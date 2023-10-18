«Детройт» — «Питтсбург». Клим Костин остановит Евгения Малкина

Новичок «крыльев», если нужно, и в драку полезет, и голы забьёт.

19 октября состоится матч НХЛ «Детройт» — «Питтсбург». Начало – в 2:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «пингвинов» в основное время можно с коэффициентом 2.12. Шансы «крыльев» оценили в 2.77. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Детройт» — «Питтсбург» 19 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Детройт» — «Питтсбург» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ставки на победу «крыльев» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.14. Если выиграют «пингвины», сыграет коэффициент 1.72.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз» (19.10.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 19 октября 2023, четверг. 02:30 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Бодро и результативно стартовал регулярный сезон НХЛ. 19 октября 2023 года «Детройт» сыграет с «Питтсбургом» на стадионе «Литтл Сизарс-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:30 мск.

Нападающий «Ред Уингз» Клим Костин зажёг в минувшем матче с «Коламбусом», проведя мощный силовой приём и поучаствовав в драке. Какой неприятный сюрприз он приготовит для Евгения Малкина?

Лидер «Питтсбурга» отлично начал регулярку. 37-летний нападающий в трёх играх забросил две шайбы и сделал четыре голевые передачи. Для Малкина это лучший старт за пять последних лет в НХЛ. Он находится в отличной физической форме и приподнятом настроении.

После встречи с «Калгари», в которой Евгений забросил шайбу и сделал ассист, его выбрали второй звездой матча. Россиянин пошутил с журналистами, сказав, что хорошо бы сезон завершить завтра и выиграть «Харт Трофи». Но марафон только стартовал, поэтому нужно готовиться к следующему матчу.

Нападающий «пингвинов» довольно быстро наладил взаимодействие на площадке с новичком Райлли Смитом. Бывший лидер «Вегаса» перебрался в «Питтсбург» в межсезонье, но уже прошёл адаптацию и разобрался в схемах клуба. Он выходит на лёд в звене с Малкиным и забросил две шайбы.

«Пингвинз» за три матча в этом сезоне победили «Вашингтон» (4:0) и «Калгари» (5:2), а уступили «Чикаго» (2:4). Отметим результативную игру капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби, которой забросил три шайбы и сделал результативный пас.

Несмотря на хороший старт, пока рано делать выводы. Многое будет зависеть от физического состояния звёзд команды по ходу сезона. Малкин и Кросби далеко не молоды, и им сложно будет провести регулярку без спадов. Вся надежда на опытного Майка Салливана, который хорошо знает возможности своих лидеров и получил хороших хоккеистов в межсезонье.

Присутствует оптимизм и у болельщиков «Детройта». Команда отлично начала сезон, продемонстрировав умение создавать и реализовывать моменты. 13 шайб забросили за три встречи «крылья». Они победили «Тампа-Бэй» (6:4) и «Коламбус» (4:0), а уступили «Нью-Джерси» (3:4).

На общем фоне выделяется заряженностью на борьбу нападающий Клим Костин. Россиянин пока не получает много игрового времени, но при каждом появлении на льду старается проявить себя. Во встрече с «Коламбусом» он отметился мощным хитом и дракой с Эриком Гудбрансоном.

«Детройт» и «Питтсбург» хорошо подготовились к сезону. Команды точечно усилили проблемные позиции и наладили взаимодействие. «Крылья» стараются действовать в агрессивной манере и будут жёстко прессинговать возрастных лидеров «пингвинов», не позволяя им комбинировать.

В атаке «Детройт» выглядит более грозно, чем в минувшем сезоне, и, весьма вероятно, сумеет выиграть на домашней арене. «Питтсбург» тоже неплох, но всё-таки проведёт встречу на выезде. Вот и поставим на победу «Ред Уингз» с форой (0) за коэффициент 2.20.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Детройт» — «Питтсбург» 19 октября 2023 года

Красно-белые получили в своё распоряжение надёжного голкипера. Джеймс Раймер вступил в регулярку с «сухаря», отразив все 23 броска в матче с «Коламбусом». В полном порядке позиционное нападение «крыльев», способное создать проблемы «пингвинам». Предположим, что «Детройт» победит, если сумеет навязать сопернику высокий темп в матче и будет пристально опекать разыгравшегося Евгения Малкина.

Ставка: победа «Детройта» с форой (0) за 2.20.