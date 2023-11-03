«Боруссия» Д — «Бавария». У Гарри Кейна чемпионский менталитет

4 ноября состоится матч 10-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.84. Успех дортмундцев оценён в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария» 4 ноября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.39 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Бавария» (04.11.2023)

4 ноября состоится шесть встреч 10-го тура чемпионата Германии. В самой поздней из них на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде померяются силами команды, которые уже долгое время являются главными фаворитами Бундеслиги — «Боруссия» и «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

История очных встреч всецело на стороне мюнхенцев. Только в 1 из 10 последних дортмундцы сумели зацепиться за ничью. В каком бы тонусе чёрно-жёлтые ни подходили к матчу с «Баварией», у них всегда по ходу игры возникали проблемы, что в конечном счёте приводило к поражению.

Отсутствие чемпионского менталитета — вот в чём заключается главная проблема «шмелей». В прошлом сезоне у них был шикарный шанс впервые за 10 лет выиграть Бундеслигу. «Боруссия» долгое время лидировала, но в самой концовке буквально подарила победу в первенстве мюнхенцам.

В матче заключительного тура с «Майнцем», несмотря на поддержку родных болельщиков, дортмундцы обидно потеряли очки — 2:2. В результате они набрали столько же очков, сколько мюнхенцы, но заняли второе место, уступив принципиальному сопернику по дополнительным показателям.

В текущем розыгрыше Бундеслиги чёрно-желтые идут без поражений. Ничьих три — с «Бохумом» (1:1), «Хайденхаймом» (2:2) и франкфуртским «Айнтрахтом». Всё бы ничего, но за этот период времени подопечные Терзича обыграли только одну из располагающихся в топ-7 команд — занимающий шестую строчку «Хоффенхайм» (3:1).

Во встречах с сильными соперниками у «Боруссии» сразу же возникли проблемы. В трёх матчах группового этапа Лиги чемпионов она победила только ошарашенный скандальной историей с Сандро Тонали «Ньюкасл» (1:0). Также чёрно-жёлтые сыграли вничью с «Миланом» (0:0) и уступили «ПСЖ» (0:2).

Единственное, что заставляет сомневаться в победе «Баварии» в грядущем матче — это её летнее дорогостоящее приобретение — Гарри Кейн. За много лет в составе «Тоттенхэма» он не выиграл ни одного трофея. Теперь активно обсуждается вопрос — станет нападающий чемпионом или мюнхенцы закончат сезон без титулов? В пользу последнего есть несколько весомых аргументов.

«Красные» в этом сезоне уже упустили два трофея. Сначала проиграли в матче за Суперкубок Германии «Лейпцигу» (0:3). Затем подопечные Томаса Тухеля вылетели из Кубка страны, сенсационно уступив во втором раунде турнира клубу из третьего по значимости дивизиона Германии «Саарбрюккену» (1:2).

Поражение в минувшем матче сильно огорчило всех — спортивного директора, Томаса Тухеля, футболистов и болельщиков. Впрочем, вылет из Кубка Германии наверняка придаст дополнительную мотивацию мюнхенцам. Как-никак теперь им нужно срочно исправляться.

Отличный способ извиниться перед болельщиками — обыграть на выезде дортмундскую «Боруссию». Поставить на победу «Баварии» можно в «Фонбет» с коэффициентом 1.84. А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Если закрыть глаза на поражение в матче за Суперкубок Германии и вылет из Кубка, то дела у мюнхенцев идут хорошо.

В трёх матчах группового этапа Лиги чемпионов подопечные Тухеля победили «Манчестер Юнайтед» (4:3), «Копенгаген» (2:1) и «Галатасарай» (3:1). В девяти турах в чемпионате Германии они сыграли вничью только с лидирующим «Байером» (2:2) и «Лейпцигом» (2:2). Во всех остальных встречах одержали победы.

За этот период времени мюнхенцы пропустили только 12 мячей, в то время как забили 43. 14 из них записал на свой счёт Гарри Кейн. Также он отметился семью результативными передачами. Англичанин пребывает в отличной форме. Если бы Тухель не оставил его в запасе, «красные» наверняка прошли бы в следующий раунд Кубка Германии.

Также укрепляет уверенность в победе мюнхенцев то, что оправились от травм ведущие футболисты — Мануэль Нойер и Леон Горецка. Первый уже вернулся в состав команды, а второй находится в процессе восстановления, но имеет шансы сыграть с чёрно-жёлтыми.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария» 4 ноября 2023 года

Нет сомнений, что встреча получится интересной и результативной. Тем не менее фаворит в ней очевиден. Мюнхенцы уже много лет кряду доминируют в чемпионате Германии. Девять побед в 10 последних очных встречах говорят сами за себя. У «красных» больше ресурсов и лучше результаты выступлений в матчах с сильными соперниками. Но главное, в отличие от чёрно-жёлтых, у них есть чемпионский характер. Ставки на победу «Баварии» в «Фонбет» принимают за 1.84, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Баварии» за коэффициент 1.84.

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