«Авангард» — «Металлург». Разин заставит Кравца паниковать

Седьмое поражение в девяти матчах — это не уровень омского клуба. Пора что-то менять!

11 октября состоится матч КХЛ «Авангард» — «Металлург». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу омичей можно с коэффициентом 2.33. Шансы магнитогорцев оценили в 2.57. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 11 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Авангард» — «Металлург» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.11. Ставки на победу омичей с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.83. Если выиграют магнитогорцы, сыграет коэффициент 1.98.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» (11.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2023, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Набрал полный ход регулярный сезон КХЛ. 11 октября 2023 года «Авангард» сыграет с «Металлургом» на стадионе «G-Drive Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 16:30 мск. Поражение в минувшем матче от «Салавата Юлаева» со счётом 2:6 вывело главного тренера «лис» из равновесия. Андрей Разин зажёг на пресс-конференции, а чем ответят его подопечные в Омске?

Наставник «Металлурга» рассказал, что бывают такие игры, когда всё валится из рук. Он также поделился знаниями о том, что вратарь уфимцев начинает нервничать, когда пропускает. Тренер выразил сожаление, что это случилось в концовке. Действительно, «лисы» забили два своих гола после 56-й минуты.

Теперь начинается выездная серия «Магнитки». Разин уже сказал, что она будет тяжёлой и у команды будут «самолётные ноги». Стоит отметить, что в последних пяти гостевых встречах у «Металлурга» слабые результаты. Подопечные Андрея Разина выиграли дважды у «Салавата Юлаева» (2:1 и 1:0), но при этом уступили «Северстали» (4:5 Б), «Локомотиву» (1:4) и «Куньлуню» (2:3 Б).

Андрей Разин пока оправдывает доверие руководства, строя команду вокруг молодых талантов. Например, Данила Юров и Никита Гребёнкин регулярно выходят в большинстве, набирают очки. У Гребёнкина их девять, а у Юрова — восемь.

Защитникам «ястребов» стоит уделить особое внимание лучшему бомбардиру «Металлурга» Егору Коробкину, если Андрей Разин включит его в заявку на игру. В активе 25-летнего нападающего четыре заброшенные шайбы и шесть ассистов.

«Авангард» проводит слабый отрезок. В последних пяти встречах подопечные Михаила Кравца выиграли лишь два раза. Они победили «Куньлунь» (4:3 ОТ) и «Торпедо» (1:0), а уступили московскому «Динамо» (0:6), «Ак Барсу» (4:5 ОТ) и «Трактору» (1:4).

Поражение в последней игре стало очень обидным для «Авангарда», ведь клуб и болельщики отметили год со дня открытия «G-Drive Арены». Вот только «Трактор», у которого уволили главного тренера накануне встречи, решал свои задачи. Соперник был сильнее в единоборствах и намного точнее в завершении.

У Михаила Кравца возникли проблемы — всего 16 очков после 14 встреч в активе «ястребов». У команды совершенно не работает защита. Уже пропущено 42 шайбы, что нехарактерно для дисциплинированного «Авангарда».

В свою очередь, «лисы» находятся на первом месте в Восточной конференции и радуют болельщиков яркой и результативной игрой — 54 гола за 17 матчей. Весьма вероятна победа предельно мотивированных «лис». Поэтому поставим на «Металлург» за коэффициент 2.57.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 11 октября 2023 года

Андрей Разин полностью контролирует обстановку в раздевалке, что позволяет ему постоянно держать хоккеистов в тонусе. «Магнитка» занимает первое место в таблице Востока и демонстрирует яркий атакующий хоккей. Как раз эмоций не хватает «Авангарду» в последних встречах. Ошибки в защите случаются регулярно, а исправить их и переломить ситуацию на площадке «ястребы» не в силах. Вот и поставим на победу «Металлурга» за 2.57.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.57.