ЦСКА — «Балтика». Игнашевичу не по зубам Чалов

Бывший капитан армейцев впервые за 20 лет сыграет по другую сторону. Жаль, но знаний, чтобы сдержать атаку соперника, ему не хватит.

30 сентября состоится матч 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Балтика». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.64. Успех калининградцев оценивается в 5.10. На ничью дают коэффициент 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Балтика» 30 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра ЦСКА — «Балтика» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата России ЦСКА — «Балтика» (30.09.2023)

Игра 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Балтика» начнётся 30 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. Главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич долгие годы олицетворял надёжность обороны красно-синих, а теперь постарается найти там слабые места.

Задача для наставника «Балтики» довольно простая — в РПЛ армейцы в каждой игре пропустили минимум один гол. Не спасает даже опытнейший голкипер Игорь Акинфеев. Что-то сломалось в защитной схеме Владимира Федотова, а исправить это тренер пока не в силах.

В последних пяти встречах красно-синие набрали всего четыре очка. Они завершили вничью матчи с «Ростовом» (3:3), «Крыльями Советов» (2:2), «Зенитом» (1:1) и «Оренбургом» (1:1), а проиграли «Динамо» (1:2).

Поэтому неудивительно, что ЦСКА занимает девятое место в таблице, записав в актив 13 очков. При этом позиционная атака красно-синих работает без претензий — 19 забитых мячей, а вот в обороне творится бардак — 15 пропущенных голов. Даже аутсайдер «Факел» пропустил на один меньше.

Нападающие ЦСКА Фёдор Чалов и Антон Заболотный исправно выполняют свою работу. На двоих форварды забили 11 мячей. Кроме того, каждый записал в актив по результативной передаче.

Сложно придётся калининградцам. Вот «Ростов» в минувшем матче не сумел справиться с атакой ЦСКА и пропустил три мяча. Но у «Балтики» есть на что равняться. В 8-м туре она выиграла у «Ахмата» со счётом 1:0.

Эта победа стала первой для калининградцев в последних пяти матчах РПЛ. За это время они завершили вничью встречу с «Ростовом» (2:2) и проиграли «Локомотиву» (2:3), «Крыльям Советов» (1:2) и «Уралу» (0:1).

Перед ЦСКА нет другой цели в матче, кроме победы. Весьма вероятно, что Федотов использует свой главный козырь — мощную атаку. В свою очередь, «Балтика» забивала гол в шести последних встречах с учётом всех соревнований. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу ЦСКА и «обе забьют» за коэффициент 3.62.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Балтика» 30 сентября 2023 года

ЦСКА не хватает стабильности. У Федотова есть набор талантливых игроков, но им пока сложно достичь полного взаимопонимания на поле. Вполне вероятно, что роль лидера возьмёт на себя Фёдор Чалов и порадует болельщиков победой, ведь класс исполнителей у хозяев выше. Но от проблем в обороне избавиться армейцам не удаётся, поэтому «Балтике» вполне по силам забить минимум гол. Вот и поставим на победу ЦСКА и «обе забьют» за 3.62.

Ставка: победа ЦСКА и обе забьют за 3.62.