Криштиану и Ромелу досрочно вывели свои сборные на ЧЕ-2024. От этого их мотивация меньше не станет.

Экспресс на Евро-2024 с коэффициентом 7.6: Роналду и Лукаку могут расслабиться

Октябрьская часть квалификации на Евро-2024 подходит к завершению. Но на 16 октября запланировано несколько очень интересных встреч. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Бельгия — Швеция

В последних пяти играх Бельгия показала впечатляющие результаты, потеряв очки только один раз, и то — сыграв вничью с Австрией. Команда Доменико Тедеско показывает стабильную игру, что говорит о её надёжности и высоком уровне подготовки. Швеция имеет менее уверенную статистику: с двумя поражениями в последних пяти матчах. Однако, несмотря на это, скандинавская команда также продемонстрировала свою способность к внушительным победам — например, обыграла со счётом 5:0 Эстонию.

Взглянув на историю очных встреч между двумя командами, можно увидеть, что Бельгия была сильнее во всех трёх последних встречах. Причём не пропустила ни одного гола. Такие показатели, безусловно, говорят в её пользу — указывают, как на более вероятного победителя предстоящего матча. Поставим на победу «красных дьяволов» за 1.65.

Прогноз на матч Греция — Нидерланды

Исходя из предматчевой статистики, можно заметить, что Нидерланды являются явным фаворитом предстоящего матча. В последних пяти встречах команда показала стабильные результаты, а её недавняя встреча с Грецией завершилась победой со счётом 3:0. С другой стороны, греки также показали хорошие результаты в последних матчах, но поражение от «оранжевых» говорит о том, что сборной может быть сложно в предстоящей игре.

Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что Нидерланды выиграют предстоящий матч, возможно, с преимуществом в один или два мяча. На победу «оранжевых» дают коэффициент 1.92.

Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Португалия

Португалия — один из фаворитов не только в своей группе квалификации неа ЧЕ-2024, но и всего турнира. У команды отличная форма, что подтверждают последние игры. В недавнем матче «избранные» обыграли Словакию со счётом 3:2, а перед этим крупно победили Люксембург — 9:0.

Босния и Герцеговина, в свою очередь, показывает нестабильную игру. В последнем матче команда обыграла Лихтенштейн (2:0), но перед этим проиграла Исландии, а ещё раньше — Люксембургу и Португалии. Учитывая текущую форму команд и их прошлые встречи, команда Роналду является явным фаворитом предстоящего матча. В предыдущих очных встречах команд она часто была сильнее, обыгрывая боснийцев со счётом 3:0, 6:2 и дважды 1:0.

Таким образом, исходя из текущей формы команд и их очных встреч, можно предположить, что подопечные Роберто Мартинеса победят. Ожидаемый счет матча — 3:1 в пользу Португалии. Мы же не станем бежать вперёд и поставим просто на победу португальцев и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

Экспресс на матчи 16 октября 2023 года

Ставка 1: победа Бельгии в матче со Швецией за 1.65.

Ставка 2: победа Нидерландов в матче с Грецией за 1.92.

Ставка 3: победа Португалии в матче с Боснией и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

Общий коэффициент: 1.68 Х 1.92 Х 2.40 = 7.60.