«Интер Майами» — «Шарлотт». Бускетсу тяжко без Месси

19 октября состоится матч МЛС «Интер Майами» — «Шарлотт». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «цапель» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «короны» оценён экспертами в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Интер Майами» — «Шарлотт» 19 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер Майами» — «Шарлотт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.49.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Интер Майами» — «Шарлотт» (19.10.2023)

Близится к завершению регулярка МЛС. В самом разгаре борьба за выход в плей-офф. Впрочем, для «Интер Майами» два предстоящих матча станут заключительными в этом сезоне. 19 октября он встретится с «Шарлотт» на стадионе «Интер Майами». Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

С тех пор как Лионель Месси присоединился к «цаплям», клуб начал стремительно прогрессировать. Вслед за знаменитым аргентинцем состав пополнили ещё несколько топовых футболистов — Жорди Альба и Серхио Бускетс. Благодаря этому заметно улучшились рисунок игры и результаты.

Обновлённые «цапли» с ходу выиграли Кубок лиг. Затем они выбрались со дна турнирной таблицы МЛС и даже навязали борьбу за плей-офф. Однако выйти в решающие стадии турнира у клуба Дэвида Бекхэма не получилось. Он начал сыпаться после того, как Лионель Месси получил травму.

В последних четырёх матчах «Интер Майами» не одержал ни одной победы. Вничью он сыграл с «Орландо Сити» (1:1) и «Нью-Йорк Сити» (1:1). Уступил «Чикаго Файр» (1:4) и «Цинциннати» (0:1). Теперь перед главным тренером «цапель» Херардо Мартино стоит следующая задача — приспособить своих подопечных к игре без Месси.

Лионель отправился в расположение сборной на матчи квалификации ЧМ-2026. Так как «Интер Майами» после встреч с «Шарлотт» ждёт четырёхмесячный перерыв, 36-летний нападающий вполне может уйти в краткосрочную аренду. Сумеют ли «цапли» победить «Шарлотт» без аргентинца?

На данный момент «корона» располагается на 23-м месте в сводной таблице МЛС, набрав на шесть очков больше, чем «Интер Майами». У «Шарлотт» ещё есть шансы получить путёвку в плей-офф. Отставание от располагающегося на девятой строчке «Ди-Си Юнайтед» составляет всего одно очко.

Мотивации у «короны» на предстоящую встречу будет на порядок больше, чем у «Интер Майами». К слову, за счёт стимула в виде борьбы за плей-офф «Шарлотт» во второй половине сезона ощутимо прибавил. В последних 15 матчах в МЛС он потерпел только три поражения. Причём все на выезде, во встречах с лидерам.

Плохо только то, что ничьих многовато — целых девять. Победили подопечные Кристиана Латтанцио «Лос-Анджелес» (2:1), «Торонто» (3:0) и «Чикаго Файр» (2:0). Поставить на то, что «Шарлотт» выиграет с форой (0) в этой встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.

У «короны» состав слабее, чем у клуба Дэвида Бекхема. Однако, в отличие от «цапель», полно мотивации. Все лидеры «Шарлотт» на подъёме и сосредоточены на борьбе за выход в плей-офф. Соперник тем же похвастаться не может.

Не исключено, что Херардо Мартино прибегнет к экспериментам, и уже сейчас начёт пробовать перспективных молодых игроков, чтобы в следующем сезоне у команды была больше глубина состава и лучше сыгранность. Специалисту остаётся лишь готовить «цапель» к следующему году.

Если, сохраняя шансы на выход в плей-офф, «Интер Майами» без Месси потерял очки в важных матчах, то без стимула ему тем более вряд ли удастся победить «Шарлотт». У Мартино, конечно, есть Серхио Бускетс. Однако в одиночку испанцу вряд ли удастся спасти команду от поражения в грядущей игре.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Интер Майами» — «Шарлотт» 19 октября 2023 года

Отсутствие Лионеля Месси и шансов на выход в плей-офф делают «Интер Майами» андердогом в грядущем матче, несмотря на то что он состоится на их домашнем стадионе. «Шарлотт» сейчас на подъёме и горит желанием выйти в плей-офф. «Корона» подходит ко встрече с двумя победами кряду. Думается, гости как минимум не проиграют. Предлагаем ставку на победу «Шарлотт» с форой (0) за 1.97.

Ставка: победа «Шарлотт» с форой (0) за 1.97.