«Тампа-Бэй» — «Ванкувер». Вся надежда на Кучерова

«Молнии» несут серьёзные кадровые потери и очень много пропускают. Спасти может только Никита.

20 октября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» — «Ванкувер». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.85. Успех «Кэнакс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» 20 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.42. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Ванкувер Кэнакс» (20.10.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 20 октября 2023, пятница. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Предсезонные матчи позади, постепенно набирает обороты новый розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ. 20 октября запланировано 12 встреч. В одной из них на стадионе «Амали-Арена» «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Ванкувер Кэнакс». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

«Тампа-Бэй» неплохо провела предсезонку и стартовала с победы в новом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Она уверенно обыграла на домашнем стадионе «Нэшвилл» (5:3). Однако затем подопечные Джона Купера угодили в чёрную полосу. Они уступили «Детройту» (4:6), «Оттаве» (2:5) и «Баффало» (2:3 ОТ).

Во всех трёх встречах «Лайтнинг» выступали на выезде, но причина неудач кроется не только в гостевом факторе. Бросается в глаза, что они много пропустили — 17 шайб. В прошлом сезоне «молниям», даже несмотря на старания Андрея Василевского, частенько забивали по четыре-пять голов за матч.

В преддверии нового сезона российский голкипер угодил в лазарет. Повреждение оказалось гораздо серьёзнее, чем предполагалось изначально. Василевский перенёс операцию. Ему сделали микродискэктомию по поводу грыжи поясничного отдела спины. Как и ожидалось, потеря очень сильно ударила по «молниям».

Кроме того, получил травму капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос. Из-за повреждения нижней части тела он пропустил игры с «Оттавой» и «Баффало». Ранее, отметившись дублем в матче с «Детройтом», нападающий вошёл в топ-40 снайперов в истории НХЛ. Удивительно, что «Лайтнинг» не торопятся продлевать с ним контракт.

В грядущем матче все надежды команды связаны с Никитой Кучеровым. По итогам минувшего сезона он занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Россиянин набрал 113 очков (30+83) по системе «гол+пас». В четырёх играх в текущей регулярке россиянин записал на свой счёт две заброшенные шайбы и столько же результативных передач.

«Ванкувер», в свою очередь, далеко не лучшим образом провёл предсезонку. Зато в новом розыгрыше регулярного сезона НХЛ стартовал с двух побед над «Эдмонтоном» (8:1 и 4:3). Подопечные Рика Токкета показали очень классный и динамичный атакующий хоккей. Назначение 59-летнего специалиста вообще очень благоприятно отразилось на «Кэнакс».

В последних 23 матчах минувшей регулярки под руководством Токкета «косатки» потерпели только восемь поражений. С результативностью у «Ванкувера» всё было отлично и до его прихода. Сразу четыре хоккеиста — Элиас Петтерссон, Джей Ти Мюллер, Куинн Хьюз и Андрей Кузьменко по итогам минувшего сезона вошли в топ-50 лучших бомбардиров лиги.

Главной задачей Токкета было отладить игру в обороне. С этим он справился поистине здорово. Впрочем, вряд ли канадский специалист сумел бы выполнить поставленную задачу без легендарного Сергея Гончара. Россиянин был назначен на должность тренера защитников «Ванкувера». Плоды его работы заметны невооружённым глазом.

Единственное, что плохо — у «косаток» наблюдаются серьёзные проблемы с дисциплиной. В частности из-за этого они уступили в последнем матче регулярки «Филадельфии» (0:2). Подопечные Токкета схватили 22 минуты штрафа. В двух встречах с «Эдмонтоном» они получили 27 минут штрафного времени.

Постоянная игра в меньшинстве выматывает. У Кейси Десмита и Тэтчера Демко было очень много работы. На двоих в этих трёх матчах они совершили более 100 сейвов. Не исключено, что в предстоящем матче в ворота порядком подуставших вратарей «Ванкувера» забросят много шайб. Как-никак, «молниям» необходимо исправляться за три поражения подряд.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, является ТБ 6.5 шайбы за коэффициент 2.05. Шесть последних очных встреч только за. Четыре из них ознаменовались данным исходом. Есть все основания полагать, что и в этот раз матч получится очень результативным.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» 20 октября 2023 года

У обеих команд полный порядок с результативностью, но вот в обороне у них есть определённые проблемы. «Тампа-Бэй» сильно ослаблена травмой Василевского, а у «Ванкувера» проблемы с дисциплиной. Статистика ведущих хоккеистов команд и история очных встреч свидетельствуют в пользу большого количества заброшенных шайб. Думаем, сыграет данная ставка и в этот раз.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.05.