«Коламбус» — «Рейнджерс». Шестёркин — творец побед!

15 октября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Коламбус» — «Рейнджерс». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 1.88. Успех «мундиров» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус» — «Рейнджерс» 15 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Коламбус» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.10.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (15.10.2023)

Предсезонные матчи позади, стартовал новый регулярный сезон НХЛ. 15 октября состоится множество игр, но среди прочих выделяется встреча между «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», которая пройдёт на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе. Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

По итогам минувшего сезона «Коламбус» финишировал на предпоследнем месте в сводной таблице НХЛ, лишь на одно очко опередив «Анахайм». В 82 матчах «Блю Джекетс» одержали только 25 побед. За этот период времени они забросили 214 шайб, в то время как пропустили 330.

Летом «мундиры» пережили смену главного тренера. Поначалу должность занял опытнейший Майк Бэбкок, выигравший множество трофеев с различными командами. Однако он не успел провести во главе команды ни одного предсезонного матча. Легендарный наставник попал в скандал из-за того, что просил показать хоккеистов «Коламбуса» личные фотографии.

По итогу должность занял мало кому известный Паскаль Венсан, для которого текущий сезон является дебютным в НХЛ. Состав «Блю Джекетс» практически не изменился. Из значимых приобретений можно отметить разве что подписание защитников «Филадельфии» и «Нью-Джерси» — Ивана Проворова и Дэймона Сиверсона.

Предсезонку обновлённый «Коламбус» провёл на удивление неплохо. Однако в регулярке он стартовал с поражения на домашнем стадионе в игре с «Филадельфией» (2:4). Проворов закончил матч с показателем полезности «-2». Другой россиянин, выступающий за «мундиров», Кирилл Марченко, отметился двумя результативными передачами.

Возможно, со временем пережитые «мундирами» изменения будут приносить плоды, но пока что предпосылок к этому нет. В преддверии грядущего матча в лазарет угодил ведущий защитник «Коламбуса» Зак Веренски. Он повредил колено в игре с «Филадельфией». Сообщается, что травма не слишком серьёзная, но некоторое время на восстановление хоккеисту всё же потребуется.

«Рейнджерс» по итогам минувшего сезона заняли девятое место в сводной таблице НХЛ. Однако в Кубке Стэнли им не удалось пробраться дальше первого раунда. «Синерубашечники» обидно уступили «Нью-Джерси» — 3-4. По ходу серии произошёл конфликт между главным тренером Жераром Галланом и генеральным менеджером клуба Крисом Друри.

В результате Галлан был отправлен в отставку. Должность занял бывший наставник «Вашингтона» Питер Лавиолетт. Также «Рейнджерс» неплохо укрепили состав. Они подписали результативного защитника «Торонто» Эрика Густафссона и ряд качественных нападающих. При этом весь основообразующий костяк был сохранён.

Обновлённые «синерубашечники» ужасно провели предсезонку. В шести контрольных встречах они одержали только одну победу. Зато в регулярном чемпионате подопечные Лавиолетта стартовали шикарно. Они разгромили на выезде «Баффало» (5:1). Одними из главных героев матча стали Артемий Панарин и Игорь Шестёркин.

Нападающий отметился результативной передачей и заброшенной шайбой. Голкипер, в свою очередь, совершил 24 сейва. Для Шестёркина победа стала исторической. Он установил седьмой в истории результат по скорости достижения 100 выигранных встреч в НХЛ. Вратарь достиг этой отметки всего за 159 игр.

Поставить на то, что «Рейнджерс» победят «Коламбус» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. История очных встреч только за такой исход. В шести из восьми последних матчей «синерубашечники» обыграли «Блю Джекетс» с разницей в две шайбы.

Несмотря на то что встреча состоится в Коламбусе и станет для подопечных Лавиолетта второй на выезде подряд, в победу «Рейнджерс» верится гораздо больше. У них на порядок лучше результаты на дистанции и моральная составляющая. Скандальная история с Бэбкоком наверняка негативно отразилась на настрое «мундиров».

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Коламбус» — «Рейнджерс» 15 октября 2023 года

«Коламбус» наверняка постарается исправиться за неудачный старт сезона. Однако что-то подсказывает, что ничего не получится. Матч с «Филадельфией» показал, что Паскалю Венсану предстоит проделать ещё очень много работы. У «Рейнджерс» всё иначе. Их основообразующий костяк хоккеистов хорошо воспринял назначение Лавиолетта и точечное усиление состава. История очных встреч, статистика и расклад сил в целом свидетельствуют в пользу победы «синерубашечных» в основное время.

Ставка: победа «Рейнджерс» за коэффициент 1.88.