«Авангард» — «Динамо» М. Буше отомстит Гусеву за 0:6

У Кудашова возникли проблемы с результативностью. В этот момент омичи поквитаются за поражение в этом сезоне.

13 октября состоится матч КХЛ «Авангард» – «Динамо» Москва. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей можно с коэффициентом 2.45. Шансы москвичей оценили в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч «Авангард» — «Динамо» М 13 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Авангард» – «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. На победу омичей с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.85. Ставки на победу в матче москвичей идут за 1.95.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» М (13.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 октября 2023, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Пока идёт квалификация на Евро-2024, не стоит забывать о матчах КХЛ, ведь регулярный сезон в самом разгаре. В одной из встреч 13 октября 2023 года на «G-Drive Арене» «Авангард» будет принимать московское «Динамо». Команды уже играли между собой в этом сезоне – победили бело-голубые с крупным счётом 6:0.

«Ястребы» проводят сезон вяло и враскачку. От них ожидают стабильности, и болельщики верят, что результаты наладятся. За 15 матчей текущего сезона «Авангард» выиграл только восемь встреч, причём пять из них в основное время. Клуб пропустил за это время 43 шайбы, а забросил 38. Тренеру необходимо решить проблемы с реализацией и подтянуть надёжность оборонительной линии.

На своей арене омичи выступают намного лучше. В восьми домашних встречах они побеждали шесть раз. Примечательно, что начинал «Авангард» сезон шестью играми на своём льду, уступив лишь в одной. Затем его ожидала длительная выездная серия, во время которой «ястребы» проиграли пять раз и дважды выиграли. Вернувшись в Омск, подопечные Кравца уступили с разгромным счётом 1:4 «Трактору».

Нападающий Рид Буше высказался, что никакой паники в клубе нет. Он также добавил, что он и его сокомандники не станут искать оправданий, ведь результат на табло. В свою очередь, главный тренер «Авангарда» подметил, что чувствует поддержку руководства и знает, что пришло время доказывать делом, что он работает с лучшей командой. Своё слово Кравец сдержал, и в последнем матче омичи выиграли у «Металлурга» — 4:1.

Запомнилась игра не только разгромом, но и дракой между Романом Абросимовым и форвардом «Магнитки» Люком Джонсоном. Омич одержал в ней победу, а наставник «ястребов» похвалил своего подопечного. Он сказал, что таким образом удалось показать, кто в доме хозяин. Также он добавил, что «Авангард» сдал экзамен на отлично, выиграв у клуба, идущего на первом месте. В его словах есть правда.

«Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. У команды дела идут лучше, чем у соперника. За 17 встреч этого сезона ей удалось победить в 10 матчах. Уже 52 шайбы забросили бело-голубые, но пропускают тоже много – 41 гол. На выезде подопечные Кудашова выиграли шесть из восьми матчей.

У «Динамо» одна из самых результативных троек в КХЛ, сразу после «Спартака». Никита Гусев, Джордан Уил и Эрик О'Делл отстают от сочетания красно-белых в результативности, но зато держат первое место по реализации большинства. Численное преимущество стало козырем подопечных Кудашова, ведь именно благодаря ему они смогли наладить показатели. Вместе эти хоккеисты набрали 52 очка.

В последнее время бело-голубым чаще не везёт. Они уступили в трёх из пяти игр, а нападающие заметны всё реже. «Динамо» проиграло «Локомотиву» (2:5), «Торпедо» (1:7) и «Барысу» (2:3 по булл.). Победило оно во встречах с «Куньлунем» (3:2) и «Северсталью» (1:0 ОТ). За этот небольшой отрезок клуб только раз преодолевал отметку в три заброшенные шайбы.

На вопрос о том, куда делась результативность бело-голубых в последних матчах, Кудашов ответил, что он доволен двумя голами. По словам тренера, бывает много, бывает мало. Точно так же можно оценить результаты «Динамо» — то побеждают, то проигрывают. Стабильность у команды пока отсутствует.

Игра будет посвящена Алексею Черепанову, а значит, «Авангард» не может позволить себе проиграть. Будет сумасшедшая мотивация добыть победу на домашнем стадионе в такой памятный день. В свою очередь, «Динамо» выглядит удобным соперником, учитывая последние результаты клуба. Пока бело-голубых штормит, почему бы не воспользоваться этим и не выиграть. На победу «ястребов» дают 2.45.

Прогноз и ставки на матч ««Авангард» — «Динамо» М 13 октября 2023 года

«Авангард» провёл сумасшедший матч с «Магниткой», который выиграл со счётом 4:1. Была и драка. Она воодушевила болельщиков, и даже тренер был рад победе Романа Абросимова. Игра с «Динамо» будет посвящена Алексею Черепанову. В свою очередь, бело-голубых штормит, у них снизилась результативность, а значит, могло появиться недопонимание в бригаде по реализации численного преимущества, благодаря которой Кудашов прославился. Поэтому поставим на победу «ястребов».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.45.