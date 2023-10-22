«Аль-Иттихад» — «Аль-Кува». Бензема сам не свой

23 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Иттихад» — «Аль-Кува». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «тигров» можно с коэффициентом 1.09. Успех «соколов» оценён экспертами в 21.0. Ставки на ничью принимаются за 14.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Иттихад» — «Аль-Кува» 23 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Кува» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.78.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Иттихад» — «Аль-Кува» (23.10.2023)

В самом разгаре обретающий всё бóльшую популярность сезон Про-Лиги. Также продолжает набирать обороты групповой этап Лиги чемпионов АФК. 23 октября состоятся шесть матчей 3-го тура. В одном из них в городе Джидда местный «Аль-Иттихад» примет «Аль-Куву». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Аль-Иттихад» здорово начал сезон, но затем последовал спад. В последних шести турах в чемпионате Саудовской Аравии он победил только «Аль-Охдуд» (1:0) и «Аль-Фатех» (2:1). Также «тигры» сыграли вничью с «Аль-Фейхой» (0:0) и «Аль-Таавуном» (1:1). Уступили они «Аль-Хилялю» (3:4) и «Аль-Ахли» (0:1).

Результаты не из лучших, но им есть оправдание. У клуба из Джидды был очень сложный график. В соперниках в этот промежуток времени было слишком много сильных команд. Сразу пять из них на данный момент располагаются в топ-8 турнирной таблицы Про-Лиги. Дальше будет попроще.

Это хорошая новость для Карима Бензема, который только недавно оправился от мышечной травмы. В матче последнего тура с «Аль-Таавуном» он отметился забитым мячом и автоголом. Всего француз принял участие в 12 матчах во всех официальных турнирах в составе «Аль-Иттихада», записав на свой счёт семь забитых мячей и три голевые передачи.

К сожалению, недавно Бензема стал участником никак не связанного с футболом конфликта. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и ещё несколько других депутатов осудили его за слова в поддержку жителей Палестины на фоне конфликта с Израилем.

Дошло до того, что один из депутатов предложил лишить Бензема гражданства Франции и отобрать «Золотой мяч». Сообщается, что за это Карим может подать на Жеральда в суд. Как будет развиваться ситуация дальше — остаётся только гадать. Главное, чтобы она не отразилась на настрое игрока.

«Аль-Кува» регулярно занимает высокие места в чемпионате Ирака. Последние несколько лет он уверенно держится в лидерах страны. По итогам этого сезона он финишировал на втором месте, на четыре очка отстав от «Аль-Шорты». Теперь «соколы» всецело сосредоточены на Лиге чемпионов АФК.

В Лиге чемпионов АФК «Аль-Кува» ни разу не добирался до финальных стадий. Зато ему три раза подряд удалось выиграть Кубок АФК — в 2016, 2017 и 2018 годах. В текущем розыгрыше ЛЧ дела у команды из Багдада идут весьма неплохо. В двух матчах она сыграла вничью с «Сепаханом» (2:2) и победила на выезде АГМК (2:1).

Не сказать, что «соколы» смотрелись намного лучше соперников. Напротив, они уступили и «Сепахану», и АГМК по некоторым важным статистическим показателям. Однако имеющегося класса им хватило для того, чтобы добыть хорошие результаты и сделать неплохую заявку на выход в плей-офф.

Вопрос только в том, хватит ли класса клубу из Багдада для того, чтобы навязать борьбу одному из самых титулованных клубов Лиги чемпионов АФК. «Аль-Иттихад» дважды выигрывал данный турнир. Поставить на победу «тигров» и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00.

В отличие от «Аль-Иттихада», у «Аль-Кувы» нет в составе известных футболистов. Да и в целом уровень первенства у «соколов» ниже, чем у «тигров». Только два раза за всю историю команды из Ирака добирались до финала Лиги чемпионов АФК, причём в обоих случаях ещё в прошлом столетии.

Высокой результативности в предстоящей встрече не ждём по нескольким причинам. Во-первых, Нуну Санту поставил «Аль-Иттихаду» отменную игру в обороне. В 40 последних матчах в чемпионате Саудовской Аравии он пропустил всего лишь 20 мячей. Феноменальный показатель.

В то же время с недавних пор у «тигров» появились проблемы с результативностью. Ни в одном из пяти последних матчей во всех официальных турнирах они не забили больше двух мячей. Сейчас, когда в скандальную историю угодил Бензема, ждать большого количества голов тем более не стоит.

Прогноз и ставка на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Иттихад» — «Аль-Кува» 23 октября 2023 года

«Аль-Иттихад» выглядит фаворитом грядущего матча. У него лучше комплектация состава и выше уровень первенства. Плюс встреча состоится в Джидде. Она наверняка будет проходить по правилам «тигров» и ознаменуется их победой. Тем не менее высокой результативности не ждём. Во-первых, «Аль-Кува» довольно крепкий и неуступчивый соперник. Во-вторых, подопечные Нуну Санту очень редко пропускают. Ну и в конце концов влип в скандальную историю Бензема.

Ставка: победа «Аль-Иттихада» и тотал меньше 3.5 мяча за 3.00.