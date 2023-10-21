«Монреаль» — «Вашингтон». Александр Овечкин долго запрягает

22 октября состоится матч НХЛ «Монреаль» — «Вашингтон». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 2.20. Шансы «Канадиенс» оценили в 2.62. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Монреаль» — «Вашингтон» 22 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Монреаль» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.16. Ставки на победу «столичных» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.78. Если выиграют в матче «красные», сыграет коэффициент 2.05.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз» (22.10.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 22 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Набирает обороты регулярный сезон НХЛ. 22 октября 2023 года «Монреаль» сыграет с «Вашингтоном» на стадионе «Белл-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск.

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин пока не открыл счёт заброшенным шайбам в этом сезоне и записал в актив только одну результативную передачу. Этот факт вызвал неоднозначную реакцию у болельщиков. Многие критикуют россиянина, словно забыли о его заслугах и возрасте.

Если взглянуть в целом на состав «Вашингтона», то он довольно возрастной: Ти Джей Оши (36 лет), Никлас Бекстрём (35 лет) и Джон Карлсон (33 года) испытывают проблемы, если соперник предлагает высокий темп в матче. Поэтому не удивляют слабые результаты команды в текущем сезоне.

В начавшемся недавно регулярном сезоне «столичные» провели три матча. Они победили по буллитам «Калгари» (3:2 Б), а уступили «Питтсбургу» (0:4) и «Оттаве» (1:6). Из-за низкой результативности перед тренерским штабом встаёт вопрос, который необходимо решать.

Напомним, перед стартом сезона руководство «Вашингтона» приняло решение сменить главного тренера. 41-летний Спенсер Карбери возглавил «Кэпиталз» в мае 2023 года. До этого специалист работал в АХЛ, тренируя «Херши Бэрс».

После крупного поражения в матче с «Оттавой» (1:6), которое стало тяжёлым ударом по репутации «столичных», главный тренер рассказал в интервью, что доволен первым периодом в исполнении своих подопечных. А затем пошли ошибки в обороне, которые и оказали влияние на результат.

Спенсер Карбери фактически заявляет о том, что физической готовности и концентрации хоккеистам «Вашингтона» хватает только на 20 минут. Возможно, что от отсутствия опыта работы в НХЛ он не сумел подобрать оптимальный режим подготовки возрастных игроков. В таком случае в первый месяц регулярки «столичных» ждут большие проблемы.

У «Монреаля» дела с созданием и реализацией опасных моментов обстоят гораздо лучше, чем у соперника. Он забросил 10 шайб в текущем сезоне. Вот только в обороне у «красных» традиционно наблюдается полный хаос.

В трёх матчах текущего сезона «Канадиенс» победили «Чикаго» со счётом 3:2, а уступили «Торонто» (5:6 Б) и «Миннесоте» (2:5). Тренерский штаб старается решить проблемы в защите, но пока безрезультатно. Поэтому «хабс» довольно много пропускают — 13 шайб.

Старейший и самый титулованный клуб НХЛ переживает системный кризис. Руководство команды упустило время и затянуло с процессом омоложения состава. Приходится форсировать события, и теперь в лидерах «красных» находятся 22-летний Коул Кофилд, а также 19-летний Юрай Слафковски.

«Монреалю» явно не хватает опыта, поэтому вряд ли у главного тренера Мартена Сан-Луи получится пройти марафон из 82 игр регулярки без ощутимых спадов. Его хоккеисты азартно действуют в атаке, хорошо прессингуют и поддерживают практически весь матч высокий темп, но в защите, а также при нейтрализации численного преимущества много ошибок.

Встреча опыта «Вашингтона» с молодостью «Монреаля» вызывает интерес. Поскольку ветераны «столичных» пока не набрали оптимальные кондиции, резвые «хабс» имеют значительное преимущество в скорости. Весьма вероятно, что во втором периоде возрастные игроки «Кэпиталз» устанут и потеряют концентрацию, что приведёт к успеху «Канадиенс». Вот и поставим на победу «красных» во втором периоде с форой (0) за коэффициент 1.96.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Монреаль» — «Вашингтон» 22 октября 2023 года

В текущем сезоне «столичные» слабо проводят второй период. Они дважды проиграли этот отрезок матча со счётом 0:3 «Питтсбургу» и «Оттаве». Если «Монреаль» сумеет навязать «Вашингтону» высокий темп с первых минут, то получит возможность реализовать своё преимущество в скорости во второй двадцатиминутке.

Ставка: победа «Монреаля» во втором периоде с форой (0) за 1.96.