«Миннесота» — «Лос-Анджелес». Кирилл Капризов — прирождённый лидер!

20 октября состоится матч НХЛ «Миннесота» — «Лос-Анджелес». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «дикарей» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Шансы «королей» оценили в 2.79. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Лос-Анджелес» 20 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Миннесота» — «Лос-Анджелес» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.37. Ставки на победу «дикарей» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.85. Если выиграют в матче «короли», сыграет коэффициент 2.16.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз» (20.10.2023)

Регулярный сезон НХЛ стартовая ярко и результативно. 20 октября 2023 года «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом» на стадионе «Эксел Энерджи-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отлично начал регулярку. Россиянин набрал пять очков за три матча и помог команде одержать две победы. Неужели его так вдохновило получение статуса вице-капитана?

Вряд ли Капризову нужна дополнительная мотивация. Форвард доказал за три сезона в составе «дикарей», что ставит результаты команды выше индивидуальных показателей. Кирилл остался недоволен выступлением «Миннесоты» в минувшем плей-офф, в котором она уступила в первом раунде «Далласу» — 2-4.

Партнёры по команде в интервью рассказывают, что Капризов полностью заслужил новый статус. Он постоянно показывает пример своей игрой, отрабатывая в обороне и применяя силовые приёмы. Нападающий «Уайлд» Маркус Фолиньо отметил, что команда слушает Кирилла в раздевалке — россиянин умеет мотивировать.

Радует болельщиков «Уайлд» уровень взаимодействия хоккеистов. Они уже продемонстрировали умение качественно защищаться, победив «Флориду» (2:0). В нападении у «Миннесоты» есть скрытый резерв — 35-летний Патрик Марун пока адаптируется к игре «дикарей». Капризов пока справляется сам. В последней встрече с «Монреалем» он забросил шайбу и отдал две результативные передачи, а «дикари» выиграли со счётом 5:2.

Отметим, что Кирилл забил свой 40-й гол во время численного преимущества и стал пятым игроком в истории «Уайлд» с 40 шайбами в большинстве. Всего за карьеру в НХЛ россиянин набрал 239 (115+124) очков в 206 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Капризов вышел на 12-е место в «Миннесоте» по количеству набранных очков. Ещё два результативных действия — и нападающий обойдёт Эрика Стаала. Учитывая великолепную форму россиянина, он может сделать это уже во встрече с «Лос-Анджелесом».

В трёх матчах регулярки «Кингз» победили «Виннипег» (5:1), а уступили «Колорадо» (2:5) и «Каролине» (5:6 Б). Тренерский штаб видит проблемы в защите, поскольку команда довольно много пропускает.

На общем фоне выделяется заряженностью на борьбу защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков. 27-летний россиянин старается страховать партнёров и умело вступает в силовую борьбу. Кроме того, он забросил шайбу в игре с «Каролиной», но в итоге закончил встречу с показателем «-2».

В межсезонье «Кингз» точечно усилили линию нападения, подписав Пьер-Люка Дюбуа из «Виннипега». 25-летний форвард мотивирован и уже забил своей бывшей команде. В атаке и в обороне хоккеисты со временем добавят в качестве игры, но вот вратари Кэм Тальбо и Феникс Копли не отличаются стабильностью.

В нападении «Миннесота» выглядит мощно. Набрал отличную форму Кирилл Капризов, который действует нестандартно, чем путает все карты сопернику. «Лос-Анджелес» по первым играм регулярки выглядит слабо — отсутствует плотность в обороне. Вот и поставим на победу «дикарей» за коэффициент 2.30.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Миннесота» — «Лос-Анджелес» 20 октября 2023 года

«Дикари» хорошо подготовлены к сезону. Хоккеисты постоянно поддерживают высокий темп в нападении, проводят интересные комбинации, создают много опасных моментов. Капризов начал регулярку результативно и своей игрой мотивирует партнёров. «Лос-Анджелесу» будет сложно сдержать атакующий натиск «Миннесоты».

Ставка: победа «Миннесоты» за 2.30.