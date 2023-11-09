«Рейнджерс» — «Миннесота». Панарина хвалят, а Капризова ругают

Недавно Эвасон назвал ужасным звено Кирилла, а Лавиолетт выразил восхищение пятёркой Артемия. Пока это похоже на правду.

10 ноября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» — «Миннесота». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех «дикарей» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Миннесота» 10 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рейнджерс» — «Миннесота» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд» (10.11.2023)

10 ноября состоится сразу 11 встреч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. В одной из них на льду стадиона «Мэдисон Сквер Гарден» померяются силами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

В 12 матчах в НХЛ «синерубашечники» уступили только три раза. Причём два поражения они потерпели на выезде во встречах с «Коламбусом» (3:5) и как раз с «Миннесотой» (4:5 Б). На домашней арене они уступили «Нэшвиллу» (1:4).

Также «Рейнджерс» в гостях обыграли в овертайме «Ванкувер» (4:3 ОТ) и «Виннипег» (3:2 ОТ). Во всех остальных матчах они одержали победы в основное время. Таким образом, клуб из Нью-Йорка расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от лидирующего «Бостона» составляет два очка.

В 12 встречах «синерубашечники» пропустили только 27 шайб — меньше лишь у «Бостона» и «Ванкувера». Статистика могла быть ещё лучше, если бы не получил небольшое повреждение Игорь Шестёркин. Он пропустил последние два матча в регулярке — с «Миннесотой» и «Детройтом». 37-летний сменщик россиянина — Джонатан Куик пропустил в них восемь шайб.

Винить во всех бедах Куика не стоит. Суммарно во встречах с «Миннесотой» и «Детройтом» он совершил 60 сейвов, но этого оказалось недостаточно. Как бы там ни было, возвращение Шестёркина в состав ожидается в ближайшее время. Клуб просто решил дать ему небольшой перерыв для полного восстановления.

Также ждём, что порадует результативностью в грядущем матче нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Он идёт на сумасшедшей серии. Форвард отметился результативными действиями в каждом из 12 матчей в этом сезоне. Суммарно он набрал 20 (7+13) очков по системе «гол+пас».

Тем самым Панарин повторил достижение легендарного Яромира Ягра. Он стал первым игроком «синерубашечников» за последние 17 лет и восьмым за всю истории клуба, кому хватило 12 матчей для того, чтобы набрать 20 очков. Всего в 12 встречах в текущем розыгрыше НХЛ подопечные Лавиолетта забросили 39 шайб.

У «Миннесоты» дела идут не так здорово, как у «Рейнджерс». Она располагается лишь на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от идущего следом «Сент-Луиса» составляет всего одно очко. При этом у «Блюз» есть матч в запасе.

В 12 встречах «Уайлд» одержали только пять побед. Также они уступили в овертайме «Коламбусу» (4:5 ОТ) и в серии послематчевых буллитов «Вашингтону» (2:3 Б). Во всех остальных матчах они потерпели поражения и очень много пропустили, в частности в играх с «Филадельфией» (2:6) и «Нью-Джерси» (3:4 и 3:5).

За этот период времени подопечные Дина Эвасона пропустили 49 шайб — больше лишь у замыкающего сводную таблицу НХЛ «Сан-Хосе». И это несмотря на старания Филиппа Густавссона и Марка-Андре Флёри, которые за этот отрезок времени совершили огромное количество сейвов.

Сами в этих 12 встречах «дикари» забросили 44 шайбы. Четыре из них записал на свой счёт ставший ассистентом капитана команды Кирилл Капризов. Также он отметился восемью результативными передачами. Интересно, что после матча с «Филадельфией» Эвасон раскритиковал звено россиянина.

Капризов, Матс Цуккарелло и Райан Хартман действительно выступили плохо. Конструктивная критика от тренера привела их в чувство, но, очевидно, главная проблема «дикарей» кроется не в игре в нападении. Им не хватает надёжности в обороне. Связано это с отсутствием капитана Джареда Сперджена. Он получил травму и до сих пор пребывает в лазарете.

Поставить на победу клуба из Нью-Йорка в предстоящей встрече по итогам 60 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Если на выезде «Уайлд» с трудом избежали поражения в игре с «синерубашечниками», то в этот раз им тем более вряд ли удастся зацепиться за очки.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Миннесота» 10 ноября 2023 года

У «Рейнджерс» на порядок лучше результаты и статистика выступлений в 12 матчах в этом сезоне, чем у «Миннесоты». Плюс встреча состоится в Нью-Йорке, что даст им дополнительное преимущество в виде поддержки родных болельщиков. «Уайлд» ослаблены серьёзной кадровой потерей. Они очень много пропускают и, несмотря на старания Капризова, проигрывают. Думаем, «синерубашечники» выиграют в основное время. У них наверняка есть желание отомстить за поражение в недавней очной встрече.

Ставка: победа «Рейнджерс» в основное время за коэффициент 2.00.