижегородцы делают свою работу до конца.

28 сентября состоится матч КХЛ «Торпедо» – «Ак Барс». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Шансы нижегородцев оценили в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» – «Ак Барс» 28 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Торпедо» – «Ак Барс» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.55. На победу нижегородцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.95. Ставки на победу в матче казанцев идут за 1.85.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Ак Барс» (28.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем наблюдать за матчами регулярного сезона КХЛ, которые с каждым днём становятся более напряжёнными и интересными. 28 сентября 2023 года на арене «Нагорный» пройдёт встреча между «Торпедо» и «Ак Барсом». Начало игры запланировано на 19:00 мск. Команды уже встречались в этом розыгрыше и победили казанцы — 4:3. Ларионов попробует взять реванш.

Автозаводцами восхищались практически все в минувшем сезоне, они сделали большой рывок. Команда спрогрессировала до уровня топовых хоккейных клубов лиги. Сегодня она превосходит все ожидания и достойна только похвалы. «Торпедо» занимает первое место в Западной конференции, опережая ближайшего преследователя на одно очко. Нижегородцы выиграли 8 из 10 встреч, а одно из поражений потерпели в овертайме от «Салавата Юлаева» (0:1 ОТ).

По играм на домашнем стадионе подопечным Игоря Ларионова просто нет равных. Автозаводцы победили во всех пяти встречах на своём льду. Они обыграли СКА (4:3), «Динамо» Минск (6:4), «Адмирал» (3:1), «Куньлунь» (5:2) и «Витязь» (3:1). В каждой из этих игр нижегородцы забрасывали не меньше трёх шайб. В целом по ходу сезона автозаводцы всего лишь раз не смогли пробить индивидуальный тотал 2.5 шайбы – в матче с «Салаватом Юлаевым», который завершился нулями на табло.

Два последних матча «Торпедо» провело на выезде, но весьма удачно. Нижегородцы выиграли у минского «Динамо» (4:3) и «Витязя» (4:1). В игре с подмосковным клубом в третьем периоде произошёл момент, который заинтересовал. Автозаводцы сделали примерно 15 передач в своей зоне, не пытаясь продвигаться дальше. Ларионов объяснил это тем, что хотел увидеть, как соперник начнёт идти в нападение, включит прессинг. Он также добавил, что нет смысла идти вперёд, когда ведёшь в три шайбы. В этом он прав.

Был и ещё один интересный момент, когда Владислав Фирстов толкнул судью, преграждавшего ему путь. За это его удалили до конца матча. Причём в качестве причины было приведено «оскорбление судей». «Торпедо» стало более интересным для СМИ, чем тот же «Ак Барс», со всеми своими звёздами.

«Барсы» находятся на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Они одержали семь побед в 10 матчах, но две были добыты за пределами основного времени. В гостях казанцы пока провели только три встречи, проиграв в двух из них – «Салавату Юлаеву» (2:3) и совсем недавно минскому «Динамо» (2:3).

Игра с «зубрами» наиболее интересна. Нельзя показывать настолько вялый и ужасный хоккей, который продемонстрировал «Ак Барс». Клуб добился преимущества в одну шайбу в первом периоде, а во втором пропустил, получив 11 минут штрафного времени. В третьем казанцев было не узнать. Они на протяжении почти всех 20 минут не могли выбраться из своей зоны, а «зубры» их продолжали прижимать к воротам.

Почти за две минуты до финальной сирены минчане забросили победную шайбу, а у подопечных Билялетдинов уже просто не оставалось времени, чтобы отыграться. Отражает уровень «Ак Барса» в третьем периоде и статистика – он нанёс всего три броска в створ, при 13 у соперника. Тренер сказал, что соперник хорошо играл в обороне, но на деле это казанцы очень плохо сыграли в атаке. А касаемо заключительного периода можно сказать, что они вообще не пытались идти вперёд.

Правильнее высказался защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель. По словам хоккеиста, в какой-то момент команда бросила играть и стала возить шайбу, демонстрируя вялый хоккей. Особенно он отметил третий период, и это больше похоже на правду. До поражения от «зубров» подопечные Билялетдинова выиграли три встречи подряд, в каждой пробивая индивидуальный тотал больше 3.5 шайбы.

Ларионов не позволяет так играть своим хоккеистам, они выходят мотивированными и настроенными на победу в каждом матче. Очная встреча в этом сезоне закончилась семью заброшенными шайбами. Думается, в этот раз нас ждёт похожий результат. Предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 2.10. Выбрать победителя в этой паре нелегко, но нижегородцы должны быть ближе к победе. Однако если в раздевалке «Ак Барса» был серьёзный разговор, то он их взбодрит.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо» – «Ак Барс» 26 сентября 2023 года

В 10 матчах текущего сезона нижегородцы только раз не пробили индивидуальный тотал больше 2.5 шайбы. У «Ак Барса» звёздный состав в линии нападения. Шипачёв уже набрал 12 очков по системе «гол+пас», а Яшкин – 11. Последняя очная встреча, которая прошла в этом сезоне, закончилась победой «барсов» со счётом 4:3. Всё указывает на то, что шайб вновь будет много, поэтому поставим на голы.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.10.