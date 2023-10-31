«Спартак» — «Краснодар». Абаскаль учится на ошибках

1 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Краснодар». Начало игры — в 20:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.40. Успех москвичей оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Краснодар» 1 ноября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Спартак» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (01.11.2023)

Позади матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Первенство уходит на небольшой перерыв, уступая место встречам Кубка России. 1 ноября состоятся три игры заключительного тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Открытие Банк Арена» померяются силами «Спартак» и «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

В последних шести матчах в чемпионате России красно-белые уступили только «Крыльям Советов» (0:4) и «Факелу» (0:2). В обоих случаях они потеряли очки в гостях. Также «народная команда» сыграла вничью с ЦСКА (2:2). Победила она сначала «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0), а затем «Пари НН» (2:0).

После поражения во встрече с «Факелом» Абаскаль небезосновательно раскритиковал состояния поля «Центрального стадиона профсоюзов». Оно сильно пострадало из-за погодных условий. Однако в связи с совсем плохой игрой красно-белых, а также из-за сказанных в её оправдание слов на испанца нахлынул шквал критики.

Бывший защитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением, что Абаскаль не должен критиковать поле, ведь они в своё время и не в таких условиях играли, но никто не жаловался. Гендиректор «Факела», в свою очередь, заявил, что испанец — слабый человек, который не умеет достойно проигрывать. Газзаев заявил, что Гильермо далёк от футбола, а футбольный агент Тимур Гурцкая отметил, что испанец вечно ищет крайнего и никогда не признаёт ошибок.

Теперь перед Абаскалем стоит важная задача — постараться сделать так, чтобы о поражении в матче с «Факелом» все забыли. В Кубке России дела у его подопечных идут практически безукоризненно. В пяти играх они уступили только «Динамо» (0:3), на выезде. Во всех остальных встречах одержали результативные победы в основное время.

За этот период времени красно-белые пропустили девять мячей, а сами забили сразу 14. Как ни странно, второй состав у них выступает даже лучше, чем основной. Не в последнюю очередь это связано с тем, что в Кубке России много игрового времени Абаскаль выделяет одному из самых перспективных футболистов «Спартака» Данилу Пруцеву.

В четырёх последних матчах в турнире Пруцев отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. У «Краснодара» менее серьёзная заявка на Кубок России. В пяти матчах он победил только замыкающий турнирную таблицу «Пари НН» (1:0 и 3:0) и «Динамо» (1:1, по пенальти 4:2).

Впрочем, преуспеть в Кубке России вряд ли является приоритетной целью для «быков». У них в самом разгаре чемпионская гонка с «Зенитом» в РПЛ. Недавно произошло крайне неприятное для краснодарцев событие. Отрыв от петербуржцев сократился до двух очков.

Подопечные Владимира Ивича проиграли матч последнего тура РПЛ испытывающему большие кадровые проблемы ЦСКА (0:1). Они чаще владели мячом и нанесли больше ударов, но основная их часть пришлась мимо. Армейцы были точнее, и сложилось впечатление, что чувствовали они себя на порядок увереннее, чем соперник.

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением, что у «быков» небольшой спад. Он подчеркнул, что первое поражение в лиге может сказаться на команде психологически. Деменко выразил опасения, что если в следующем матче в РПЛ вдруг снова будет плохой результат, то клуб может угодить в психологическую яму.

Думается, Ивич не допустит подобного. Скорее всего, он сделает особый акцент на подготовке к следующему матчу в РПЛ с «Крыльями Советов», который состоится всего через четыре дня после игры со «Спартаком». Поставить на победу красно-белых в грядущей встрече можно в «Фонбет» с коэффициентом 2.75. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Солидное преимущество «народной команде» даёт то, что игра состоится в Москве. Хуже неё на выезде в этом сезоне выступают только три клуба — «Пари НН», «Ростов» и «Балтика». Голкипер «Спартака» Александр Максименко недавно отметил, что не может сформулировать ответ на вопрос, почему его клуб набрал в последних пяти гостевых играх только три очка.

На домашнем стадионе красно-белые выступают на порядок лучше. Только в одной из 10 встреч на стадионе «Открытие Банк Арена» в этом сезоне они потерпели поражение. Также было две ничьих. Краснодарцы, в свою очередь, победили только в четырёх из девяти матчей на выезде.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Спартак» — «Краснодар» 1 ноября 2023 года

«Спартак» нестабилен. Он испытывает большие проблемы с выездами, а также временами демонстрирует невнятный футбол. С другой стороны, «народная команда» преуспевает в Кубке России, а также имеет преимущество в виде домашней арены. Для «Краснодара» важнее сосредоточиться на чемпионской гонке и как можно лучше подготовиться к встрече с «Крыльями Советов». При таком раскладе в победу красно-белых верится больше. Ставки на победу «Спартака» в «Фонбет» принимают за 2.75, а ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 2.75.

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