«Питтсбург» — «Чикаго». Пример Кросби вдохновит Малкина и Летанга

Капитан «пингвинов» вступился за Криса и полез в драку в предсезонном матче. Его действия сплотят команду.

11 октября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» — «Чикаго». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пингвинз» в основное время можно с коэффициентом 1.70. Успех «Блэкхоукс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Чикаго» 11 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Питтсбург» — «Чикаго» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.48. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхоукс» (11.10.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 октября 2023, среда. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Предсезонные матчи позади, стартует новый регулярный сезон НХЛ. 11 октября состоятся три встречи. В одной из них на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» местный «Питтсбург Пингвинз» примет «Чикаго Блэкхоукс». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

По итогам минувшего сезона «пингвины» финишировали на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции и остались без плей-офф. Подопечные Майка Салливана буквально подарили путёвку «Флориде». В двух заключительным матчах они умудрились проиграть явным аутсайдерам, в частности как раз «Чикаго».

Летом «Пингвинз» пережили некоторые немаловажные изменения. Генеральным менеджером был назначен Кайл Дубас. Опытный Даг Уилсон стал советником клуба по хоккейным операциям. Также состав «Питтсбурга» пополнили Алекс Неделькович, Райан Грейвз, Эрик Карлссон и ряд нападающих.

Наиболее важное подписание — это Карлссон. В 82 матчах в минувшем сезоне в составе «Сан-Хосе» он отметился 25 заброшенными шайбами и 76 результативными передачами. Для «пингвинов» приобретение результативного защитника — это новый, довольно рискованный шаг.

На предсезонных сборах Салливан аккуратно наигрывал новичка и наблюдал за трансформацией команды. В трёх матчах с участием Карлссона «Питтсбург» проиграл только «Оттаве» (0:3). Победил он «Баффало» (3:1 и 7:4). Защитник отметился только одной результативной передачей и получил две минуты штрафного времени.

Пока что не очень понятно, как отразятся на «пингвинах» пережитые изменения. В теории, Карлссон должен составить отменное подспорье лучшим бомбардирам команды — Евгению Малкину и Сидни Кросби. Однако на выработку сыгранности с нападающими защитнику, похоже, потребуется некоторое время.

«Чикаго» по итогам минувшего сезона занял 30-е место в сводной таблице НХЛ. В 82 матчах он одержал только 26 побед. За этот период «Блэкхоукс» пропустили 301 шайбу, в то время как забили только 204 — меньше всех. Летом они, так же как и «Питтсбург», пережили множество немаловажных изменений.

Главная перемена — это выбор на драфте Коннора Бедарда, который шёл под первым номером во всех рейтингах. В прошлом сезоне нападающий помог своей национальной команде выиграть чемпионат мира до 20 лет. В семи матчах он отметился девятью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

Для того чтобы вундеркинд как можно быстрее освоился и привык к ритму НХЛ, «Чикаго» приобрёл несколько опытных хоккеистов — Корри Перри и Ника Фолиньо. В четырёх предсезонных матчах с участием Бедарда «Блэкхоукс» победили «Сент-Луис» (2:1 ОТ) и «Детройт» (4:2). Уступили они «Ред Уингз» (1:6) и «Миннесоте» (2:3 ОТ).

Бедард отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами. Местами Коннор демонстрировал отменный хоккей, и было понятно, почему вокруг него столько шума. Однако, ввиду неопытности, были и провальные моменты. В общем, молодой талантливый игрок адаптируется.

Поставить на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Пять из семи последних очных встреч закончились именно так. Ввиду того, что летом «Питтсбург» и «Чикаго» усилились результативными хоккеистами, в такой исход верится без какого-либо труда.

Выявлять фаворита не станем. Так как это лишь первый матч в новом сезоне, многие хоккеисты наверняка подойдут к игре не в лучшем тонусе. Впрочем, в победу «Питтсбурга» верится несколько больше. Скорее всего, у него имеется желание отомстить «Чикаго» за поражение в концовке прошлого сезона. Дополнительное преимущество ему даёт то, что встреча состоится на домашнем стадионе.

Также стоит отметить, что в недавней товарищеской встрече с «Баффало» капитан «пингвинов» Сидни Кросби вступился за Криса Летанга и подрался впервые за четыре года. Его действия вдохновили команду на победу. Не исключено, что моральный подъём поможет подопечным Салливана выиграть и в предстоящем матче.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Питтсбург» — «Чикаго» 11 октября 2023 года

Есть все основания полагать, что матч ознаменуется большим количеством заброшенных шайб. История очных встреч только за этот исход. У «Питтсбурга» и так было всё в порядке с результативностью, но с Карлссоном станет ещё лучше. Однако есть и определённые риски. Обороняться «пингвинам» наверняка станет сложнее. «Чикаго» тоже здорово усилился летом. Сочетание опыта Перри и Фолиньо со скоростью и талантом Бедарда ещё скажет своё слово. Не исключено, что случится это уже в предстоящей игре.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.00.