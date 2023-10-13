«Вашингтон» — «Питтсбург». Овечкин и Кросби тряхнут стариной

С возрастом капитаны команд остепенились, но желание победить никуда не делось. Матч будет жарким!

14 октября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.43. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 14 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» (14.10.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 октября 2023, суббота. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Предсезонные матчи позади, стартовал новый регулярный сезон НХЛ. 14 октября состоятся три встречи. В одной из них на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» местный «Вашингтон Кэпиталз» примет «Питтсбург Пингвинз». Первое вбрасывание запланировано на 2:30 мск.

Летом «Кэпс» пережили немаловажные перемены. Их новым наставником стал Спенсер Карбери, для которого предстоящий розыгрыш НХЛ станет первым в тренерской карьере. В 2021 году он привёл фарм-клуб «Кэпиталз» — «Херши Бэрс» — к победе в регулярном чемпионате АХЛ.

После этого 41-летний энергичный наставник провёл два сезона в качестве помощника главного тренера «Торонто». В частности благодаря его стараниям «Мэйпл Лифс» в обоих случаях финишировали в топ-4 сводной таблицы НХЛ. Спенсер — очень перспективный специалист. Он наверняка привнесёт немало качественных изменений в игру «столичных».

В подспорье Карбери получил ряд молодых новичков и несколько опытных хоккеистов — Макса Пасиоретти и Джоэля Эдмундсона. Основообразующий костяк «Вашингтона» остался прежним. Ветеранов много, но они играют немаловажную роль в погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 822 шайбы. Для того чтобы повторить достижение Великого, ему осталось забить 72 гола.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ, несмотря на большое количество трудностей, капитан «Кэпиталз» записал на свой счёт 42 гола и 33 результативные передачи. В новом сезоне должно быть попроще. Во-первых, обязаны благоприятно отразиться на команде пережитые перемены. Во-вторых, должны быть полны сил лидеры «Кэпиталз» — Том Уилсон и Никлас Бекстрём.

Добрую половину минувшего сезона канадец и швед пропустили из-за жутких травм. Оставшаяся часть регулярки ушла у них на то, чтобы набрать форму. А ведь Овечкин забросил с передач Бекстрёма добрую треть своих шайб. В новом сезоне связка нападающих наверняка порадует высокой результативностью.

«Питтсбург» изменился за лето не так сильно, как «Вашингтон». Из кардинальных перемен можно отметить разве что подписание лучшего бомбардира «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона. В минувшем сезоне защитник набрал 101 (25+76) очко по системе «гол+пас». Также состав «Пингвинз» пополнили Алекс Неделькович, Райан Грейвз и несколько нападающих.

Пока что пользы от пережитых перемен немного. В семи товарищеских встречах подопечные Майка Салливана одержали только три победы. Новый розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ они начали с домашнего поражения в матче с одним из главных аутсайдеров минувшего сезона — «Чикаго» (2:4).

Ведя в счёте 2:0 к середине матча, «Питтсбург» умудрился потерять инициативу и проиграть. Что Карлссон, что многолетние лидеры «Пингвинз» — Евгений Малкин и Сидни Кросби — закончили матч с «Блэкхоукс» с отрицательными показателями полезности. Капитан команды отметился заброшенной шайбой, но этого оказалось недостаточно.

Салливан наверняка проведёт работу над ошибками и подберёт правильные слова для мотивации подопечных. Всё-таки к первому матчу в новом сезоне не все хоккеисты «пингвинов» подходили в оптимальном тонусе. Однако далеко не факт, что это поможет победить «столичных» в предстоящем матче.

Наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит «обе забьют в третьем периоде». Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. В другой команде забросили на двоих семь шайб, но бóльшая их часть пришлась на первую половину игры.

Матчи между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» получаются огненными и очень результативными с тех пор, как идёт соперничество между капитанами команд — Сидни Кросби и Александром Овечкиным. Никто не хочет уступать, а потому в концовке они выкладываются по полной и радуют заброшенными шайбами.

С одной стороны, в последнее время градус накала соперничества между Кросби и Овечкиным снизился, в частности благодаря «Матчу звёзд». С другой — статус важной игры и желание победить у россиянина и канадца никуда не делись. Так что ждём, что встреча получится насыщенной событиями.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 14 октября 2023 года

Выявить фаворита в грядущем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. Сезон только начался. Команды ещё не привыкли к пережитым изменениям. Плюс не все хоккеисты подходят ко встрече в хорошей форме. В то же время матчи между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» всегда получаются яркими и результативными. История очных встреч свидетельствует в пользу заброшенных шайб с обеих сторон в третьем периоде. Думается, сыграет данная ставка и в этот раз.

Ставка: обе забьют в третьем периоде за коэффициент 2.04.